TRAMP SPREMA INVAZIJU NA IRANSKO OSTRVO HARG!? Amerika raspoređuje još 3.000 vojnika na Bliski istok! Iran ismeva predsednika SAD zbog Ormuskog moreuza (VIDEO)

Danas je 25. dan Izraela i SAD protiv Irana, oprečne informacije iz Vašingtona i Teherana o pregovorima koji bi trebalo da donesu kraj sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp juče je na pet dana odložio napade na iranske elektrane uoči isteka ultimatuma koji je dao Iranu za deblokiranje Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute za prevoz nafte i gasa u tom delu sveta.

Cena sirove nafte je ponov pod "jo-jo efektom" Trampovih poteza od početka rata, pa je danas, nakon jučerašnjeg pada, barel ponovo dostigao trocifrenu vrednost i na azijskim berznama, koje su prve otvorene, košta skoro 104 dolara.

Tramp: Iran očajnički želi dogovor

Predsednik SAD Donald Tramp je govorio o ratu u Iranu u Beloj kući.

Opisujući američku operaciju u zemlji kao „ogroman uspeh“, on je naveo „eliminaciju iranskih lidera, vojske i mornarice“.

„Svi lideri su otišli. Niko ne zna sa kim da razgovara“, rekao je Tramp.

„Ali mi zapravo razgovaramo sa pravim ljudima i oni očajnički žele da postignu dogovor. Ne možete zamisliti koliko očajnički žele da postignu dogovor, ali videćemo šta će se desiti.“

Tramp je takođe rekao medijima u Ovalnom kabinetu da je Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje.

„Složili su se da nikada neće imati nuklearno oružje“, rekao je novinarima.

Na pitanje da li bi poslao svoje izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera da razgovaraju o miru sa Iranom, Tramp je odgovorio: „Trenutno pregovaramo. Oni to rade sa Markom, Džej Di, druga strana, mogu vam reći, želi da postigne dogovor. Ko ne bi, da ste na njihovom mestu?

Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihove komunikacije... sva njihova protivvazdušna odbrana, njihove rakete. Možete li da navedete jednu stvar koja nije nestala? Ili nešto što dobro funkcioniše?“

Amerika šalje 3.000 vojnika na Bliski istok

Sjedinjene Američke Države planiraju da rasporede dodatnih 3.000 vojnika na Bliski istok, piše Volstrit žurnal.

Očekuje se da će u narednim satima biti izdata zvanična naredba za slanje trupa, koje bi trebalo da čine pripadnici 82. vazdušno-desantne divizije.

Predsednik Donald Tramp je više puta naglasio da ne želi američke vojnike na iranskom tlu tokom sukoba, ali to nije u potpunosti isključio. Ranije je objavljeno da Pentagon razmatra slanje oko 3.000 vojnika kao podršku američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana, koja bi mogla da uključi i zauzimanje ostrva Harg, glavnog iranskog terminala za izvoz nafte.

82. vazdušno-desantna divizija, borbena brigada od oko 3.000 vojnika, može da rasporedi padobrance i opremu bilo gde u svetu u roku od 18 sati. Deo borbene brigade i komandni štab 82. vazdušno-desantne divizije mogli bi biti raspoređeni u podršci američko-izraelskoj vojnoj kampanji, koja je sada u četvrtoj nedelji.

Pentagon je odbio da komentariše izveštaje, rekavši da iz operativnih bezbednosnih razloga ne razmatra buduće ili hipotetičke pokrete trupa.

Bahrein pretrpeo jedan od najtežih napada do sad

Bahrein je pretrpeo jedan od najtežih napada u ovom ratu do sada, nakon što je iranska raketa pogodila vojnu bazu na zapadu ostrva.

Bahrein je saopštio da je u napadu na bazu Hamala poginuo vojni ugovarač iz UAE, dok je više od deset drugih osoba povređeno, od kojih su četiri u kritičnom stanju.

Inače, svi povređeni su pripadnici vojske Bahreina ili UAE.

Napad pogodio severni Liban, javljaju lokalni mediji

Jedno selo na severu Libana bilo je meta vazdušnog napada, prema nepotvrđenim izveštajima libanskih medija.

