KRAJ PRIMIRJA: Američke snage napale iranski tanker u Ormuskom moreuzu, Iran ispalio rakete

Brodovi američke mornarice pokrenuli su napad na iranski tanker u Ormuskom moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, prenela je televizija IRIB.

Neimenovani general iranske vojske rekao je da je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama naneta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.

Ranije danas mediji su preneli da je američki predsednik Donald Tramp privremeno obustavio plan pod nazivom "Projekat sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije.

Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) poručio je brodovima koji prolaze Ormuskim moreuzom da koriste samo rute koje odobrava IRGC, inače će se suočiti sa "odlučnim odgovorom".

Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte uz posredovanje trećih zemalja, dok se razmatraju novi predlozi za deeskalaciju sukoba.

Foks njuz: Američke snage pokrenule napade na iranske luke Kešm i Bandar Abas

Američke snage pokrenule su napade na iranske luke Kešm i Bandar Abas, dok su američki zvaničnici saopštili da nije reč o ponovnom pokretanju rata niti okončanju prekida vatre.

Do ovih napada je, prenosi Foks njuz, došlo nakon što je Iran pre dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku Fudžejra u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, što je "izazvalo bes među zemljama Zaliva".

Neimenovani visoki američki zvaničnik je takođe rekao da su Saudijska Arabija i Kuvajt bili "veoma ljuti zbog reakcije Pentagona" i privremeno obustavili dozvolu SAD da koriste njihove baze i vazdušni prostor za "Projekat Sloboda".

Pored toga, Al Džazira je prenela da su se iranski PVO sistemi u Teheranu aktivirali kako bi reagovali na "neprijateljske mete".

Iranci: Ciljali smo tri američka razarača

Tri američka ratna broda u blizini Ormuskog moreuza bila su meta iranske mornarice, javila je iranska novinska agencija Tasnim.

Ranije su iranski državni mediji objavili da su jedinice američke vojne mornarice koje deluju u Ormuskom moreuzu bile izložene iranskom raketnom napadu nakon što je američka vojska, prema Teheranu, napala iranski tanker za prevoz nafte.

Iranski mediji takođe navode da su američki vojni brodovi bili primorani da se povuku iz područja nakon što su pretrpeli štetu.

Prema istim izvorima, dan ranije, američki borbeni avion je onesposobio iranski tanker koji je navodno pokušavao da probije američku blokadu i otplovi ka iranskoj luci.

Sjedinjene Američke Države se još nisu zvanično oglasile povodom tvrdnji da su njihovi razarači bili meta iranskog napada.

Autor: Marija Radić