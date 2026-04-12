UŽIVO! 'OVO SU 3 CRVENE LINIJE NA KOJE IRAN NIJE PRISTAO' Bela kuća otkrila detalje pregovora: Tramp preti Kini, Iranci američkom razaraču

44. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i peti dan prekida vatre obeležio je krah pregovora Amerike i Irana koji su juče započeti u Islamabadu!

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan posle 21 sata razgovora koji nisu uspeli da postignu sporazum sa Teheranom.

Bela kuća o crvenim linijama

Bela kuća je danas precizirala da su među "crvenim linijama", sa kojima Iran nije mogao da se složi tokom pregovora u Pakistanu bili američki zahtevi da ta zemlja prekine sve procese obogaćivanja uranijuma, da otvori Ormuski moreuz i da prekine finansiranje militantnih grupa na Bliskom istoku.

Zvaničnik Bele kuće je kazao da se neosporni parametri koje je američki predsednik Donald Tramp postavio za pregovore sa Iranom odnose i na demontiranje glavnih iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, koja su teško oštećena tokom američkog bombardovanja prošlog juna, prenosi CNN.

Izraelski tenk pogodio vozila mirovnih snaga UN u južnom Libanu

Danas su izraelski vojnici u dva navrata pogodili vozila mirovnih snaga UN (UNIFIL) u južnom Libanu tenkom Merkava, pri čemu je u jednom slučaju naneo značajnu štetu, saopštio je UNIFIL.

„Tokom prošle nedelje, izraelski vojnici su ispaljivali 'upozoravajuće hice' u tom području, pogodivši i oštetivši jasno obeležena vozila UNIFIL-a. U jednom slučaju, 'upozoravajući hitac' je pogodio na metar od mirovnjaka koji je izašao iz vozila“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da su izraelske snage poslednjih dana „kontinuirano blokirale kretanje mirovnjaka“ na tom putu. UNIFIL takođe kaže da su od početka aprila izraelski vojnici uništili nadzorne kamere u sedištu misije u Nakuri i na pet drugih lokacija duž Plave linije, od Ras Nakure do Marun al-Rasa.

Juče su, prema UNIFIL-u, izraelske snage takođe prefarbale prozore na pešačkom ulazu u sedište, čime su „ometale vidljivost prema spoljnom perimetru“. UNIFIL je saopštio da su takve akcije „suprotne obavezama Izraela prema Rezoluciji 1701 Saveta bezbednosti UN i njegovoj obavezi da osigura bezbednost mirovnjaka i njihovu slobodu kretanja u svakom trenutku“.

Britanci odgovorili Trampu

Skaj njuz saznaje da Velika Britanija neće biti uključena u blokadu Ormuskog moreuza.

Ovo dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će američka mornarica blokirati kritičnu plovnu rutu.

Portparol vlade je rekao: „Nastavljamo da podržavamo slobodu plovidbe i otvaranje Ormuskog moreuza, što je hitno potrebno za podršku globalnoj ekonomiji i troškovima života kod kuće. Ormuski moreuz ne sme biti predmet naplate putarine.“

Dodali su: „Hitno sarađujemo sa Francuskom i drugim partnerima kako bismo formirali široku koaliciju za zaštitu slobode plovidbe.“

Tramp je ranije rekao da Velika Britanija šalje minolovce da pomognu u čišćenju moreuza.

IRGC tvrdi da svaki vojni brod koji se približava Ormuskom moreuzu krši prekid vatre

Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će svaki vojni brod koji se približi Ormuskom moreuzu biti smatran kršećim primirje i da će se sa njim „strogo postupati“.

U saopštenju koje je prenela novinska agencija Tasnim, mornarica IRGC-a takođe navodi da je plovni put „pod inteligentnom kontrolom i upravljanjem“.

U saopštenju se navodi: „Svaki vojni brod koji namerava da se približi Ormuskom moreuzu pod bilo kojim izgovorom biće smatran kršenjem prekida vatre i biće strogo reagovan.“

To se dešava nakon što je predsednik Donald Tramp rekao da će američka mornarica blokirati moreuz.

