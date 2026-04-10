POZNATA GLAVNA TAČKA PREGOVORA Tramp otkrio detalje: Iranska delegacija stigla u Islamabad

42. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i treći dan prekida vatre, raketna odmazda Hezbolaha nakon izraelskih napada na Liban.

Danas je 42. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i treći dan prekida vatre, američki predsednik Tramp ponovo preti Teheranu zbog izveštaja o naplati taksi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz.

Šef Bele kuće je sinoć poručio Irancima da "bolje da to ne rade, a ako rade, bolje da odmah prestanu".

23:37 Tramp o pregovorima

Predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se Ormuski moreuz uskoro ponovo otvoriti - sa ili bez saradnje Irana - i da su američki pregovarači koji su trenutno na putu ka Pakistanu prvenstveno fokusirani na to da osiguraju da Teheran ne može da dobije nuklearno oružje.

JUST IN: President Trump says the "number one" part of a good deal with Iran is "no nuclear weapons."

- Mislim da će to ići prilično brzo. A ako se to ne desi, moći ćemo da to završimo na ovaj ili onaj način - rekao je Tramp o naporima da se obezbedi slobodan prolaz kroz moreuz, koji je Iran blokirao. Govoreći u bazi Endruz, predsednik je rekao da je njegov glavni fokus u sporazumu sa Iranom bio ograničavanje nuklearnih kapaciteta zemlje.

- Nema nuklearnog oružja. To je 99% toga - rekao je.

Na pitanje da li će sporazum uključivati i moreuz, Tramp je rekao da hoće.

- Da, ali to će se otvoriti automatski - odgovorio je, dodajući kasnije da veruje da će kanal biti otvoren „prilično uskoro“.

22:35 Liban i Izrael su imali prvi direktan kontakt

Libansko predsedništvo je objavilo da je održan telefonski razgovor između libanske ambasadorke u Vašingtonu, Nade Hamadeh Makud, i njenog izraelskog kolege, Jehiela Lajtera, što predstavlja prvi direktan kontakt između dve strane.

Dogovorili su se da se sastanu u Stejt departmentu SAD sledećeg utorka kako bi razgovarali o prekidu vatre i vremenskom okviru za formalne razgovore uz posredovanje SAD.

U razgovoru je učestvovao i američki ambasador u Bejrutu, Mišel Isa.

22:30 "Biti ili ne biti"

Predstojeći mirovni pregovori između Irana i SAD u Islamabadu su „biti ili ne biti“, prema rečima pakistanskog premijera.

Šehbaz Šarif je rekao da je ovo odlučujuća faza u tome da li će se postići trajni prekid vatre. Dodao je da će pregovarači, uključujući potpredsednika SAD DŽ. D. Vensa, početi pregovore u Islamabadu u subotu.

Šarif je rekao da domaćinstvo pregovora „nije samo trenutak ponosa za Pakistan već i za ceo muslimanski svet“.

22:04 Iranska delegacija stigla je u Pakistan na razgovore sa SAD

Iranska delegacija, koju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, stigla je u Islamabad na razgovore sa američkim zvaničnicima, javili su iranski mediji.

22:00 Vensov avion sleće u Pariz radi dopunjavanja goriva

Dok potpredsednik SAD DŽ. D. Vens putuje u Pakistan da predvodi američku delegaciju u razgovorima sa Iranom, avion Vazduhoplovne snage dva sleteo je u Pariz radi planiranog zaustavljanja radi dopunjavanja goriva.

Prema saopštenju Bele kuće, let je bio „bez incidenata“ i nije bilo posetilaca u kabini za novinare.

Vens je napustio SAD pre oko osam sati i rekao da se „raduje“ predstojećim razgovorima.

21:08 Avioni iranske vlade se kreću ka Islamabadu, pokazuje sajt za praćenje letova

Dva aviona povezana sa iranskom vladom napustila su Iran i kreću se ka Islamabadu, prema podacima sajta za praćenje letova Flightradar24.

Mirovni pregovori između SAD i Irana trebalo bi da se održe tokom vikenda u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu.

Jedan od aviona - pozivnog znaka IRAN04 - poleteo je iz severnog grada Gorgana oko 17:00 časova po GMT-u. Obično, iranski zvanični avioni poleću sa teheranskog aerodroma Mehrabad, ali je aerodrom bio meta više puta tokom nedavnog rata.

