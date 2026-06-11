UKRAJINCI REŠILI DA ODSEKU KRIM, NIŽU SE EKSPLOZIJE! Napadnuti kopneni prilazi polustrvu koje drže Rusi

Višestruke eksplozije su noćas odjekivale širom Krima, a lokalni mediji javljaju da je nekoliko vojnih objekata pogođeno u ukrajinskom napadu dronovima i raketama.

Proukrajinski Telegram kanal Krimski vetar izvestio je da je most u Armjansku, gradu na severu Krima blizu kopnenog dela Ukrajine, pogođen nakon što su na tom području uočeni ukrajinski dronovi i odjeknuo niza eksplozija.

Most na ulazu u Krasnoperekopsk iz pravca Armjanska je navodno takođe pogođen.

- Izgleda da nema netaknutih mostova na kopnenim prilazima poluostrvu - piše u objavi na tom kanalu.

Dalje na jugu, eksplozije i raketna aktivnost su prijavljeni u Sevastopolju, najvećem gradu na poluostrvu koju je Rusija jednostrano anektirala.

Krimski vetar je naveo da su stanovnici prijavili lansiranje raketa sa rta Fiolent i višestruke eksplozije širom grada.

Prema kanalu, prijavljena su dva udara u blizini zaliva Komišova i Kozača, nakon čega je usledilo još četiri do pet udara, prenosi Kijev indipendent.

Continua il lavoro degli ucraini per isolare Kherson e la Crimea. Nelle ultime 24 ore si è infatti registrato un secondo colpo al ponte di Chongar, che collega le due regioni, il quale ha costretto le autorità ad interrompere del tutto il transito di mezzi.



Attraverso il ponte… pic.twitter.com/Ckzjlqjfnm — Marco Setaccioli (@marsetac) 10. јун 2026.

Prijavljeni je i pogodak u vojni objekat u Strileckom zalivu.

Očevici su takođe prijavili dim koji se dizao iznad zaliva Omega.

Krimski vetar je napomenuo da su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) raspoređeni na terenu lokalne kadetske škole i pomorske akademije u blizini zaliva.

Na istočnoj obali zaliva nalaze se i objekti ruske Crnomorske flote.

Kanal je sugerisao da su ovi vojni objekti možda bili među planiranim metama.

Eksplozije su takođe prijavljene u Simferopolju, ali za sada nema detalja o šteti ili metama koje su gađane.



Kijev indipendent nije mogao da zvanično potvrdi ove izveštaje.

Autor: S.M.