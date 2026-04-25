Nemačka planira raspoređivanje mornarice u Mediteranu: Cilj pomoć u Ormuskom moreuzu

Nemačka planira da unapred rasporedi deo svojih pomorskih snaga u Sredozemnom moru kako bi bile spremne za moguće uključivanje u međunarodnu misiju obezbeđenja plovidbe u Ormuskom moreuzu, izjavio je ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus.

Pistorijus je za list "Rajniše post" rekao da je cilj ove odluke ušteda vremena, kako bi nemački brodovi mogli brzo da se uključe u operaciju kada za to budu ispunjeni uslovi.

"Raspoređivanje u Ormuskom moreuzu moguće je samo uz mandat nemačkog Bundestaga", naglasio je on.

Dodao je da je odlučeno da se pojedine jedinice unapred pošalju u Sredozemno more kako bi se izbeglo gubljenje vremena nakon eventualnog odobrenja parlamenta.

Pistorijus je podsetio da je sličan pristup primenjen i uoči misije Evropske unije Aspides u Crvenom moru, pokrenute u februaru 2024. kao odgovor na napade jemenskih pobunjenika Huta na trgovačke brodove, što je, kako je naveo, značajno ubrzalo početak operacije.

Nemački ministar, napominje Dojče vele, nije precizirao kada bi raspoređivanje moglo da usledi, ali je naveo da će biti upućeni minolovac i brod za podršku, uz smanjenje angažmana u drugim područjima u dogovoru sa partnerima.

Iran je praktično blokirao saobraćaj kroz Ormuski moreuz nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela koji su počeli 28. februara.

Uprkos primirju, Teheran je zadržao kontrolu nad tim ključnim plovnim putem zbog američke blokade iranskih luka.

Kroz Ormuski moreuz prolazi oko petine svetske nafte i gasa, a njegova gotovo dvomesečna blokada ima značajne posledice po globalnu ekonomiju.

