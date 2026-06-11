UKRAJINCI REŠILI DA ODSEKU KRIM, NIŽU SE EKSPLOZIJE! Napadnuti kopneni prilazi polustrvu koje drže Rusi

Višestruke eksplozije su noćas odjekivale širom Krima, a lokalni mediji javljaju da je nekoliko vojnih objekata pogođeno u ukrajinskom napadu dronovima i raketama.
Proukrajinski Telegram kanal Krimski vetar izvestio je da je most u Armjansku, gradu na severu Krima blizu kopnenog dela Ukrajine, pogođen nakon što su na tom području uočeni ukrajinski dronovi i odjeknuo niza eksplozija.
Most na ulazu u Krasnoperekopsk iz pravca Armjanska je navodno takođe pogođen.
- Izgleda da nema netaknutih mostova na kopnenim prilazima poluostrvu - piše u objavi na tom kanalu.
Dalje na jugu, eksplozije i raketna aktivnost su prijavljeni u Sevastopolju, najvećem gradu na poluostrvu koju je Rusija jednostrano anektirala.
Krimski vetar je naveo da su stanovnici prijavili lansiranje raketa sa rta Fiolent i višestruke eksplozije širom grada.
Prema kanalu, prijavljena su dva udara u blizini zaliva Komišova i Kozača, nakon čega je usledilo još četiri do pet udara, prenosi Kijev indipendent.
Continua il lavoro degli ucraini per isolare Kherson e la Crimea. Nelle ultime 24 ore si è infatti registrato un secondo colpo al ponte di Chongar, che collega le due regioni, il quale ha costretto le autorità ad interrompere del tutto il transito di mezzi.— Marco Setaccioli (@marsetac) 10. јун 2026.
Attraverso il ponte… pic.twitter.com/Ckzjlqjfnm
Prijavljeni je i pogodak u vojni objekat u Strileckom zalivu.
Očevici su takođe prijavili dim koji se dizao iznad zaliva Omega.
Krimski vetar je napomenuo da su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) raspoređeni na terenu lokalne kadetske škole i pomorske akademije u blizini zaliva.
Na istočnoj obali zaliva nalaze se i objekti ruske Crnomorske flote.
Kanal je sugerisao da su ovi vojni objekti možda bili među planiranim metama.
Eksplozije su takođe prijavljene u Simferopolju, ali za sada nema detalja o šteti ili metama koje su gađane.
Kijev indipendent nije mogao da zvanično potvrdi ove izveštaje.
Autor: S.M.