ISW je identifikovao i potvrdio geolocirane dokaze o najmanje 59 ukrajinskih udara na teritoriji Ruske Federacije tokom proteklog meseca. 18 udara direktno je ciljalo rusku naftnu infrastrukturu (rafinerije, skladišta i terminale).41 udar bio je usmeren na vojne ciljeve, uključujući aerodrome, skladišta municije i komandne centre.Operacije su obuhvatile najmanje 19 ruskih federalnih subjekata, što ukazuje na ogroman geografski domet ukrajinskih bespilotnih letelica.

OFANZIVA U DUBINI RUSIJE: Ukrajinski udari desetkovali naftnu infrastrukturu i vojnu logistiku tokom aprila

VAŠINGTON / KIJEV – Prema najnovijem izveštaju Instituta za proučavanje rata (ISW), ukrajinske snage su tokom aprila 2026. godine značajno eskalirale kampanju vazdušnih udara dugog dometa, ciljajući kritične tačke ruske ekonomije i vojske. Geolocirani dokazi potvrđuju da je Ukrajina izvela desetine preciznih napada duboko unutar ruske teritorije, koristeći prednosti domaće proizvodnje dronova.

April u brojkama: Udari u 19 ruskih regiona

ISW je identifikovao i potvrdio geolocirane dokaze o najmanje 59 ukrajinskih udara na teritoriji Ruske Federacije tokom proteklog meseca:

18 udara direktno je ciljalo rusku naftnu infrastrukturu (rafinerije, skladišta i terminale).

41 udar bio je usmeren na vojne ciljeve, uključujući aerodrome, skladišta municije i komandne centre.

Operacije su obuhvatile najmanje 19 ruskih federalnih subjekata, što ukazuje na ogroman geografski domet ukrajinskih bespilotnih letelica.

Iskorišćavanje „duboke pozadine“

Analitičari ističu da ukrajinske snage vešto koriste „veliku površinu za napad“ koju pruža ruska duboka pozadina. Zbog ogromnog prostranstva i preopterećenosti ruskih sistema PVO, mnoga strateška postrojenja ostala su ranjiva.

Ovaj trend rasta intenziteta i obima napada primetan je od marta 2026. godine, a omogućila ga je povećana domaća proizvodnja dronova u Ukrajini, koji sada imaju domet da dosegnu ciljeve koji su se ranije smatrali bezbednim.

Ekonomski udarac: Ruske luke u problemu

Pored fizičkog uništenja infrastrukture, ovi udari imaju ogroman uticaj na ruski izvoz nafte. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je 29. aprila konkretne podatke o smanjenju kapaciteta ključnih ruskih luka.Ovi podaci ukazuju na to da ukrajinska strategija „ekonomskog iscrpljivanja“ daje rezultate, direktno smanjujući priliv sredstava u ruski vojni budžet. Kombinacija preciznih pogodaka, zastoja u radu i logističkih problema polako, ali sigurno, parališe ruski energetski sektor, dok se linija fronta za Moskvu sada proteže stotinama kilometara unutar njene sopstvene granice.

