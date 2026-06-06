HAOS NA BLISKOM ISTOKU, PROGLAŠENA RATNA UZBUNA! Amerika i Iran u direktnom vojnom okršaju: Sevale rakete i dronovi, sirene odjekuju Persijskim zalivom!

Situacija na Bliskom istoku dramatično je eskalirala nakon što su snage Sjedinjenih Američkih Država i Irana razmenile direktnu vatru. Sukob je počeo kada su američke snage presrele talas projektila i bespilotnih letelica koje je Iran lansirao prema Ormuskom moreuzu i regionu Persijskog zaliva, što je izazvalo paniku i aktiviranje sirena za vazdušnu opasnost u Kuvajtu i Bahreinu, piše američki CNN.

Kao direktan odgovor na ovaj napad, Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) izvela je vazdušne udare na iranske priobalne odbrambene položaje i radarske sisteme u mestu Goruk i na ostrvu Kešm. Prema navodima iranskih medija, Teheran je prethodno ispalio hice "upozorenja" u blizini američkih ratnih brodova koji su menjali pozicije u zalivu.

Ratna uzbuna u zalivskim zemljama

Rano subotnje jutro donelo je dramatične scene u Kuvajtu i Bahreinu, gde su se oglasile sirene za uzbunu. Vojska Kuvajta saopštila je da hitno reaguje na pretnje projektilima i dronovima, dok su vlasti Bahreina uputile apel građanima da hitno pronađu skloništa.

Tramp: "Moja tri meseca naspram 19 godina Vijetnama"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za NBC Njuz da se stvari u sukobu sa Iranom "kreću veoma brzo", uprkos tome što je probio svoj prvobitno najavljeni plan od četiri do šest nedelja.

"Ušao sam u treći mesec, znate. Vijetnam je trajao 19 godina. Ja sam tek u svom trećem mesecu", poručio je Tramp.

Dok tenzije rastu, Trampovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posetili su nacionalnu nuklearnu laboratoriju u Tenesiju, koja je istorijski poznata po uklanjanju visoko obogaćenog uranijuma, u sklopu priprema za potencijalne nuklearne pregovore sa Teheranom.

Mirovni pregovori u ćorsokaku zbog 24 milijarde dolara

Visoki iranski zvaničnik potvrdio je za CNN da su mirovni pregovori u potpunom zastoju i upozorio na opasnost od izbijanja sveopšteg rata širih razmera. Glavna prepreka je to što Teheran uslovljava bilo kakav mirovni sporazum time da Trampova administracija odobri oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine.

Bukti i u Libanu: Žestoki udari uprkos primirju

Istovremeno, sukobi između izraelske vojske i proiranskog Hezbolaha u Libanu drastično su se intenzivirali, uprkos ranije dogovorenom prekidu vatre između vlada u Tel Avivu i Bejrutu. Samo u petak je u izraelskim udarima na jug Libana poginulo više od 20 ljudi.

Izraelska ofanziva do sada je odnela preko 3.500 života u Libanu i raselila skoro petinu stanovništva, dok su izraelske trupe okupirale na desetine sela na jugu zemlje kako bi potisnule snage Hezbolaha.

Na diplomatskom frontu, šef iranske diplomatije Abas Aragči oštro je reagovao na izjavu libanskog predsednika Džozefa Auna, koji je za CNN optužio Teheran da koristi Liban kao "žeton za cenkanje" u svom ratu sa Amerikom i Izraelom. "Spasite Liban od vašeg stvarnog neprijatelja, gospodine predsedniče", uzvratio mu je Aragči, aludirajući na Izrael.

Autor: D.S.