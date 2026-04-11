NASTAVLJENI PREGOVORI SAD I IRANA U PAKISTANU: Domaćini ubeđuju dve strane da popuste i postignu dogovor! Amerikanci čiste Ormuski moreuz od mina! (FOTO+VIDEO)

Danas je 43. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i četvrti dan prekida vatre. U Islamabadu u Pakistanu danas bi trebalo da se održe pregovori između SAD i Irana sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju.

22:45 Tri iranska aviona sletela u Pakistan tokom pregovora

Najmanje tri iranska teretna aviona, povezana sa Revolucionarnom gardom, sletela su u Pakistan, gde se odvijaju pregovori između iranske i američke delegacije. Razlog njihovog dolaska je nepoznat.

22:44 Iranski predsednik: Sistem snabdevanja ostaje stabilan uprkos napadima

Iranski predsednik Masud Pesehijan rekao je da se sastao sa visokim zvaničnicima Ministarstva industrije, rudarstva i trgovine kako bi procenio stanje proizvodnih jedinica pogođenih nedavnim američko-izraelskim napadima.

U objavi na platformi X, rekao je: „Uveravam narod da će, uz Božju pomoć i napore mojih kolega, sistem distribucije i snabdevanja zemlje nastaviti da funkcioniše stabilno i u okviru urednog sistema.“

22:43 Katar ukida ograničenja pomorskog saobraćaja u Zalivu

Katarsko Ministarstvo saobraćaja objavilo je da će pomorska plovidba u Persijskom zalivu biti u potpunosti obnovljena za sve vrste plovila i brodova od nedelje.

U današnjem saopštenju, ministarstvo je navelo da će plovidba za sve vrste plovila biti dozvoljena od 6 do 18 časova. Takođe je potvrđeno da će plovilima sa dozvolama za ribolov, u skladu sa ranijom odlukom, biti dozvoljena plovidba bez vremenskih ograničenja.

22:09 Mir na Bliskom istoku dok se pregovori nastavljaju

U subotu nije bilo novih napada u Zalivu, dok su u Pakistanu nastavljeni direktni razgovori između Sjedinjenih Država i Irana. Region je relativno miran nakon nedelja eskalacije. Zatišje je usledilo nakon sporazuma o prekidu vatre postignutog u utorak, kada su se Vašington i Teheran složili oko dvonedeljnog prekida neprijateljstava. Cilj ovog sporazuma je okončanje rata između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara.

21:31 Makron pozvao Iran da iskoristi pregovore

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Iran da iskoristi mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama kako bi pomogao u postizanju trajne deeskalacije, nakon telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

„Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi otvorio put trajnoj deeskalaciji i zahtevnom sporazumu koji pruža čvrste garancije bezbednosti u regionu, uključujući sve uključene zemlje“, napisao je Makron na X.

21:29 Demokrate kritikuju Trampovog zeta zbog učešća u pregovorima

Demokrate u Odboru za spoljne poslove Predstavničkog doma kritikovale su učešće Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa u razgovorima sa Pakistanom. U objavi na društvenim mrežama, napomenuli su da američku delegaciju čine Trampov „zet i njegov prijatelj, investitor u nekretnine sa kojim igra golf“.

„To su ista dva čoveka čiji je poslednji 'diplomatski' pokušaj bio paravan za pokretanje ovog besmislenog i skupog rata“, navodi se u objavi. „Ovo nije dobar način da se signalizira diplomatski zaokret“.

21:21 Iranska vojska snažno negira tvrdnje SAD da su dva broda prošla kroz Ormuz

Iranska vojska je snažno demantovala tvrdnje Centralne komande SAD (CENTCOM) da su dva američka broda prošla kroz Ormuski moreuz. Teheran tvrdi da iranske oružane snage imaju potpunu kontrolu nad kretanjem plovila u strateški važnom prolazu.

Portparol centralne komande iranske vojske, brigadni general Hatam el-Anbija, odbacio je američke optužbe. „Odlučno poričemo tvrdnju komandanta CENTCOM-a o približavanju i ulasku američkih brodova u Ormuski moreuz“, rekao je on. „Inicijativa za prolazak i kretanje bilo kog plovila je na Oružanim snagama Islamske Republike Iran.“

U međuvremenu, Centralna komandna grupa (CENTCOM) je ranije izvestila da su dva američka broda uspešno prošla kroz moreuz. Prema njihovom saopštenju, brodovi su „prošli kroz Ormuski moreuz i deluju u Arapskom zalivu kao deo šire misije kako bi se osiguralo da je moreuz potpuno očišćen od morskih mina koje je prethodno postavila iranska IRGC“.