Izraelski poslanik: Donalde, ako moraš da pucaš, pucaj. Ne kvocaj

Zvika Fogel, predsednik Komiteta za nacionalnu bezbednost izraelskog parlamenta i član krajnje desničarske stranke Jevrejska moć Itamara Ben-Gvira, koja je deo vladajuće koalicije premijera Benjamina Netanjahua, poslao je provokativnu poruku Donaldu Trampu.

- Donalde, ako moraš da pucaš, pucaj. Ne kvocaj - poručio je Fogel.

Donald, if you have to shoot, shoot. Don't quack 🦆

EU: Diplomatija je ključna za rešavanje sukoba na Bliskom istoku

Evropska unija se oglasila povodom zastoja u pregovorima u Islamabadu, rekavši da je diplomatija „ključna“ za postizanje mirovnog rešenja.

Portparol spoljnih poslova Anuar El Anuni rekao je, prema AFP-u, da EU pozdravlja napore Pakistana u posredovanju.

- Pozdravljamo Pakistan zbog njegovih napora u posredovanju - rekao je El Anuni, dodajući da će Brisel nastojati da doprinese daljim mirovnim inicijativama.

"Iran je rekao veliko NE"

Iranska ambasada u Gani oglasila se nakon završetka pregovora između Irana i SAD koji su juče održani u Pakistanu.

"SAD su prevezle svog potpredsednika preko pola sveta, u Islamabad. 21 sat razgovora. Zahtevali su sve što nisu mogli da postignu ratom. Iran je rekao VELIKO NE. Razgovori su završeni. Moreuz je i dalje zatvoren.

A potpredsednik se vraća kući praznih ruku. Samo iranska reč. Opet. Nemaju više nikakvu mogućnost da sačuvaju obraz", naveli su na društvenoj mreži Iks.

Internet u Iranu obustavljen već 44 dana

Prekid interneta u Iranu ušao je u svoj 44. dan, prema podacima grupe za praćenje interneta NetBlocks. Prema njihovim podacima, blokada se nastavlja u sedmoj nedelji, prešavši 1.032 sata neprekidnog trajanja.

NetBloks upozorava: „Ljudske i ekonomske posledice ove dugoročne cenzure se povećavaju, obarajući globalne rekorde za isključenja za povezano društvo.“ Građani koji nemaju pristup alternativama poput Starlinka, koje su često skupe, odsečeni su od spoljnog sveta. Blokada takođe ozbiljno ograničava komunikaciju između Iranaca i otežava svaku mobilizaciju.

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave

U međuvremenu, brojni zvaničnici i dalje imaju pristup internetu i redovno objavljuju na društvenim mrežama o ratu. Podsetimo se da je u januaru takođe došlo do prekida interneta tokom protesta širom zemlje, što je pomoglo da se prikrije ekstremno nasilje nad iranskim stanovništvom u to vreme.

"Ne verujemo Amerikancima"

Zamenik predsednika iranskog parlamenta izjavio je da je Ormuski moreuz pod punom iranskom kontrolom i da se prolaz mora plaćati u rijalima, usred vojnih tenzija sa Sjedinjenim Državama.

Iran uhapsio 50 ljudi pod optužbom za špijunažu

21 osoba poginula u izraelskim napadima na Liban

U izraelskim napadima na Liban od jutros je poginula 21 osoba, a ranjeno 13, javila je novinska agencija Fars, koja je bliska iranskim bezbednosnim službama.

Napadi su zabeleženi širom južnog Libana, uključujući gradove Kana i Maarub. Tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene.

Velika Britanija i Australija razočarane pregovorima između SAD i Irana

Velika Britanija i Australija izrazile su razočaranje što razgovori između Sjedinjenih Država i Irana, održani u Islamabadu, nisu doveli do napretka. Obe zemlje pozivaju na nastavak diplomatskih napora. Britanski ministar zdravlja Ves Striting rekao je da je ishod pregovora razočaravajući.

„Kao i uvek u diplomatiji, ne uspevate dok ne uspete. Dakle, iako ovi razgovori možda nisu završeni uspehom, to ne znači da nema smisla nastaviti pokušavati“, dodao je ministar.

„Očigledno je razočaravajuće što još uvek nismo videli proboj u pregovorima i održivi kraj rata u Iranu“, rekao je Striting za Skaj njuz.