Oba aviona - IRAN04 i IRAN05 - preletela su Avganistan i sada se kreću ka Islamabadu.

Još uvek nismo videli izveštaje u iranskim medijima da je delegacija te zemlje stigla u prestonicu Pakistana na razgovore.

20:43 Liban: 357 poginulih u izraelskim napadima

Libansko Ministarstvo zdravlja objavilo je novi broj poginulih nakon izraelskih napada prekjuče, najozbiljnijih u poslednjih nekoliko godina, navodeći da je poginulo 357 ljudi.

„Brojka nije konačna zbog dugog trajanja uklanjanja ruševina i velikog broja posmrtnih ostataka, čija identifikacija zahteva vreme i analizu DNK“, javila je Libanska nacionalna novinska agencija, pozivajući se na ministarstvo.

Prema podacima ministarstva, od 2. marta, kada je Izrael intenzivirao napade na Liban, ukupno je poginulo 1.953 ljudi, dok je 6.303 povređeno.

20:29 Evropski aerodromi suočavaju se sa mogućom nestašicom mlaznog goriva

Evropski aerodromi suočavaju se sa upozorenjem o mogućoj sistemskoj nestašici mlaznog goriva ako se saobraćaj kroz Ormuski moreuz ne stabilizuje u naredne tri nedelje.

ACI Europe, koji predstavlja evropske aerodrome, upozorio je EU komesara za transport Apostolosa Cicikostasa da su zalihe niske i da „uticaj vojnih aktivnosti na potražnju“ dodatno opterećuje sistem.

U pismu koje je video Financial Times, navodi se da bi EU mogla ući u „stvarnu i sistemsku nestašicu mlaznog goriva“ ako se situacija brzo ne popravi, posebno pred letnju sezonu kada je avio-saobraćaj na vrhuncu.

Prema industrijskim podacima, cene mlaznog goriva u severozapadnoj Evropi porasle su sa oko 750 na 1.573 dolara po toni. Iako Evropa još nema široku nestašicu, avio-kompanije upozoravaju na moguće otkazivanje letova i poremećaje u radu.

Neke zemlje van Evrope već uvode racionalizaciju goriva, dok se evropski dobavljači suočavaju sa nesigurnim isporukama. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 40% globalnih zaliha, dodatno pojačava zabrinutost.

Nekoliko aviokompanija već smanjuje operacije zbog rasta troškova.

Delta Air Lines planira smanjenje kapaciteta za 3,5%, uz očekivane dodatne troškove goriva od oko 2 milijarde dolara u kvartalu. Air New Zealand je otkazao deo letova, dok LOT smanjuje manje profitabilne rute i najavljuje poskupljenja karata.

ACI Europe traži uspostavljanje sistema praćenja snabdevanja gorivom na nivou EU, upozoravajući da trenutno ne postoji centralni mehanizam za upravljanje ovakvim krizama i koordinaciju odgovora.

20:05 Pakistan ne očekuje mnogo od samita SAD i Irana

S obzirom na to da ključne razlike između stavova Irana i SAD i dalje postoje, Pakistan očekuje skroman, ali realan ishod pregovora između dve zaraćene strane, koji bi trebalo da počnu sutra u Islamabadu.

Cilj je da se američki i iranski pregovarači dovedu do dovoljno zajedničkog jezika kako bi se razgovori mogli nastaviti.

Stručnjaci i izvori bliski posredničkim naporima kažu da nema velikih očekivanja za napredak prvog dana.

Ali postavljanjem realnijeg cilja, sporazuma u ​​Islamabadu o nastavku dubljih pregovora usmerenih ka trajnom mirovnom sporazumu, Pakistan se nada da će dodatno učvrstiti primirje koje je naišlo na olakšanje širom sveta.

19:37 Velika Britanija će sledeće nedelje sazvati dodatne razgovore o Ormuskom moreuzu, kaže britanski zvaničnik

Velika Britanija će sledeće nedelje sazvati najnoviju rundu razgovora sa saveznicima o načinima za oslobađanje Ormuskog moreuza za plovidbu bez pribegavanja plaćanju putarina Iranu, rekao je britanski zvaničnik upoznat sa planiranim razgovorima.