21:07 Pregovori između SAD, Irana i Pakistana i dalje u toku

U Islamabadu, trilateralni pregovori između Sjedinjenih Država, Irana i pakistanskih posrednika nastavljaju se do kasno uveče. Pregovori traju već nekoliko sati i nastavljaju se duboko u noć u glavnom gradu Pakistana, gde se približava ponoć.

20:34 Iranski mediji: Napredak otežan „uobičajenim prekomernim zahtevima“ Vašingtona

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim potvrdila je da Sjedinjene Države i Iran razmenjuju poruke sa ciljem „postizanja zajedničkog okvira za pregovore“.

Pozivajući se na svog dopisnika u pakistanskom glavnom gradu, agencija je saopštila da napredak otežavaju „uobičajeni prekomerni zahtevi Vašingtona“. Iako su konsultacije u toku, Tasnim je rekao da je „pitanje Ormuskog moreuza jedno od pitanja oko kojih postoji ozbiljno neslaganje“.

20:15 CIA: Iran i dalje ima hiljade balističkih raketa

Uprkos tvrdnjama SAD o uništenju, obaveštajne agencije kažu da Iran i dalje poseduje hiljade balističkih raketa i sposobnost da brzo obnovi svoje vojne kapacitete u podzemnim skladištima.

20:05 Pakistan poziva na još jedan dan pregovora

Nekoliko rundi pregovora održano je u prijateljskoj atmosferi, a delegacije su zajedno večerale i sada su u procesu razmene nota. Iranska strana je potvrdila da su pregovori na nivou delegata u toku i da se ulažu napori da se pronađu načini za postizanje napretka, pišu strani mediji.

Jedan izvor je rekao da Pakistan snažno insistira da se pregovori produže za bar još jedan dan, ili da se održi još jedna runda razgovora, kako bi se postigao konačni sporazum. Međutim, to se još nije dogodilo.

Pakistanske diplomate kažu da ostaju pune nade i da pokušavaju da ubede američku i iransku stranu da popuste. Međutim, sve će zavisiti od toga kako će obe strane i njihova rukovodstva odlučiti da pristupe daljim razgovorima i kakav će biti mehanizam za napredak. Ključno pitanje je da li se direktni sastanci, koji su sada počeli, mogu nastaviti.

19:36 Hegset: Razarači prošli kroz Ormuz

Američki ministar rata Pit Hegset je objavio da američki razarači čiste Hormuz od iranskih mina, navodeći da su USS Frenk E. Piterson i USS Majkl Merfi prošli kroz Ormuski moreuz i trenutno deluju u Arapskom zalivu kao deo šire operacije uklanjanja mina koju je pokrenula Iranska revolucionarna garda.

19:36 Papa Lav poziva na kraj „ludila rata“

Papa Lav je apelovao na svetske lidere da okončaju „ludilo rata“ između SAD i Irana. Osudio je upotrebu verske retorike za opravdanje sukoba i pozvao na hitan dijalog i posredovanje.

19:19 Američka mornarica uklanja mine u Ormuskom moreuzu

19:16 Završena prva faza pregovora

Prva faza direktnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana završena je u Pakistanu.

18:47 Pregovori u Pakistanu mogli bi trajati do nedelje

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji se održavaju u Islamabadu uz posredovanje Pakistana, mogli bi da traju do kasno u noć, a moguće i do nedelje. Informaciju je potvrdio pakistanski izvor, piše CNN.

Prema istom izvoru, u prostoriji u kojoj se vode razgovori prisutni su i pakistanski premijer Šehbaz Šarif i načelnik vojske, feldmaršal Asim Munir.

18:24 Napredak u pregovorima u Islamabadu

Razgovori u Islamabadu nastavljeni su posle pauze za večeru, a prva runda razgovora trajala je nešto manje od dva sata. Iako su obe strane ušle u dijalog sa maksimalističkim stavovima, postignut je izvestan napredak.