Australija je takođe izrazila nezadovoljstvo zbog nedostatka napretka. Ministarka spoljnih poslova Peni Vong je u saopštenju rekla da je „razočaravajuće što su razgovori u Islamabadu između Sjedinjenih Država i Irana završeni bez sporazuma“.

„Prioritet sada mora biti nastavak prekida vatre i povratak pregovorima“, rekao je Vong.

Iran: Većina rafinerija biće obnovljena za dva meseca

Iran očekuje da će u roku od jednog do dva meseca obnoviti većinu svojih postrojenja za rafiniranje i distribuciju nafte oštećenih u nizu napada na energetsku infrastrukturu. Vlasti planiraju da obnove kapacitete na 70 do 80 procenata prethodnih nivoa, javlja Rojters.

Zamenik ministra za naftu Mohamed Sadek Azimifar rekao je za Studentsku njuz netvork da su popravke već počele. Rekao je da se očekuje da će deo rafinerije Lavan nastaviti sa radom za oko deset dana, dok će preostale jedinice biti postepeno puštane u rad.

S druge strane, Iran je saopštio da su „nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država izazvali propast pregovora.

„Iranska delegacija je neumorno i intenzivno pregovarala 21 sat kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Uprkos raznim inicijativama sa njene strane, nerazumni zahtevi američke strane sprečili su napredak pregovora. Oni su stoga zaključeni“, saopštio je IRIB.

Hezbolah preuzeo odgovornost za napad dronom na izraelske trupe

Libanska militantna grupa Hezbolah objavila je da je izvršila napad dronom na izraelske vojnike u naselju Jir'on na severu Izraela.

„Ovaj odgovor će se nastaviti sve dok se ne zaustavi izraelsko-američka agresija protiv naše zemlje i našeg naroda“, navela je grupa u saopštenju na svom Telegram kanalu.

Saudijska Arabija: Obnovljeno oštećeno naftno polje i cevovod Istok-Zapad

Ministarstvo energetike Saudijske Arabije objavilo je da su operacije nastavljene u dva ključna energetska postrojenja nakon nedavnih napada na naftni i gasni sektor zemlje.

U saopštenju na platformi X, ministarstvo je potvrdilo da je ponovo uspostavljen puni kapacitet pumpanja kroz naftovodu Istok-Zapad, koji iznosi sedam miliona barela dnevno, i da je obnovljena proizvodnja od oko 300.000 barela dnevno na naftnom polju Manifa, javljaju svetske agencije.

Tramp na UFC borbi posle propasti pregovora

Američki predsednik Donald Tramp prisustvovao je UFC borbi u Majamiju baš kada su se ključni mirovni pregovori sa Iranom raspadali.

NOW: President Trump makes his entrance with Dana White at UFC 327 in Miami.

Tramp je ušao u arenu ubrzo posle 21 čas po lokalnom vremenu, u pratnji predsednika UFC-a Dane Vajta i nekoliko članova svoje porodice, javlja Anadolija.

Tamo ga je dočekao senator Marko Rubio, a u blizini je bio i ambasador SAD u Indiji Serhio Gor, javlja Asošijejted pres.

U.S. President Donald Trump makes his appearance at UFC 327 in Miami, Florida.

Petoro poginulih u izraelskom napadu na Liban

Pet ljudi je poginulo, a nekoliko je ranjeno u izraelskom napadu na grad Kana na jugu Libana.

Timovi civilne zaštite rade na evakuaciji ranjenika i njihovom transportu u bolnice u obližnjem gradu Tir, javlja Libanska nacionalna novinska agencija.

Liban pod žestokim izraelskim udarom Foto: Hussein Malla/APIzrael je takođe izvršio napade na druga naselja širom okruga Tir, povredivši najmanje tri osobe u gradu Maraka.

Iran: Diplomatija nikada ne prestaje, konsultacije se nastavljaju

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je da „diplomatija nikada ne prestaje“ i najavio nastavak konsultacija sa susednim zemljama, piše novinska agencija IRNA.

„Diplomatski aparat je alat za obezbeđivanje, zaštitu i očuvanje nacionalnih interesa“, rekao je Bagaei iranskim medijima.

Zaključio je rekavši: „Konsultacije između Irana, Pakistana i prijateljskih i susednih zemalja će se nastaviti".