Državna novinska agencija navodi da je jedan njen dopisnik prijavio napad, dok LBCI tvrdi da je raketa eksplodirala u vazduhu, rasipajući fragmente po tom području.

Novinska agencija Reuters navodi da za sada nema izveštaja o žrtvama u mestu Sahel Alma.

Tri osobe povređene nakon napada Hezbolaha u Izraelu

Tri osobe su povređene, uključujući jednu koja je u kritičnom stanju, usled udara rakete u blizini raskrsnice Mahanajim na severu Izraela, prenosi Times of Israel.

Hezbolah je lansirao baraž od oko 30 raketa ka tom području, prema navodima vojske.

Sirene su se takođe oglasile u Zapadnoj Galileji i oblasti Galilejskog panhandla, upozoravajući na sumnju na napade dronovima iz Libana.

Iranski šef diplomatije: Želimo trajno primirje, a ne privremeno

Iran se zalaže za sveobuhvatno, a ne privremeno primirje, poručio je ministar spoljnih poslova kineskom kolegi.

Ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da je Iran posvećen postizanju sveobuhvatnog primirja, a ne samo privremenog prekida vatre, tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom.

Prema izveštaju kineskih državnih medija, Aragči je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Vang Jijem istakao da "Iran ostaje posvećen sveobuhvatnom primirju, a ne samo privremenom".

Dodao je i da je Ormuski moreuz otvoren za sve i da brodovi mogu bezbedno da prolaze, ali da se to ne odnosi na zemlje koje su trenutno u ratu.

U sažetku razgovora koji su objavili kineski državni mediji navodi se da je Vang Ji naglasio da je "razgovor uvek bolji od borbe" i pozvao sve strane da iskoriste svaku priliku za mir i što pre pokrenu mirovni proces.

Netanjahu zadužio Dermera da prati pregovore SAD i Irana?

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zadužio je svog bliskog saradnika Rona Dermera da prati i nadgleda pregovore Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata i obezbedi zaštitu izraelskih interesa, izjavio je danas neimenovani izraelski zvaničnik za Blumberg.

Prema navodima izvora, Dermer će se fokusirati na to da iranski nuklearni program bude demontiran, kao i da oko 440 kilograma visoko obogaćenog uranijuma bude preuzeto i uništeno.

Izraelska vlada veruje da i američki predsednik Donald Tramp ima iste ciljeve, naveo je zvaničnik.

Dermer, bivši ambasador u Vašingtonu i nekadašnji ministar za strateška pitanja u vladi Netanjahua, blizak je brojnim članovima Trampove administracije, uključujući i samog predsednika.

Iran: Borićemo se do pobede!

Iran se, nakon što je odbacio tvrdnje Donalda Trampa o "produktivnim razgovorima", zakleo da će "nastaviti borbu".

Portparol iranske najviše vojne komande rekao je da će se oružane snage boriti "do potpune pobede".

Filipini uveli "energetsko" vanrednu situaciju

Filipini su proglasili nacionalnu vanrednu situaciju zbog rata u Iranu i "neposredne opasnosti" koja preti snabdevanju energijom u zemlji.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi rekao je da je formiran komitet koji će osigurati uredno kretanje, snabdevanje, distribuciju i dostupnost goriva, hrane, lekova, poljoprivrednih proizvoda i drugih osnovnih dobara.

"Proglašenje nacionalne energetske vanredne situacije omogućiće vladi da sprovede odgovorne i koordinisane mere u skladu sa postojećim zakonima kako bi se rešili rizici koje predstavljaju poremećaji u globalnom snabdevanju energijom i domaćoj ekonomiji", rekao je on.

Za razliku od SAD ili Evrope, jugoistočna Azija zavisi od nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz, vitalnu brodsku rutu koju Iran efikasno blokira (iako je nekim brodovima iz 'prijateljskih' zemalja dozvoljen prolaz uz dozvolu Teherana). Skoro 80% uvoza sirove nafte u region dolazi iz Persijskog zaliva, što znači da rat ima ogroman uticaj na njihove ekonomije i resurse.

Katar: Potpuno uništenje Irana nije opcija

Ministarstvo spoljnih poslova Katara pozvalo je na diplomatsko rešenje sukoba na Bliskom istoku, poručivši da potpuno uništenje Irana nije prihvatljiva opcija.