Prema nezvaničnim informacijama, zabeležen je razvoj događaja u vezi sa izraelskim napadima u Libanu, odmrzavanjem imovine koja je Iranu apsolutno potrebna, situacijom u Ormuskom moreuzu i nekoliko drugih pitanja.

Informacije dolaze od nekoliko zvaničnika koji su želeli da ostanu anonimni. Naime, pakistanskim zvaničnicima je naloženo da ne razgovaraju sa medijima kako ne bi stvorili utisak da je njihova zemlja na bilo koji način povezana sa ishodom razgovora.

18:14 Tri tankera prošla kroz Ormuski moreuz

Tri supertankera su u subotu prošla kroz Ormuski moreuz, pokazali su podaci o brodarstvu, što ukazuje da su to bili prvi brodovi koji su napustili Persijski zaliv od postizanja sporazuma o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana, dok su mirovni pregovori počeli u Pakistanu.

Iranska blokada moreuza, ključnog za plovidbu i prolaz oko 20 procenata globalnih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa, poremetila je globalno snabdevanje energijom krajem februara, kada je počeo sukob, i doprinela naglom porastu cena nafte.

Liberijski tanker VLCC Serifos i dva kineska tankera za sirovu naftu, Cospearl Lake i He Rong Hai, uspeli su u subotu da uđu i izađu iz „probnog sidrišta“ u Ormuskom moreuzu koji zaobilazi iransko ostrvo Larak, prema podacima LSEG-a, vodećeg globalnog dobavljača podataka o finansijskom tržištu.

Svaki brod može da nosi dva miliona barela nafte.

Očekuje se da će brod „Serifos“, koji prevozi sirovu naftu utovarenu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom marta, stići u malezijsku luku Malaka 21. aprila, prema podacima LSEG-a i analitičke firme Kpler.

Kospirl Lejk prevozi iračku naftu, a He Rong Haj saudijsku sirovu naftu.

Podaci LSEG-a pokazali su da je oba tankera za naftu iznajmio Unipec, trgovačka podružnica kineskog energetskog giganta Sinopec.

18:08 Pregovori ušli u „tehničku fazu“

Novinska agencija Tasnim je izvestila da su pregovori ušli u tehničku fazu i da su članovi specijalizovanih odbora iz Irana i Sjedinjenih Država poslati na lice mesta. Tasnim je takođe rekao da general Majkl Kurila, komandant Centralne komande SAD (CENTCOM), nije bio deo američke pregovaračke delegacije, uprkos ranijim spekulacijama.

U izveštaju se dodaje da u razgovorima učestvuju potpredsednik SAD DŽej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa. Sa iranske strane, predsednik parlamenta Bager Kalibaf i njegov tim, u kojem su ministar spoljnih poslova Abas Aragči i zamenik poslanika Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Bageri Kani, stigli su ranije u subotu u Islamabad.

18:04 Kuvajt: Nema pretnji po vazdušni prostor u poslednja 24 sata

Kuvajtski vladin komunikacioni centar saopštio je da u poslednja 24 sata nije bilo pretnji ili rizika koji bi uticali na vazdušni prostor zemlje. Vest dolazi nakon što su Iran i SAD pristali na uslovni dvonedeljni prekid vatre, dok su mirovni pregovori u toku u Islamabadu.

Kuvajt je u sredu ujutru javio da su iranski napadi oštetili elektrane i postrojenja za desalinizaciju, kao i naftna postrojenja.

17:50 Iran u kontaktu sa Libanom kako bi se prekid vatre poštovao na svim frontovima

Iran je u kontaktu sa Libanom kako bi se uverio da se obaveze o prekidu vatre poštuju na svim frontovima, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Portparol je to saopštio za iransku državnu televiziju iz Islamabada, gde su otpočeli razgovori visokih američkih i iranskih zvaničnika o okončanju rata, prenosi agencija Rojters.

Libanski zvaničnici bliski Hezbolahu rekli su juče za Rojters da ta grupa podržava dijalog sa Pakistanom i da je to pravi pristup, umesto odvojenog niza razgovora u Vašingtonu sledeće nedelje.

17:33 Tramp: Potpuno smo uništili iransku vojsku

Američki predsednik Donald Tramp objavio je saopštenje u kojem je tvrdio da su Sjedinjene Države potpuno uništile iransku vojsku i optužio medije za lažno izveštavanje.

