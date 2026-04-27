AMERIKA ODBILA IRANSKU PONUDU ZA OTVARANJE ORMUSKOG MOREUZA: Završen sastanak Putina i Aragčija, otkriveno o čemu su razgovarali dva sata (FOTO)

Danas je 59. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, sastali se ruski predsednik Vladimir Putin i iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

20:17 Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu

Rusija je spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije, izjvavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

20:08 Tramp razgovarao sa savetnicima o novom iranskom predlogu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarao je danas sa najvišim savetnicima za nacionalnu bezbednost o novom iranskom predlogu za rešavanje sukoba, koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza i kasnije razmatranje nuklearnog programa, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Livit je istakla da su osnovni zahtevi predsednika Trampa ostali nepromenjeni, uključujući slobodan protok nafte kroz Ormuski moreuz i da Iran preda obogaćeni uranijum, preneo je Rojters.

"Ne bih rekla da se to razmatra u smislu konačne odluke. Samo bih rekla da je jutros održana diskusija i sigurna sam da ćete o tome čuti direktno od predsednika“, rekla je Livit.

19:32 Šef UN: Otvorite moreuz, dozvolite brodovima da prolaze bez putarine

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorio je da bi dugotrajni poremećaji u Ormuskom moreuzu mogli da „pokrenu globalnu krizu hrane“.

Obraćajući se Savetu bezbednosti UN, Antonio Gutereš je rekao da je „bezbedan i nesmetan prolaz“ trgovačkih brodova kroz ključni morski prolaz, gde su SAD i Iran u sukobu, „ekonomski i humanitarni imperativ“.

„Ekonomski šok je bio trenutan i svi plaćaju cenu“, rekao je. Upozorio je da pritisci izazvani poremećajima u plovidbi kroz moreuz „dovode do praznih zaliha hrane, praznih polica i praznih tanjira“.

„Humanitarne posledice su sve veće – kašnjenja i rastući troškovi usporavaju isporuke koje spasavaju živote ljudima koji ne mogu da čekaju“, rekao je. Rekao je da dugotrajni poremećaji prete da „pokrenu globalnu krizu hrane“ koja bi mogla da gurne milione ljudi u glad i siromaštvo, posebno u manje razvijenim zemljama.

Dodao je da je više od 20.000 pomoraca ostalo nasukano na moru zbog de fakto zatvaranja moreuza, dok je više od 2.000 brodova „uhvaćeno u mrežu rizika“.

„Apelujem na strane u sukobu: otvorite moreuz, dozvolite brodovima da prođu, bez naknade“, rekao je Gutereš.

19:30 Francuska: Iran mora biti spreman na velike ustupke

Francuski šef diplomatije je rekao da Iran mora biti spreman na „velike ustupke“ u pregovorima koji bi trebalo da okončaju krizu na Bliskom istoku.

„Ne može biti trajnog rešenja za ovu krizu ukoliko iranski režim ne pristane na velike ustupke i radikalnu promenu svog stava“, rekao je ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

19:04 Amerika odbila iransku ponudu za otvaranje Ormuskog moreuza

Američki državni sekretar Marko Rubioje izjavio da ponuda Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pod striktnim uslovima nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države niti druge zemlje.

18:47 Tokom rata poginulo 279 učenika i 67 nastavnika u Iranu

ranski ministar prosvete Alireza Kazemi danas je saopštio da je 279 učenika i 67 nastavnika poginulo tokom rata koji su krajem februara pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana. Kazemi je dodao da je u agresiji takođe ranjeno preko 200 učenika i nastavnika, prenela je iranska Press tv.

On je ukazao i da je u napadima oštećeno ili uništeno oko 1.200 obrazovnih i administrativnih objekata, kao i kampova za mlade. Kako je naveo, ta cifra uključuje 1.000 obrazovnih centara koji su pretrpeli oštećenja.

Prema rečima Kazemija, u američko-izraelskom bombardovanju 20 škola je “sravnjeno sa zemljom”. On je naveo da je započeta njihova obnova, tako da će one početi da rade naredne godine. Ministar je ukazao da je najviše napada na obrazovne ustanove bilo u prestonici Teheranu i okolini, centralnoj provinciji Markazi, kao i u južnoj priobalnoj provinciji Hormozgan.

18:43 "SAD izvele skoro 240 napada na medicinske ustanove"

Sjedinjene Američke Države i Izrael su od početka rata protiv Irana 28. februara izveli skoro 240 napada na medicinske ustanove, oštetivši najmanje 50 bolnica, izjavio je danas iranski ministar zdravlja Mohamed Reza Zafargandi.

On je dodao da je oštećeno i oko 50 centara za hitne slučajeve, javlja televizija Press.

Prema Zafargandijevim rečima, u trenucima napada, u tim ustanovama lečilo se oko 40.000 pacijenata.

18:10 Makron: Razgovaraću sa iranskim vlastima

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da će razgovarati sa iranskim vlastima posle svoje dvodnevne posete Andori, kao i da će insistirati na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

“Mi smo uspostavili koaliciju čiji je cilj upravo da osigura bezbednost i stabilizuje situaciju, kao i da pokaže da međunarodna zajednica podržava otvaranje Ormuza, tako da se nadam da ćemo u narednim danima uspeti da u to ubedimo glavne aktere”, rekao je francuski lider novinarima u Andori, preneo je Rojters.

Francuski predsednik i ranije je izjavljivao da bi Francuska bila spremna da pomogne u obezbeđivanju plovnog puta kroz Ormuski moreuz.