Portparol tog ministarstva je naveo da zemlje regiona moraju da pronađu način da žive jedni pored drugih, ističući da je regionalni bezbednosni sistem u Persijskom zalivu ozbiljno narušen tokom rata i da je potrebno da se ponovo proceni.

Katar je takođe naglasio da zadržava pravo da odgovori na svaki napad na vitalnu infrastrukturu. Iako u poslednjih nekoliko dana nije registrovan napad koji bi zahtevao izdavanje upozorenja, resorno ministarstvo je navelo da to ne znači da Katar nije bio meta.

Drama sa američkim bombarderom?

Američki strateški bombarder B-52, sleteo je na bazu RAF Ferford nakon što je izdao signal za pomoć, prema podacima sa portala za praćenje aviona FlightRadar24.

Kako pokazuju podaci o visini, avion se spuštao dok je nastavljao da šalje signal za pomoć. Na nekoj udaljenosti pre baze, njegova putanja leta je završena.

Kako je portal pojasnio, avion se prati pomoću zemaljskih sredstava, tako da se više ne pojavljuje na mapi kada se spušta na 300-600 metara.

Početna tačka B-52 nije naznačena. Ferford je jedina baza u Evropi gde sleću američki strateški bombarderi. Odatle su izvodili bombardovanja Iraka i Jugoslavije. Trenutno se baza koristi za napade na Iran.

Laridžani dobio naslednika

Iran je imenovao Mohameda Bagera Zolgada za novog sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost. On će na toj poziciji zameniti Alija Laridžanija koji je ubijen prošle nedelje.

Liban proteruje ambasadora Irana

Libansko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je iranskog otpravnika poslova u Bejrutu, Tufika Samadija Hoškua, da ga obavesti da je Liban povukao akreditaciju imenovanom iranskom ambasadoru, Mohamedu Rezi Šibaniju.

Proglašen personom non grata, diplomata mora da napusti zemlju najkasnije do sledeće nedelje, 29. marta 2026. godine, prema informacijama koje je Ministarstvo potvrdilo za L’Orient Today.

UAE ponovo na meti napada

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je danas na njihovu državu lansirano pet balističkih projektila i 17 dronova.

Talas napada na Isfahan

Izraelske snage saopštile su da su njihove snage izvele žestok napad na ciljeve u Isfahanu.

Baza u Iraku meta napada

Šestoro ljudi je poginulo u raketnom napadu na kurdsku bazu u Iraku. U napadu na bazu pešmerga u severnom iračkom gradu Irbilu ranjeno je još 30 ljudi.

Veruje se da Iran stoji iza napada.

Izraelski zvaničnici odbrane razgovaraju o južnom Libanu

Ministar odbrane Izrael Kac kaže da će izraelska vojska kontrolisati "bezbednosnu zonu" u južnom Libanu do reke Litani.

Kac kaže da stotine hiljada Libanaca koji su evakuisani severno od reke, neće moći da se vrate kući dok se "bezbednost ne garantuje" za stanovnike severnog dela Izraela.

Novi napad na Izrael

Iran je pokrenuo novi, sedmi po redu napad u utorak, na Izrael. Podsetimo, u jednom od prethodnih napada došlo je do snažnog udara u centralni deo Tel Aviva.

Požar u Bahreinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je jutros da je Civilna odbrana zemlje ugasila požar na lokaciji jedne kompanije nakon iranskog napada. Nije bilo neposrednih izveštaja o povređenima ili žrtvama.

Stižu prvi snimci iz Tel Aviva

Brojne zgrade i vozila oštećeni su u noćašnjim napadima Irana na Izrael. U Tel Avivu je, kao što smo ranije izvestili, povređeno šestoro ljudi.

בניין בתל אביב נפגע במטח לעבר המרכז הבוקר, מכוניות עלו באש; מד"א: אין נפגעים

Prema prvim informacijama, u pitanju su lakše povrede.

Poskupelo gorivo i u Sloveniji

Cene goriva na benzinskim pumpama u Sloveniji, van autoputeva i brzih puteva, značajno su porasle u ponoć, uprkos smanjenju poreza.