16:47 Izrael tvrdi da je pogodio više od 200 meta u Libanu

Izraelska vojska saopštila je da je napala više od 200 meta u Libanu u poslednja 24 sata, samo nekoliko dana pre očekivanih razgovora između Izraela i Bejruta u Vašingtonu. Izrael tvrdi da pogođeni ciljevi pripadaju Hezbolahu, grupi koju podržava Iran.

„Vazduhoplovne snage nastavljaju da napadaju infrastrukturu koja pripada terorističkoj organizaciji Hezbolah i podržavaju operacije kopnenih snaga koje deluju u južnom Libanu“, saopštile su Izraelske odbrambene snage na društvenim mrežama.

16:34 Ovo su iranske "crvene linije" u pregovorima sa SAD

Iranska delegacija izložila je posrednicima svoje "crvene linije" u mirovnim pregovorimasa Sjedinjenim Američkim Državama, koje se odnose na Ormuski moreuz, oslobađanje zamrznute imovine Irana, isplatu ratne odštete i primirje koje će se sprovoditi u celom regionu Bliskog istoka, prenosi danas iranska državna televizija.

Zahtevi Teherana, koji su preneti pakistanskom premijeru Šehbazu Šarifu, uključuju priznanje iranske vlasti nad Ormuskim moreuzom, gde Iran ima za cilj da naplaćuje tranzitne takse i kontroliše pristup, a u zahteve je uključeno i primirje u Libanu.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani je na državnoj televiziji rekla da će iranska delegacija pregovarati sa SAD u Islambadu "sa prstom na okidaču".

"Iako smo otvoreni za razgovore, takođe smo potpuno svesni nedostatka poverenja. Stoga, iranski diplomatski tim ulazi u ovaj proces sa maksimalnim oprezom", kazala je Mohadžerani.

Prema saopštenju kabineta pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, američka delegacija koju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens i iranska delegacija koju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastali su se sa Šarifom, kome su preneli svoje zahteve za postizanje trajnog mira.

Iranski i pojedini svetki mediji javili su ranije danas da su u Islamabadu počeli trilateralni pregovori Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana.

16:13 Razgovori SAD i Irana "licem u lice"

Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana odvijaju se direktno, licem u lice, što je značajan korak napred u dosadašnjoj komunikaciji dve zemlje. Javila je novinska agencija Rojters, pozivajući se na pakistanski izvor.

Američku delegaciju čine potpredsednik SAD Džej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner. Iransku stranu u pregovorima predstavljaju predsednik parlamenta Mohamed-Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

14:49 Kalibaf i Aragči sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom

14:43 Iranski ambasador: Ostaje da se vidi da li će SAD poštovati posredničke napore domaćina

Iranski ambasador u Pakistanu, Reza Amiri Mogadam, rekao je da su razgovori u Islamabadu imali za cilj da pomognu u „okončanju nezakonitog rata protiv iranske nacije“.

„Rat koji nije samo očigledan zločin protiv iranske nacije i civilizacije, već je i ugrozio bezbednost regiona i sveta“, napisao je na društvenim mrežama.

14:41 Makron: Razgovarao sam sa Erdoganom o prekidu vatre u Iranu

Francuski predsednik Emanuel Makron je objavio da je razgovarao o pregovorima o prekidu vatre sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

„Prvo smo razgovarali o situaciji na Bliskom istoku i pozvali sve strane da poštuju prekid vatre i da ga primene i na Liban, kao i da poštuju slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Takođe smo naglasili važnost postizanja snažnog i trajnog diplomatskog rešenja“, napisao je Makron na platformi X.

14:08 Oglasio se Tramp: Imamo više nafte nego sledeće 2 najveće ekonomije zajedno

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se danas na društvenoj mreži Truth Social.

- Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih bilo gde u svetu, kreću se, upravo sada, ka Sjedinjenim Državama da bi se utovarili najboljom i „najslađom“ naftom (i gasom!) bilo gde u svetu. Imamo više nafte nego sledeće dve najveće naftne ekonomije zajedno - i višeg je kvaliteta. Čekamo vas. Brz obrt! Predsednik DJT - napisao je Tramp.