Zvaničnici britanskog ministarstva spoljnih poslova trebalo je da se sastanu sa kolegama iz zemalja koje su učestvovale u diskusijama 2. aprila koje je vodila britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, rekao je zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

18:46 Tramp: Iranci ne shvataju da nemaju nikakve adute

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se danas oglasio na društvenoj mreži Truth Social povodom sutrašnjih pregovora sa Iranom u Pakistanu.

- Iranci kao da ne shvataju da nemaju nikakve adute, osim kratkoročnog iznuđivanja sveta korišćenjem međunarodnih plovnih puteva. Jedini razlog zašto su danas živi je da pregovaraju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - rekao je na svojoj platformi Truth Social.

Samo minut ranije, Tramp je objavio još jednu poruku:

- Iranci su bolji u rukovanju medijima sa lažnim vestima i „odnosima sa javnošću“ nego u borbi! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je američki predsednik.

18:37 Sirene na severu Izraela

Sirene se čuju u i oko grada Karmijel u Gornjoj Galileji na severu Izraela zbog raketne vatre iz Libana, saopštile su izraelske vlasti.

Prema izraelskom vojnom radiju, više od 30 raketa je ispaljeno iz Libana prema severnom Izraelu od jutros.

Odvojeno, izraelska vojska je saopštila da su dva vojnika, jedan rezervni oficir teško, a drugi vojnik lakše, ranjena u napadu dronom na jugu Libana.

18:17 Tramp najavio nove udare na Iran ako pregovori propadnu!

- Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu kada su ga pitali da li misli da će razgovori biti uspešni.

17:31 Iran pred pregovore: „Prsti na okidaču“

Iranska vojska je saopštila da „drži prste na okidaču“ zbog ponovljenog „kršenja poverenja“ od strane SAD i Izraela, saopštila je Centralna komanda Hatam al-Anbija, prema novinskoj agenciji Tasnim.

Vojna institucija je dodala da Iran neće odustati od Ormuskog moreuza, koji je preuzeo kontrolu.

17:30 Predsednik iranskog parlamenta: Pregovori sa SAD ne mogu početi bez prekida vatre u Libanu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf rekao je da pregovori sa Sjedinjenim Državama ne mogu početi dok se ne ispune dva ključna uslova, prekid vatre u Libanu i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

„Dve mere o kojima su se strane međusobno dogovorile još nisu sprovedene, prekid vatre u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine pre početka pregovora“, napisao je Galibaf u objavi na X.

„Ta dva pitanja moraju biti ispunjena pre nego što pregovori mogu početi.“

17:07 SAD će na mirovnim pregovorima zatražiti od Irana da oslobodi svoje pritvorene državljane - izveštaj

Pregovarači SAD će zatražiti od Irana da oslobodi svoje građane pritvorene u zemlji tokom sutrašnjih mirovnih pregovora, objavio je Vašington post, pozivajući se na ljude upoznate sa planovima.

Zahtev bi mogao biti odložen ako pregovori ne budu išli glatko, rekli su izvori, prenosi Skaj njuz.

Delegacije iz Vašingtona i Teherana sastaju se u Pakistanu na razgovorima nakon što su se ranije ove nedelje dogovorile o dvonedeljnom uslovnom prekidu vatre u ratu, ali je to otežano tekućim borbama između Izraela i Libana.

Govoreći ranije, potpredsednik SAD Dž. D. Vens upozorio je Iran da „ne pokušava da nas manipuliše“ na pregovorima.

Oslobađanje ili razmena pritvorenih građana nije bila uključena u plan od 10 tačaka koji je predložio Iran - a koji su objavili iranski državni mediji - a koji su SAD odbile.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit tvrdila je da je ono što je Iran javno objavio „mnogo drugačije“ od onoga što su njegovi zvaničnici rekli Trampu privatno.

16:52 Netanjahu zadao udarac Španiji: "Neću da tolerišem licemerje i neprijateljstvo"

Odluka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua je usledila nakon oštrih kritika Španije zbog rata Izraela sa Iranom, njegove politike u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, i njegove vojne kampanje u Libanu, koja je uključivala bombardovanja i invazije.

16:42 Izraelski napad na autoperionicu u Libanu, šest osoba poginulo

Libanska državna novinska agencija NNA izveštava da je šest osoba poginulo u izraelskom vazdušnom napadu na autoperionicu u gradu Džbaa, u regionu Iklim al-Tufah u provinciji Nabatije.

