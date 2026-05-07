Najnovije oglašavanje Irana: Napadima na iranske tankere i luke SAD su prekršile primirje

Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile primirje tako što je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom moreuzu i napalacivilna područja Irana.

SAD su ciljale "naftni tanker koji je putovao iz iranskih prioblanih voda blizu oblaskog grada Džaska ka Ormuskom moreuzu, kao i drugi brod koji je ulazio u moreuz u blizini emiratske luke Fudžejra", rekao je portparol iranskog Centralnog štaba Hatam Al Anbije, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, SAD su izvele i vazdušne napade na civilna područja, odnosno gradove Bandar Hamir i Sirik i ostrva Kešm.

Prethodno su mediji preneli da su brodovi američke mornarice pokrenuli napad na jedan iranski tanker u Ormuskom moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa.

Foks njuz je nakon toga javio da su američke snage pokrenule napade na iranske luke Kešm i Bandar Abas, pri čemu su američki zvaničnici istaki da nije reč o ponovnom pokretanju rata niti okončanju prekida vatre.

Do ovih napada je, prenosi Foks njuz, došlo nakon što je Iran pre dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku Fudžejra u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, što je "izazvalo bes među zemljama Zaliva".

Autor: Marija Radić