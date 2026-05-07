EMIRATI NAPALI IRAN?! Odjeknule eksplozije u Ormuskom moreuzu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair

Iranski državni mediji izveštavaju o eksplozijama koje su se večeras čule u lučkom gradu Bandar Abasu i na ostrvu Kešmu u Ormuskom moreuzu. Kako javlja novinska agencija Mizan, eksplozije u Kešmu uzrokovane su presretanjem nekoliko dronova od strane protivvazdušne odbrane.

Agencija Tasnim javila je pak da su dva manja drona oborena u Bandar Abasu, te da bi iza napada na mol na Kešmu mogli stajati Ujedinjeni Arapski Emirati.

Poludržavna agencija Fars izvijestila je da se čulo više eksplozija te da je uzrok "neutvrđen".

Kanali na društvenim mrežama prenose svedočanstva lokalnih stanovnika koji kažu da su eksplozije bile snažne te da su uzdrmale kuće.

Iranska televizija IRIB prenosi reči vojnog zvaničnika koji je rekao da su Sjedinjene Američke Države napale iranski tanker u Ormuskom moreuzu.

"Na neprijateljske jedinice ispaljene su rakete", rekao je zvaničnik, dodavši da je "neprijatelj pretrpeo štetu i napustio područje".

'STRPLJIVO SAM ČEKAO...' Tramp dao rok Evropskoj uniji da ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma

Autor: Marija Radić