Prema NNA, među žrtvama su vlasnik autoperionice, njegova dva sina i još tri osobe koje su bile na mestu napada.

16:28 Papa Lav XIV apelovao na okončanje "brutalnog rata" na Bliskom istoku

Papa Lav XIV danas je apelovao na okončanje "brutalnog rata" na Bliskom istoku nakon što je primio članove Sinoda Bagdadske crkve Haldejske, okupljene u Rimu radi izbora novog patrijarha.

Osvrćući se na Bliski istok, papa je pozvao biskupe da budu znak nade na mestima oskrnavljenim "bogohuljenjem rata i njegovom brutalnošću poslovanja", preneo je Vatikan njuz.

On je istovremeno apelovao na poštovanje hrišćana na Bliskom istoku, kako ne bi bili tretirani kao "građani drugog reda".

- Bog ne blagosilja nijedan sukob, a oni koji su Hristovi učenici nikada ne staju na stranu onih koji su juče mahali mačem, a danas bacaju bombe - poručio je papa.

Poglavar rimokatoličke crkve osvrnuo se i na surovost današnjeg sveta, za koji je naveo da je "obeležen apsurdnim i neljudskim nasiljem, vođenim pohlepom i mržnjom".

Papa je primio članove Sinoda Bagdadske crkve Haldejske koja ima korene u prvobitnoj Crkvi i stoga je, kako je naveo, čuvar "vere koja se prenosi kroz vekove sa hrabrošću i vernošću".

Povod je sazivanje skupštine u Rimu tokom koje će biti izabran novi patrijarh ove crkve, nakon povlačenja kardinala Luja Rafaela Saka.

Papa Lav je ovom prilikom pozvao na puno poštovanje hrišćana u zemljama Bliskog istoka kako bi se "ohrabrili, uprkos svim iskušenjima, da ostanu čvrsti u veri i ostali u svojim zemljama".

- Ja sam sa vama. Neka vas iskušenja koja proživljavate izazovu da ponudite odgovor čak i hrišćanima drugih konfesija, braći u veri sa kojima je dobro uspostaviti odnose autentičnog deljenja - poručio je papa biskupima.

On je zaključio da će oni na taj način biti veliki primer i ohrabrenje i za "drage i divne ljude" Bliskog istoka, koje, kako je naveo, "nosi u svom srcu i za koje se moli".

16:11 Tramp se oglasio uoči pregovora SAD i Irana u Pakistanu

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži "Truth Social".

Najnovija objava dolazi uoči mirovnih pregovora između američke i iranske delegacije u Pakistanu.

Poruka, koja ostavlja mnogo prostora za tumačenje, glasi: "NAJJAČI RESET SVETA!!!"

Šta je tačno američki predsednik želeo da kaže ostaje nejasno, ali možda ćemo dobiti odgovor na to pitanje u narednim satima ili danima.

16:08 U Libanu kriza sa hranom, ugroženo 900.000 ljudi!

"Ono čemu svedočimo nije samo kriza raseljavanja, već brzo postaje kriza bezbednosti hrane", rekla je direktorka WFP Alison Oman.

Direktorka te agencije Ujedinjenih nacija (UN) upozorila je da je hrana u Libanu sve manje dostupna zbog rastućih cena i potražnje među raseljenim porodicama.

16:05 Libanski državni mediji: U izraelskim napadima na jugu poginulo 8 pripadnika državne bezbednosti

Zvanični libanski mediji javljaju da je u izraelskim napadima u petak u južnom gradu Nabatije ubijeno osam pripadnika libanske Državne bezbednosne agencije.

Državna Nacionalna novinska agencija saopštila je da su „neprijateljski ratni avioni pokrenuli niz teških napada“ na grad, uključujući i jedan u blizini vladine zgrade u Nabatiji, koji je pogodio obližnju kancelariju Državne bezbednosti, usmrtivši najmanje osam njenih pripadnika.

Fotograf AFP-a video je veliku štetu na licu mesta, gde je požar i dalje besneo.

15:27 Džej Di Vens krenuo na pregovore sa Iranom

Američki potpredsednik otkrio je uslove pod kojima će SAD pristupiti mirovnim pregovorima sa Teheranom.

Autor: Marija Radić