Litar benzina od 95 oktana poskupeo je za 11,5 centi na 1,581 evro, litar dizel goriva za 16,8 centi na 1,696 evra, a litar lož ulja za 18,3 centa na 1,342 evra. Nove cene će važiti samo nedelju dana.

Vijetnam ukida domaće letove zbog goriva

Vijetnamski nacionalni avio-prevoznik obustaviće skoro dvadesetak domaćih letova nedeljno počev od sledećeg meseca zbog ograničenih zaliha goriva izazvanih ratom na Bliskom istoku, saopštila je nacionalna uprava za civilno vazduhoplovstvo.

Cena goriva za avione skočila je od početka rata, što je izazvalo skok cena nafte i strah od nestašice goriva.

"Vietnam Airlines planira da privremeno obustavi operacije na nekoliko ruta od 1. aprila", ukupno 23 leta nedeljno, saopštila je uprava za civilno vazduhoplovstvo zemlje.

"Ograničena zaliha goriva za avione (Jat A-1) zbog sukoba na Bliskom istoku dovela je domaće avio-kompanije u opasnost od nestašice goriva", što je dovelo do smanjenja letova, saopštila je uprava.

Glavne domaće rute i međunarodni letovi biće zadržani, navodi se.

Australija ostaje bez goriva

U Australiji, broj benzinskih pumpi kojima ponestaje goriva nastavlja da raste kako se rat na Bliskom istoku odugovlači, sa najmanje 184 pumpe bez goriva u tri najnaseljenije države zemlje.

U utorak je 51 benzinska pumpa u državi Novi Južni Vels ostala bez goriva, a 164 bez dizela, u poređenju sa 38 i 131 prethodnog dana, rekao je premijer Kris Mins.

U državi Viktorija, 101 benzinska pumpa je ostala bez benzina, a 83 bez dizela, a ministar energetike te države je rekao da je potražnja porasla za čak 400% u nekim oblastima, izveštava Australian Associated Press.

U Kvinslendu, 32 pumpe su ostale bez običnog bezolovnog benzina, a 47 pumpi nije imalo dizel.

Rastuća nestašica dolazi u trenutku kada će se radna grupa australijske vlade za snabdevanje gorivom sastati prvi put u utorak.

Žestoki udari po Izraelu

Od ponoći je na Izrael izvedeno čak šest napada. U Tel Avivu je povređeno šest osoba, a pričinjena je šteta na zgradama i vozilima.

"Mir 'ključan' za globalno snabdevanje energijom"

Govoreći tokom posete Australiji, šefica Evropske unije Ursula fon der Lajen naglasila je potrebu za pregovorima postignutim mirom kako bi se okončao rat u Iranu, rekavši da je "duboko zabrinuta" zbog tekućeg sukoba.

- Od najveće je važnosti da dođemo do rešenja koje se pregovara, a to će okončati neprijateljstva koja vidimo na Bliskom istoku - rekla je fon der Lajen zajedno sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom u Kanberi.

Neke zemlje EU se spremaju da pomognu u "misiji" zaštite Ormuskog moreuza kada se rat završi, poručila je fon der Lajen.

- Svi osećamo posledice na cene gasa i nafte, naša preduzeća i naša društva - kazala je, dodajući da je trgovinski kanal "ključan za linije snabdevanja energijom širom sveta".

Detektovana šteta na jugu Izraela nakon udara

Izraelske odbrambene snage (IDF) kažu da se kreću ka "nekoliko područja" na jugu zemlje gde su "primljeni izveštaji o udarima", navodi se u saopštenju.

Tokom noći izdato je nekoliko upozorenja o raketama lansiranim iz Irana prema Izraelu.

Saudijska Arabija i UAE ulaze u rat?

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati se navodno približavaju aktivnom pridruživanju borbi protiv Irana, dok se rat na Bliskom istoku nastavlja.

Prema pisanju Wall Street Journal, države Persijskog zaliva "polako se kreću ka aktivnijoj ulozi", nakon što je Rijad dozvolio američkim snagama da koriste vazduhoplovnu bazu unutar njegovih granica.

Izvor koji je citirala novinska kuća rekao je da je samo pitanje vremena kada će Saudijska Arabija ući u rat, nakon što je njen ministar spoljnih poslova prošle nedelje rekao da njeno strpljenje za iranske napade "nije neograničeno".

