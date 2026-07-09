Ponovo odjekuju EKSPLOZIJE na Bliskom istoku: Iran uzvratio na američke udare - Eskalacija SUKOBA

Sirene za uzbunu oglasile su se širom Bliskog istoka u četvrtak nakon što je Iran pokrenuo odmazdu protiv američkih objekata u regionu Persijskog zaliva. Nekoliko sati kasnije, eksplozije su odjekivale i u Iranu.

Iransko ratno vazduhoplovstvo poslalo je borbene avione kako bi "obezbedilo nebo iznad pogrebne povorke" bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija u Mašhadu, objavila je režimska agencija Fars, prenosi Jerusalem post.

Ali, nešto pre 21 sat nove eksplozije su se čule na više lokacija širom Irana, javila je agencija Mehr.

Prema njenim navodima, tri eksplozije su se čule u jugozapadnom regionu Konarak, prenosi Sky News.

Agencija takođe navodi da je više eksplozija zabeleženo u južnoj provinciji Bušer, uključujući grad Čogadak, kao i u Bandar Abasu.

Iranski napadi iz odmazde usledili su nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom noći između srede i četvrtka izvele udare na oko 90 lokacija u Iranu.

Prethodna runda američkih napada završena je rano u četvrtak ujutru u Iranu.

Američka vojska gađala je različite lokacije na jugu zemlje "kako bi dodatno umanjila sposobnost Irana da napada komercijalne brodove i nedužne civilne pomorce u Ormuskom moreuzu", saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM) u objavi na mreži X.

Nekoliko eksplozija čulo se u južnim delovima Irana, uključujući Bušer, gde se nalazi jedna od iranskih nuklearnih elektrana, kao i Konarak i Čogadak, javila je u četvrtak iranska agencija Mehr.

Iran je neposredno pre toga aktivirao sisteme protivvazdušne odbrane u tri različita regiona, pozivajući se na lokalne izvore, objavio je izraelski list Maariv.

SAD navodno gađale nuklearnu elektranu u Bušeru i više od 90 lokacija širom Irana

Nuklearna elektrana izgrađena uz pomoć Rusije navodno je pogođena u američkim udarima na iransku provinciju Bušer u ranim jutarnjim satima u četvrtak, prema navodima iranskih državnih medija.

Prema rečima zamenika guvernera provincije Bušer, američki projektil pogodio je područje oko objekta. Elektrana je prethodno pogođena nekoliko puta tokom aktuelnog sukoba, pre primirja postignutog 8. aprila.

Američki udari pogodili važnu iransku trgovačku rutu

Železnički most Aq Taqeh Khan u severnoj iranskoj provinciji Golestan takođe je navodno pogođen američkim udarima tokom noći, prema izveštaju agencije Fars, povezane sa IRGC-om.

Železnička linija na kojoj se nalazi taj most predstavlja važnu trgovačku vezu koja povezuje Teheran sa strateškim partnerima Kinom i Rusijom. Fars navodi da pruga prolazi kroz Turkmenistan i Kazahstan, čineći je posebno značajnim kopnenim koridorom prema Kini.

Ova veza dobila je dodatni značaj tokom ovogodišnje blokade iranskih luka u Persijskom zalivu koju su uvele SAD. Takođe, Rusija ovu rutu koristi za transport robe ka Iranu od kraja 2025. godine.

Agencija je navela da se očekuje da će popravka mosta biti brzo završena.

Autor: Iva Besarabić