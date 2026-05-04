Tramp: Snage SAD su oborile sedam malih iranskih čamaca u Ormuzu

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da su snage Sjedinjenih Američkih Država uništile "sedam malih iranskih čamaca" nakon što je Teheran, kako j naveo, gađao više plovila u Ormuskom moreuzu.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social", Tramp je naveo da u iranskim napadima nije naneta šteta, osim na jednom južnokorejskom brodu koji je pogođen u napadu.

"Iran je napao plovila drugih država, uključujući južnokorejski teretni brod. Možda je vreme da se i Južna Koreja priključi misiji. Uništili smo sedam malih brodova ili kako ih oni nazivaju 'brzi čamci'. To je sve što im je ostalo. Osim južnokorejskog broda u ovom trenutku nema štete u Ormskom moreuzu", navodi se u objavi.

Ranije, komandant američke Centralne komande, admiral Bredli Kuper je saopštio da je američka vojska "uništila šest malih iranskih čamaca" u istom području.

