IRANCI GAĐALI SVOJ BROD: Tanker pokušao ilegalno da pređe moreuz, mornarica pucala, ima ranjenih(VIDEO)

Iranska mornarica izvele su napad na naftni tanker „Skylight“ U Ormuskom moreuzu, severno od luke Hasab u provinciji Musandam, i, koji je navodno prekršio zapovest da ne prelazi strateški prolaz.

U pitanju je bio iranski brod.

Na brodu je bilo 20 članova posade, od kojih je 15 državljana Indije, a 5 Iranaca. Svi su evakuisani, dok su četiri člana posade zadobila povrede različitog stepena i prebačeni su na medicinsku negu, prenela je Pomorska služba Omana.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je incident izazvan zbog kršenja zabrane prolaza kroz Ormuski moreuz, a iranske vlasti su saopštile da su operacije spasavanja sprovedene u koordinaciji vojnog, bezbednosnog i civilnog sektora, što odražava nacionalnu spremnost da se reaguje u slučaju pomorskih incidenata.

BREAKING:



Iranian forces attacked a tanker from their own “shadow fleet” in the Strait of Hormuz, causing it to catch fire and begin sinking.



The ship was targeted for allegedly “illegally passing” through the strait.



The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian… pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24) 01. март 2026.

Tanker „Skylight“ je predmet sankcija Sjedinjenih Američkih Država, a američke vlasti navode da je deo iranske „flote u senci“ koja transportuje naftu kroz Persijski zaliv. Incident dolazi u trenutku pojačane napetosti u regionu, a brod je tokom napada ozbiljno oštećen, ali nije potonuo.

Iranska državna televizija prenela je da je Teheran priznao da je pucao na svoj brod jer nije poštovao zapoved.

Autor: Marija Radić