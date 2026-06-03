IRAN POSLAO JEZIVO UPOZORENJE SVETU: Ako ne prestanu napadi na Bejrut, kreće OPŠTI RAT! Vojska je potpuno spremna za udar na Izrael!

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je večeras da nije postignut opipljiv napredak u pregovorima za okončanje rata u Iranu i Libanu. On je poslao dramatično upozorenje javnosti, istakavši da su iranske oružane snage u potpunosti spremne za nastavak sukoba.

Aragči se oglasio na društvenim mrežama i poručio da je vojska spremna za hitan napad na mete unutar Izraela ukoliko se izraelski napadi na Bejrut odmah ne obustave.

Uslovi za povratak pregovorima

Šef iranske diplomatije je naglasio da povratak za pregovarački sto ostaje strogo uslovljen ispunjenjem određenih zahteva. Kako navodi, neophodno je obezbediti:

Čvrste garancije za prava iranskog naroda.

Hitno okončanje rata u Libanu.

Potpuni prekid tenzija u celom regionu.

Kontakti sa Vašingtonom i poruka Americi

Aragči je otkrio i da zvanični kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nisu u potpunosti prekinuti. On objašnjava da su dve strane razmenile poruke koje se tiču upravo potrebe za okončanjem napada na Bejrut, ali priznaje da u tim razgovorima još uvek nije postignut nikakav značajan napredak.

Iranski ministar je na kraju poslao i direktnu poruku Vašingtonu, istakavši da su SAD mogle jasno da procene stvarnu moć i kapacitete Irana tokom proteklih 40 dana žestokih sukoba.



Autor: D.S.