Sastanak trajao dva sata, Modžtaba poslao poruku Putinu

Vladimir Putin je na sastanku sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem u Sankt Peterburgu objavio da je primio poruku od vrhovnog vođe Islamske Republike, Modžtabe Hamneija.

- Želeo bih da započnem naš razgovor napomenom da sam prošle nedelje primio poruku od vrhovnog vođe Irana - rekao je predsednik.

Putin nije otkrio njegov sadržaj. Kao odgovor, zamolio je Aragčija da prenese Hamneijevo zdravlje i dobrobit.

- Iskreno se nadamo da će, crpeći ovu hrabrost i želju za nezavisnošću, iranski narod prebroditi ovaj težak period iskušenja pod vođstvom novog lidera i da će mir doći - naglasio je.

Predsednik je dodao da Rusija namerava da pomogne Iranu kako bi se mir približio Bliskom istoku.

Aragči je zahvalio Moskvi na podršci Teheranu. Pohvalio je odnose između dve zemlje i napomenuo da će se oni nastaviti jačati. ​​Diplomata je dodao da će Iran nastaviti da se bori protiv Sjedinjenih Država.

- Čitavom svetu je dokazano da je iranski narod, zahvaljujući svom otporu i hrabrosti, bio u stanju da se odupre američkim napadima, američkoj agresiji i da će biti u stanju da izdrži i preživi ovaj period - objasnio je on.

Pre početka razgovora, ministar je izjavio da planira da sa Rusijom razgovara o koordinaciji napora za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Sastanak je trajao skoro dva sata, a prisustvovali su mu i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov , pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov.

U iranskoj delegaciji, pored Aragčija, bili su njegov zamenik Kazem Garib-Abadi i ambasador u Moskvi Kazem Džalali.

Aragči je stigao u Sankt Peterburg

Aragči je stigao u Sankt Peterburg nakon posete Omanu gde su, kako je rekao, razgovori bili usmereni na "načine za obezbeđivanje bezbednog tranzita u Ormuskom moreuzu, u korist svih dragih suseda i sveta".

Tokom vikenda, Aragči je takođe rekao da je imao veoma produktivnu posetu Islamabadu, gde je preneo stav Irana u vezi sa realnim okvirom za trajno okončanje rata.

- Tek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom - napisao je Aragči na društvenim mrežama u subotu.

Nakon tog komentara usledila je vest da je američki predsednik Donald Tramp otkazao planove da američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posete Islamabad, gde se vode mirovni pregovori s Iranom.

Američka vojska: Naše snage ostaju spremne na Bliskom istoku

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da američke snage ostaju "fokusirane i spremne širom Bliskog istoka" dok su pregovori o okončanju rata zastali.

U međuvremenu, Tramp je u nedelju rekao Iranu da može da ih "pozove" ako žele da razgovaraju. Izjava je usledila samo dan nakon što je otkazao planiranu posetu svojih izaslanika Pakistanu, gde je trebalo da se održe pregovori.

Iran predaje Ormuski moreuz vojsci, prema novom nacrtu zakona

Novi nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom stavio bi iransku vojsku u nadležnost za taj ključni plovni put, prema rečima šefa parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost, Ebrahima Azizija.

Govoreći na državnoj televiziji, Azizi je objasnio da iranske oružane snage već kontrolišu moreuz i da novi zakon ima za cilj da zabrani prolaz "neprijateljskih brodova".

Predlog zakona takođe predviđa da se sva dobit od upravljanja moreuzom mora isplaćivati u iranskim rijalima.

Sastali se Putin i Lavrov sa Aragčijem

Ruski predsednik Vladimir Putin i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, javile su lokalne novinske agencije.

Putin je rekao da se Rusija nada da će iranski narod prevazići ono što je opisao kao "težak period" i da će mir na kraju prevladati u zemlji.

Državna novinska agencija RIA je takođe izvestila da je rekao da će Rusija učiniti sve u interesu Irana i drugih zemalja u regionu.

Aragči je naglasio da Iran i Rusija kontinuirano održavaju bliske konsultacije o regionalnim pitanjima, posebno u kontekstu trenutnog rata.

Speaking in a meeting with Russian President Vladimir Putin, Foreign Minister @araghchi said Moscow and Tehran share a strategic partnership, one that will only become further reinforced.

Poseta Moskvi je deo šire diplomatske aktivnosti kojom Teheran pokušava da koordinira dalje korake sa ključnim partnerima.

Takođe se dotakao odnosa sa Omanom, napominjući da dve zemlje, kao priobalne države na Ormuskom moreuzu, imaju zajedničku odgovornost za bezbednost plovidbe na ovoj strateški važnoj ruti.

Dodao je da postoji visok stepen saglasnosti između Irana i Omana i da će se konsultacije nastaviti na ekspertskom nivou.

Kina oštro reagovala na odluku SAD da uvedu sankcije kineskoj rafineriji

Kina je oštro reagovala na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije kineskoj rafineriji zbog kupovine iranske nafte, rekavši da se protivi jednostranim merama bez osnova u međunarodnom pravu.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian rekao je da Kina "dosledno odbacuje nezakonite jednostrane sankcije" i pozvao SAD da prestanu sa onim što je nazvao "pogrešnom praksom zloupotrebe sankcija i eksteritorijalne primene zakona".

Dodao je da će Peking "čvrsto štititi legitimna prava i interese kineskih kompanija".

Američke vlasti su u petak najavile sankcije protiv kineske kompanije Hengli Petrohemikal iz grada Dalijan, kao i drugih subjekata koji su uključeni u transport iranske nafte. Mere uključuju zabranu pristupa američkom finansijskom sistemu.

