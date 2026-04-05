ZELENSKI ŠOKIRAO SVET: Rusija i Iran UDRUŽILI SNAGE u napadu na Izrael! 'Dali su im koordinate 53 KLJUČNA OBJEKTA!'

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je frapantne tvrdnje koje dodatno potpaljuju ionako zapaljivu situaciju na Bliskom istoku! Prema njegovim rečima, Rusija je postala ključni "navigator" iranskih napada na Izrael, deleći strogo poverljive satelitske snimke energetskog sistema.

Zelenski tvrdi da Moskva direktno pomaže Teheranu da precizno gađa civilne ciljeve, koristeći iskustva stečena u ratu protiv Ukrajine:

"Rusija je podelila svoje satelitske podatke sa Iranom o energetskom sistemu Izraela – ukupno oko 50 do 53 objekta. Oni pomažu Iranu da izvodi napade na civilnu infrastrukturu, bez ikakve vojne namene", poručio je Zelenski.

"Šahedi" kao vezivno tkivo dve agresije?

Ukrajinski predsednik je povukao direktnu paralelu između mraka u Kijevu i potencijalnog mraka u Tel Avivu:

Razmena iskustva: Zelenski ističe da Rusija i Iran dele tehnologiju dronova kamikaza. "Isti modeli koje koriste ruske snage, pod drugim imenom i u unapređenim verzijama, sada se seju smrt po Bliskom istoku."

Ciljanje vodosnabdevanja: On upozorava da je strategija ista – uništiti elektroenergetsku mrežu i sisteme vodosnabdevanja kako bi se izazvala humanitarna katastrofa.

Arapska turneja i "prazne optužbe"?

Iako Zelenski tokom svoje "arapske turneje" agresivno pokušava da predstavi Rusiju kao glavnog saveznika Irana u razaranju Izraela, analitičari primećuju da za ove tvrdnje još uvek nisu izneti konkretni materijalni dokazi.

Ipak, sama težina optužbe o "53 koordinate" dovoljna je da podigne borbenu gotovost u celom regionu i dodatno zakomplikuje odnose velikih sila.

