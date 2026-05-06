Hegset: Iran ne kontroliše Hormuz, SAD pokrenule operaciju „Projekat Sloboda”

Američki sekretar odbrane Hegset zvanično je potvrdio da iranski režim više nema kontrolu nad strateški ključnim Ormuskim prolazom.

Prema njegovim rečima, nedavni prolazak američkih plovila kroz ove vode direktan je dokaz da su tvrdnje Teherana o dominaciji u ovom regionu neosnovane.

„Ruta je čista, Teheran je osramoćen”

Hegset je istakao da su dva američka komercijalna broda, u pratnji razarača Ratne mornarice SAD, bezbedno prošla kroz moreuz, čime je demonstrirano da je ovaj plovni put otvoren i siguran.

„Znamo da su Iranci osramoćeni ovom činjenicom. Govorili su da kontrolišu Hormuz. Ne kontrolišu ga”, izjavio je sekretar Hegset.

Upozorenje iranskim snagama: „Spremni smo”

Sekretar odbrane uputio je oštru poruku preostalim iranskim snagama, naglasivši da će svaki pokušaj ugrožavanja američkih trupa ili komercijalnog saobraćaja naići na najstroži odgovor.

„Onome što je ostalo od iranskih snaga poručujem: ako napadnete američke trupe ili nedužne komercijalne brodove, suočićete se sa nadmoćnom i razornom američkom vatrenom moći,” rekao je Hegset. On je dodao da Vašington preferira mirnu operaciju, ali je naglasio da je vojska „spremna i repetirana” (locked and loaded) za odbranu svojih ljudi.

Operacija „Projekat Sloboda”

Hegset je takođe pojasnio detalje nove misije pod nazivom „Projekat Sloboda” (Project Freedom). On je naglasio da je ova operacija odvojena i različita od ranije poznate „Operacije Epski gnev” (Operation Epic Fury).

Prema zvaničnim navodima, „Projekat Sloboda” ima karakter defianzivne misije, fokusiran obim, privremenog je trajanja i jasnog zadatka koji je usmeren na zaštitu nedužnog komercijalnog saobraćaja.

Situacija u Ormuskom prolazu ostaje pod budnim okom međunarodne javnosti, dok SAD nastavljaju da sprovode mere za osiguravanje slobodne navigacije u jednom od najvažnijih svetskih morskih prolaza.

