IRANCI GAĐALI SVOJ BROD: Tanker pokušao ilegalno da pređe moreuz, mornarica pucala, ima ranjenih(VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Iranska mornarica izvele su napad na naftni tanker „Skylight“ U Ormuskom moreuzu, severno od luke Hasab u provinciji Musandam, i, koji je navodno prekršio zapovest da ne prelazi strateški prolaz.

U pitanju je bio iranski brod.

Na brodu je bilo 20 članova posade, od kojih je 15 državljana Indije, a 5 Iranaca. Svi su evakuisani, dok su četiri člana posade zadobila povrede različitog stepena i prebačeni su na medicinsku negu, prenela je Pomorska služba Omana.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je incident izazvan zbog kršenja zabrane prolaza kroz Ormuski moreuz, a iranske vlasti su saopštile da su operacije spasavanja sprovedene u koordinaciji vojnog, bezbednosnog i civilnog sektora, što odražava nacionalnu spremnost da se reaguje u slučaju pomorskih incidenata.

Tanker „Skylight“ je predmet sankcija Sjedinjenih Američkih Država, a američke vlasti navode da je deo iranske „flote u senci“ koja transportuje naftu kroz Persijski zaliv. Incident dolazi u trenutku pojačane napetosti u regionu, a brod je tokom napada ozbiljno oštećen, ali nije potonuo.

Iranska državna televizija prenela je da je Teheran priznao da je pucao na svoj brod jer nije poštovao zapoved.

STRAVIČNE SCENE U IZRAELU, ABU DABIJU I DUBAIJU! Iranske balističke rakete i dronovi padaju po Bliskom istoku! Sve je više mrtvih i ranjenih! (FOTO+VI

