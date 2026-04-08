ISTORIJSKI PREOKRET: Palo primirje SAD i Irana! Britanski premijer kreće u Zaliv da osigura mir – Svet konačno ODAHNUO!

ISTORIJSKO PRIMIRJE IZMEĐU SAD I IRANA: Starmer ide da osigura otvaranje najvažnijeg moreuza na svetu – od ovoga zavisi svetska ekonomija!

Britanski premijer Kir Starmer otputovaće po hitnom postupku u region Persijskog zaliva kako bi sa regionalnim partnerima osigurao trajno otvaranje Ormuskog moreuza, saopšteno je jutros iz njegovog kabineta!

Ova poseta dolazi neposredno nakon što je objavljeno istorijsko primirje između SAD i Irana, koje je čitava planeta dočekala sa olakšanjem.

"Trenutak olakšanja za svet"

Starmer je pozdravio sporazum o prekidu vatre koji je postignut tokom noći, ističući da je sada ključni trenutak da se mir održi:

"Pozdravljam sporazum o prekidu vatre postignut preko noći, koji će doneti trenutak olakšanja regionu i svetu. Zajedno sa našim partnerima moramo da učinimo sve što možemo da podržimo i održimo ovaj prekid vatre i ponovo otvorimo Ormuski moreuz", poručio je Starmer.

Misija od koje zavise cene nafte i gasa

Britansko ministarstvo je navelo da će premijer tokom posete razgovarati o diplomatskim naporima za postizanje trajnog rešenja sukoba. Cilj je jasan:

Zaštita bezbednosti: Osiguravanje stabilnosti Ujedinjenog Kraljevstva.

Svetska ekonomija: Ormuski moreuz je fundamentalan za globalnu trgovinu energentima, a njegovo trajno otvaranje direktno utiče na stabilnost svetskih tržišta.

Starmer na udaru Trampa zbog Irana

Podsećamo, Starmer je ranije bio na meti kritika američkog predsednika Donalda Trampa zbog odbijanja da podrži američke i izraelske napade na Iran. Ipak, Starmer je nastavio da insistira na diplomatiji i koordinaciji saveznika kako bi se osigurala plovidba ovim strateški važnim kanalom.

Autor: D.S.