Hrvatska digla cene goriva

U Hrvatskoj su u ponoć na snagu stupile nove, više cene goriva.

U popodnevnim satima u ponedeljak širom Hrvatske zabeležene su gužve na benzinskim stanicama, a neke stanice ostale su bez goriva samo dan pre nego što će na snagu stupiti nove cene koje donose poskupljenje.

Od utorka eurodizel u Hrvatskoj košta 1,73 evra po litru, a plavi dizel 1,19. S druge strane, eurosuper je poskupeo s dosadašnjih 1.50 na 1.62 evra po litru.

Ponovo sirene u Izraelu

Izrael je, po treći put u utorak, proglasio uzbunu na vazdušnu opasnost.

Nove eksplozije u Libanu

Izraelska vojska je tokom noći izvršila napade na više naselja u južnim predgrađima Bejruta, navodeći da je ciljala infrastrukturu Hezbolaha. U napadima nije bilo povređenih.

Stanovnici Bejruta su tokom noći čuli avione kako preleću prestonicu Libana.

Vojska je ranije obnovila upozorenja na evakuaciju za nekoliko naselja, jer su desetine hiljada stanovnika već pobegle iz tog područja.

Sirene u Izraelu

Izrael je po drugi put tokom noći proglasio uzbunu zbog napada iz Irana.

Južna Koreja ograničava upotrebu automobila

Južna Koreja će ograničiti javnim službenicima upotrebu automobila i produžiti ograničenja cena goriva koje je vlada postavila, dok pokušava da prebrodi šok zbog rata u Iranu koji je otkrio ranjivosti ekonomije koja je u velikoj meri zavisna od trgovine i uvozne energije.

Najavljujući mere na sastanku kabineta u utorak, predsednik Li Dže Mjung pozvao je na nacionalno jedinstvo kako bi se prevazišao rastući pritisak rata, koji je uporedio sa izazovima sa kojima se zemlja suočila tokom pandemije kovida-19 i prošlih finansijskih kriza.

Javni službenici sa vozilima na fosilna goriva biće obavezni da drže svoje automobile van puta najmanje jedan dan nedeljno, počev od srede. Električna i vozila na vodonik biće izuzeta.

Južna Koreja je ranije ovog meseca ponovo uvela ograničenja cena goriva koja su ukinuta 1990-ih kako bi se obuzdali rastući troškovi, a Li je potvrdio da će privremena dvonedeljna ograničenja biti produžena.

Japan kreće da troši naftu iz rezervi

Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je da će Japan u četvrtak početi da oslobađa deo svojih nacionalnih zaliha nafte, kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog snabdevanja.

Takaiči je saopštila da će se sa oslobađanjem rezervi krenuti 26. marta.

Japan je već prošle nedelje posegnuo za privatnim rezervama kako bi obezbedio "količine potrebne za Japan u celini", navodi se u objavi Takaiči na X.

Američki i iranski zvaničnici daju oprečne izjave

Američki i iranski zvaničnici iznose oprečne tvrdnje o razgovorima između dve zemlje o ratu, nakon što je predsednik SAD Donald Trump odlučio da odloži najavljene napade na iranska energetska postrojenja.

Podsetimo, u subotu je Tramp dao Iranu rok od 48 sati da otvori Ormuski moreuz, ili će SAD "zbrisati" njegova energetska postrojenja.

Međutim, u ponedeljak je Tramp izjavio da je odložio napade nakon "produktivnih" razgovora sa Teheranom, ali je predsednik iranskog parlamenta negirao da su takvi razgovori vođeni, nazvavši to "lažnim vestima".

Ipak, visoki iranski zvaničnik rekao je za CBS News da su "primili tačke od SAD preko posrednika i one se razmatraju."

CBS pojašnjava da je ovaj korak preduzet "kao mogući uvod u razgovore", te da pregovori nisu potvrđeni niti su u toku.

I Bela kuća je pozvala na oprez, navodeći da je situacija "promenljiva" i da "spekulacije o sastancima ne treba smatrati konačnim dok ih Bela kuća zvanično ne potvrdi".

Autor: Marija Radić