Više od 2.000 dece povređeno u američko-izraelskoj agresiji na Iran

U američko-izraelskim napadima na Iran povređeno je 2.115 dece i maloletnika, rekao je Džafar Miadfar, šef iranskih službi za vanredne situacije. Miadfar je precizirao da je među žrtvama 124 dece mlađe od pet godina i 24 dece mlađe od dve godine, javlja Al Džazira .

Dodao je da je 5.000 žena takođe ranjeno i da se većina napada dogodila u provincijama Teheran, Huzestan, Lorestan, Isfahan, Kermanšah i Ilam.

Pakistan: Nastavićemo da posredujemo

Pakistan će nastaviti da posreduje u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je ministar spoljnih poslova Ishak Dar, prema novinskoj agenciji DPA

Razgovori, održani u Islamabadu uz posrednike iz pakistanskog regiona, počeli su u subotu, ali su završeni bez dogovora.

„Pakistan je imao i nastaviće da ima ulogu u posredovanju u angažovanju i dijalogu između Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze“, navodi se u saopštenju Dar.

„Neophodno je da strane nastave da poštuju svoju obavezu prekida vatre“, dodao je. „Nadamo se da će dve strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire“, rekao je.

"SAD su zahtevale sve što nisu mogle da dobiju ratom"

Mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održani u Pakistanu, završeni su bez sporazuma, a iranski mediji za neuspeh krive američku stranu. Novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak iranskoj delegaciji, navodi da su „Amerikanci pregovorima zahtevali sve što nisu mogli da dobiju ratom“.

Prema istom izvoru, glavne tačke neslaganja odnosile su se na Ormuski moreuz i iransku nuklearnu tehnologiju, između ostalih nerešenih pitanja. Izvor blizak pregovaračima je takođe rekao Farsu da je „američki tim tražio izgovor da napusti pregovarački sto“.

Još jedna iranska novinska agencija, Tasnim, citirala je neimenovani izvor koji je rekao da „Iran ne žuri sa pregovorima“.

Obe pomenute agencije, Fars i Tasnim, usko su povezane sa vlastima u Teheranu i u međunarodnim krugovima se smatraju poluzvaničnim državnim medijima.

Dva ili tri ključna problema sprečila sporazum

Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država u Islamabadu propao je zbog neslaganja oko „dva ili tri ključna pitanja“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova. Esmail Bakaei je u nedelju rekao državnoj televiziji IRIB da su se dve strane složile oko nekih tačaka, ali je dodao da postoje „razlike u mišljenjima“ o drugima.

Potpredsednik SAD Dej Di Vens je ranije kao ključni problem naveo nedostatak čvrste posvećenosti Teherana da se odrekne svog nuklearnog oružja.

Iako su iranski državni mediji objavili da Teheran trenutno ne planira novu rundu pregovora, Bakaei je bio mnogo oprezniji u svojoj izjavi, rekavši da se „diplomatija nikada ne završava“.

„Nismo trebali očekivati da možemo postići dogovor na jednom sastanku. Mislim da niko nije imao takva očekivanja“, rekao je on.

Bakaei je potvrdio da će Iran ostati u kontaktu sa Pakistanom, koji je posredovao u pregovorima, i sa „drugim prijateljima u regionu“, ali nije precizirao da li Teheran planira da nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama.

Iranska delegacija napustila Islamabad

Iranska pregovaračka delegacija napustila je Pakistan nakon što su mirovni pregovori sa Sjedinjenim Državama završeni bez sporazuma.

Vest je potvrdila novinska agencija Mehr, koja se smatra poluzvaničnim novinama vlasti u Teheranu, u objavi na X.

Iran: Nerealno je očekivati dogovor na jednom sastanku

Pregovori u Islamabadu vođeni su u atmosferi nepoverenja i bilo je nerealno očekivati da se sporazum postigne samo na jednom sastanku, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, piše Rojters.

Iranian delegation leaves Islamabad for Tehran after talks with the US ended without a deal.



Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/XOsPirOumG — Press TV 🔻 (@PressTV) 12. април 2026.

Dodao je da će se kontakti i konsultacije između Irana, Pakistana i drugih saveznika u regionu nastaviti i u budućnosti.

