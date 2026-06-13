NESTAŠICA GORIVA U RUSIJI: Ogromni redovi na pumpama u Moskvi, bežanija sa Krima (VIDEO)

U pojedinim delovima Rusije došlo je do nestašice goriva i ograničenja prodaje benzina nakon ukrajinskih napada dronovima na naftnu infrastrukturu i transportne pravce.

Restrikcije su uvedene u Moskvi, Moskovskoj oblasti, na Krimu i u Sevastopolju, a pogođeni su i brojni drugi regioni. Na pojedinim pumpama formirani su redovi vozila, a negde je gorivo prodavano uz kupone.

Vozači na Krimu posebno su pogođeni zbog poremećaja u snabdevanju, te su zabeležene kolone vozila na izlaznim pravcima sa poluostrva.

Takođe, na jednoj od pumpi na izlazu iz Moskve na snimku se vidi velika kolona vozila koja čeka na točenje goriva, što ukazuje na poremećaje u snabdevanju.

Autor: Pink.rs