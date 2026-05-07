Udarno: Američka mornarica izvela napad na kineski tanker u Ormuskom moreuzu

Tanker u Ormuskom moreuzu na koji su brodovi američke moranrice pokrenuli napad večeras pripadao je Kini, preneo je Foks njuz.

Reč je o plovilu koje je nosilo oznaku da je u "kineskom vlasništvu" i da njime upravlja "kineska posada".

Foks njuz navodi da je napad izazvao požar na palubi tankera i da još nije poznato da li je neki član posade povređen.

Dodaje se da je ovo prvi put da je neki kineski tanker bio meta napada u Ormuskom moreuzu.

Ranije danas televizija IRIB prenela je da su brodovi američke mornarice pokrenuli napad na iranski tanker u Ormuskom moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa.

Neimenovani general iranske vojske rekao je da je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama naneta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.

Autor: Marija Radić