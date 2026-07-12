ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: Iran žestoko uzvratio na udare SAD i bombardovao američke baze, ponovo zatvoren Ormuski moreuz!

Nakon obnovljenih američkih napada na iranske položaje, situacija na Bliskom istoku drastično je eskalirala. Iranske snage uzvratile su koordinisanim udarima na vojne objekte SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, javljaju danas iranski mediji.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) i iranska vojska uputili su dramatično upozorenje, naglašavajući da će svaka dalja akcija Sjedinjenih Američkih Država izazvati još oštriju odmazdu, prenosi državna televizija PressTV.

Detalji iranske odmazde

Prema saopštenju IRGC-a, iranske vazduhoplovne snage su tokom prve faze operacije ciljale američke vojne položaje i ključnu vojnu infrastrukturu u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan. Ovi napadi usledili su kao odgovor na vazdušne udare koje su SAD, prema iranskim navodima, pokrenule na nekoliko obalnih baza i telekomunikacionih tornjeva duž južne obale Irana.

Iranska strana tvrdi da su tenzije dodatno pojačane nakon što su SAD pokušale da nametnu svoju volju vladi Omana i zbog "ilegalne plovidbe nekoliko brodova južno od Ormuskog moreuza".

Zatvoren Ormuski moreuz

Mornarica Revolucionarne garde Irana donela je odluku o zatvaranju Ormuskog moreuza do daljnjeg, obrazlažući to kao meru neophodnu "u svetlu bezbednosne situacije koja je rezultat nezakonite intervencije stranih sila".

Podsetimo, američka vojska je tokom subote pokrenula seriju udara na iranske mete u blizini moreuza, kao odgovor na prethodni raketni napad IRGC-a u kojem je pretrpeo značajna oštećenja jedan komercijalni teretni brod.

Situacija u regionu je izuzetno napeta, a svet sa strepnjom prati da li će ova eskalacija prerasti u širi oružani sukob.

Autor: D.S.