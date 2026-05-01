ZELENSKI: Rusija izgubila 7 milijardi dolara zbog ukrajinskih udara na naftni sektor

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske operacije dugog dometa, usmerene na rusku energetsku infrastrukturu, dostigle „novi nivo“ efikasnosti tokom aprila. Prema njegovim rečima, ove akcije su nanele direktnu i značajnu ekonomsku štetu agresoru, ozbiljno ugrožavajući ruske prihode od nafte.

„Dugometne sankcije“ daju rezultate

U svom obraćanju, Zelenski je istakao tri ključne komponente ukrajinske strategije: smanjenje ruskih prihoda od nafte, proširenje dometa napada i povećanje intenziteta operacija. On je ove vojne udare nazvao „dugometnim sankcijama“ koje direktno utiču na sposobnost Moskve da finansira rat.

„Važno je da se ne postigne samo sam cilj, već da se produži vreme zastoja pogođenih postrojenja ili, u najmanju ruku, značajno smanji njihov radni kapacitet“, naglasio je Zelenski.

Šteta od 7 milijardi dolara

Prema najkonzervativnijim procenama koje je izneo Kijev, od početka godine Rusija je izgubila najmanje 7 milijardi dolara. Ovaj gubitak je direktna posledica preciznih udara na rusku naftnu industriju i sektor prerade. Zelenski je izrazio zahvalnost borcima Odbrambenih snaga Ukrajine, pripadnicima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i obaveštajnim agencijama (GUR) koji zajednički sprovode ove operacije. On je takođe najavio da se pripremaju nove odluke za dalje proširenje kapaciteta ukrajinskih sistema dugog dometa. Ukrajina je od početka 2024. godine značajno intenzivirala kampanju uništavanja ruske logistike i energetike. Ispod su ključni ciljevi u dubini ruske teritorije koji su pretrpeli značajna oštećenja:

NPZ Rjazanj (Rjazanjska oblast): Jedna od najvećih ruskih rafinerija, pogođena više puta dronovima kamikazama, što je dovelo do požara na ključnim jedinicama za destilaciju.

NPZ Sizranj i NPZ Kujbišev (Samarska oblast): Ovi objekti, udaljeni stotinama kilometara od granice, pretrpeli su teška oštećenja na primarnim prerađivačkim pogonima.

NPZ Slavjansk-na-Kubanu (Krasnodarski kraj): Serija napada dronovima izazvala je obustavu rada ovog postrojenja u više navrata.

NPZ Tuapse (Crno more): Strateški važna rafinerija kompanije Rosnjeft bila je van stroja nedeljama nakon preciznih pogodaka u infrastrukturu za hlađenje i preradu.

Terminal Ust-Luga (Lenjingradska oblast): Napad na Baltičkom moru, preko 1.000 km od Ukrajine, ciljao je postrojenje za preradu gasnog kondenzata, čime je ozbiljno uzdrman ruski izvoz na severu.

NPZ Orsk (Orenburška oblast): Iako delimično pogođena, ova lokacija pokazuje drastično povećanje dometa ukrajinskih bespilotnih letelica.

Ovi udari su primorali Rusiju da u određenim periodima uvede zabranu izvoza benzina kako bi stabilizovala domaće tržište, što potvrđuje uspeh strategije o kojoj je govorio predsednik Zelenski.

