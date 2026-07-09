Iran spreman na konflikt velikih razmera zarad kontrole nad Ormuskim tesnacom, upozorava ISW

Iran je spreman da se vrati u oružani sukob velikih razmera sa Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko je to neophodno kako bi osigurao kontrolu nad strateški ključnim Ormuskim tesnacom, navodi se u najnovijem specijalnom izveštaju Instituta za proučavanje rata (ISW).

Ponašanje Teherana nakon poslednjeg talasa američkih vazdušnih udara jasno ukazuje da iranski režim vrednuje dominaciju nad ovim uskim morskim prolazom više nego izbegavanje obnovljene vojne eskalacije sa Vašingtonom.

Prema procenama ISW-a, trenutni obrazac američkih udara ne menja iransku računicu kada je reč o kontroli nad tesnacom. Iako je Američka centralna komanda (CENTCOM) izvestila da je 7. jula pogodila više od 80 vojnih ciljeva u Iranu – kao odgovor na učestale iranske napade na komercijalna plovila – Teheran ne pokazuje znake odustajanja od svoje pomorske strategije.

Prinuda Zalivskih država i kršenje primirja

Analiza pokazuje da Iran pokušava vojnom prinudom da primora zalivske države i druge međunarodne aktere da se povinuju iranskoj kontroli nad tesnacom, nakon što Teheran nije uspeo da to priznanje osigura diplomatskim putem. Iran sada pokušava jednostrano da nametne sopstvenu viziju „aranžmana“ za plovidbu tesnacom. Ti aranžmani su, prema ranijim dogovorima, trebalo da budu kreirani isključivo kroz dijalog sa zalivskim državama, a ne putem iranskih pretnji i vojne sile.

Američki zvaničnici su napomenuli da iranska prinuda prema zalivskim državama predstavlja direktan napor da se zaobiđe namera Klauzule 5 iz ranijih sporazuma. Ta klauzula je prvobitno bila osmišljena upravo kako bi zalivske države mogle da utiču na ublažavanje iranskih pretenzija o apsolutnoj kontroli tesnaca.

Pored toga, ISW ponavlja ranije procene da je Iran iskoristio prethodni prekid vatre kako bi rekonstituisao svoje vojne sposobnosti i popravio infrastrukturu neophodnu za nastavak asimetričnih napada.

Pregovori u Rimu uz učešće Libana

U odvojenom razvoju događaja, Vlada Libana je 8. jula zvanično saopštila da će učestvovati u pregovorima sa SAD i Izraelom koji će se održati u Rimu, 15. i 16. jula. Značajno je napomenuti da je libanska vlada ranije tvrdila da će njeno učešće u ovim pregovorima biti strogo uslovljeno prethodnim izraelskim povlačenjem iz takozvanih „pilot zona“ na jugu Libana, te ovaj pristanak ukazuje na potencijalnu promenu dinamike u pregovorima.