SAD zahtevaju otvaranje Ormuskog moreuza

Iran ne žuri sa pregovorima, a situacija u Ormuskom moreuzu se neće promeniti dok Sjedinjene Države ne pristanu na „razuman sporazum“, prema „informisanom izvoru“ za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju Tasnim, piše Rojters.

Otvaranje Ormuskog moreuza, ključne tačke kroz koju prolazi petina svetskih zaliha nafte, glavni je zahtev SAD za okončanje rata u Iranu, kako je ranije izvestio Vilijam Hristou.

Pakistanski ministar: Ključno je da strane poštuju primirje

Pakistanski ministar spoljnih poslova oglasio se nakon završetka mirovnih pregovora, rekavši da je „ključno da strane nastave da poštuju svoje obaveze o prekidu vatre“.

„Nadamo se da će obe strane nastaviti da deluju u pozitivnom duhu kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire“, navodi se u objavi na društvenoj mreži X.

U saopštenju se takođe navodi da će Pakistan nastaviti da podstiče dijalog između dve strane „u narednim danima“.

Tramp deli članak o pomorskoj blokadi

Američki predsednik Donald Tramp još uvek nije zvanično objavio prekid mirovnih pregovora sa Iranom održanih u Islamabadu. Umesto toga, podelio je članak na svojoj platformi Truth Social pod nazivom „Trampov adut ako Iran ne posluša: Pomorska blokada“.

Tekst, čiji je autor kontroverzni američki novinar Džon Solomon, objavljen je na njegovom konzervativnom veb-sajtu Just the News. U članku se citiraju stručnjaci koji smatraju da bi Tramp „jednostavno mogao da prevaziđe iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom blokadom“.

Iran: Nerazumni zahtevi SAD doveli do propasti pregovora

Iranski mediji, koji su ranije izveštavali da je bilo neslaganja u pregovorima između Vašingtona i Teherana, ali da će se oni nastaviti u nedelju, sada za njihov prekid krive američku stranu.

„Nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država izazvali su propast pregovora u Islamabadu između Irana i Sjedinjenih Država, usmerenih na okončanje rata na Bliskom istoku, javila je u nedelju iranska državna televizija (IRIB).

„Iranska delegacija je neumorno i intenzivno pregovarala 21 sat kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Uprkos raznim inicijativama sa njene strane, nerazumni zahtevi američke strane sprečili su napredak pregovora. Oni su stoga zaključeni“, saopštio je IRIB.

Razgovori, bez presedana između dve neprijateljske nacije od Islamske revolucije 1979. godine, održani su u trilateralnom formatu, uz učešće pakistanskih zvaničnika koji su omogućili dvonedeljno primirje koje je stupilo na snagu u sredu.

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu izjavio da ga „nije briga“ da li će pregovori uspeti.

„Pobeđujemo na svaki način. Vojno smo ih potpuno pobedili“, rekao je u kratkom obraćanju novinarima sa travnjaka Bele kuće.

Američku delegaciju na pregovorima predvodio je potpredsednik DŽ. D. Vens, u pratnji specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta predsednika Trampa. Iran su predstavljali uticajni predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Vens: Nije postignut dogovor, američka delegacija se vraća kući

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon 21 sata razgovora koji nisu uspeli da postignu sporazum sa Iranom. Vens je rekao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na uslove SAD, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje.

„Loša vest je da nismo postigli dogovor, i mislim da je to mnogo gora vest za Iran nego za Sjedinjene Države“, rekao je Vens. „Dakle, vraćamo se bez dogovora. Jasno smo stavili do znanja naše crvene linije.“

Vens je rekao da je tokom pregovora nekoliko puta razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

„Jednostavno nam je potrebno da vidimo posvećenost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da brzo razvije takvo oružje“, rekao je Vens na kratkoj konferenciji za novinare u Islamabadu. „To je naš osnovni zahtev.“

Američki potpredsednik je napomenuo da je iranski nuklearni program „uništen“, ali je naglasio da je potrebna „fundamentalna obaveza“ Teherana da neće razvijati takvo oružje u budućnosti. „To još nismo videli. Nadamo se da hoćemo“.

Vens je tako sugerisao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima. „Odlazimo odavde sa veoma jednostavnim predlogom, našom najboljom i konačnom ponudom. Videćemo da li će je Iranci prihvatiti“, zaključio je Vens.