Izjava dolazi u trenutku kada cene nafte osciliraju usred američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Referentna cena sirove nafte tipa Brent skočila je na više od 111 dolara po barelu ranije ove nedelje, pre nego što je pala za 15% na nešto ispod 92 dolara nakon što su SAD i Iran postigli uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Pakistanski premijer: Zvanično počeli pregovori Irana i SAD

Pregovori Irana i SAD, usmereni na okončanje rata na Bliskom istoku, počeli su u Islamabadu, objavio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji se odvojeno sastao sa članovima dve delegacije.

„Na početku razgovora u Islamabadu, premijer se sastao sa DŽ. D. Vensom“, rekao je američki potpredsednik koji predvodi delegaciju svoje zemlje, saopštila je Šarifova kancelarija.

Islamabad April 11 ,2026



As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.



The U.S. Vice President was assisted by Special Envoy Steve… pic.twitter.com/XcH5x1VlHl — Prime Minister's Office (@PakPMO) 11. април 2026.

Bela kuća: SAD nisu pristale na odmrzavanje iranske imovine

Zvaničnik Bele kuće negirao je izveštaje da je Vašington pristao da odmrzne iransku imovinu.

Rojters je ranije objavio da su se SAD složile da oslobode zamrznutu iransku imovinu u Kataru i drugim stranim bankama, pozivajući se na visoko pozicionirani iranski izvor.

SAD pristale na jedan uslov Irana

SAD su pristale da oslobode zamrznutu iransku imovinu koja se nalazila u Kataru i drugim stranim bankama, prema novinskoj agenciji Rojters, pozivajući se na visoko pozicionirani iranski izvor.

Izvor, koji je želeo da bude imenovan zbog osetljivosti pitanja, pozdravio je taj potez kao znak „ozbiljnosti“ u postizanju dogovora sa SAD u pregovorima u Islamabadu.

SAD nisu dale nikakve javne komentare o ovom pitanju.

Izvor je rekao Rojtersu da je odmrzavanje imovine „direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz“, što se očekuje da će biti ključno pitanje u pregovorima.

Iranska delegacija razgovarala sa pakistanskim premijerom

Iranska delegacija, koju je predvodio predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u pratnji ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, sastala se i razgovarala sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom, izvestila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Detalji razgovora još nisu objavljeni.

Izrael odbija prekid vatre s Hezbolahom

Izrael je saopštio da neće razgovarati o primirju sa Hezbolahom kada se sledeće nedelje sastane sa libanskim diplomatama u Vašingtonu, jer se izraelski napadi na Liban nastavljaju.

Izraelski i libanski ambasadori održali su razgovore kako bi finalizovali dogovore za sastanak zakazan za tri dana u Stejt departmentu SAD.

Nekoliko brodova se uputilo ka Ormuskom moreuzu pre pregovora

Prema podacima o praćenju brodova, nekoliko plovila se uputilo ka Ormuskom moreuzu dok se mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Država održavaju u Islamabadu.

Nekoliko brodova, uglavnom kineskih, prošlo je kroz moreuz ili se kreće ka njemu iz Persijskog zaliva, prema podacima sa platforme MarineTraffic.

Kineski brod za rasute terete prošao je kroz moreuz preko noći nakon što je napustio iračku luku Um Kasr pre skoro mesec dana.

Aragči: Iran ulazi u pregovore sa potpunim nepoverenjem

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je svom nemačkom kolegi Johanu Vadefulu da Iran ulazi u pregovore sa Sjedinjenim Državama sa „potpunim nepoverenjem“, objavila je novinska agencija Mehr.

Aragči je rekao da će Iran „braniti interese i prava iranskog naroda sa punim autoritetom“, navodeći ponovljena kršenja obećanja i „izdaju diplomatije“ od strane Sjedinjenih Država.

Iranski zvaničnici proglašavaju pobedu u Islamabadu

Iranski zvaničnici u Pakistanu proglašavaju pobedu u ovom ratu.

To je ono što govore uredniku Skaj njuza za međunarodne poslove, Dominiku Vagornu, koji je u Islamabadu.

„Sleteli su sinoć sa osmesima na licima i hodali su sa nekom vrstom samouverenosti, ako želite, preko piste na aerodromu dok su ih dočekali pakistanski zvaničnici“, rekao je on.

Razlog njihovog samopouzdanja svodi se na jedno ključno pitanje: Ormuski moreuz.

Ali oni takođe znaju da je ovaj rat duboko nepopularan u SAD, i čak i u bazi Donalda Trampa postoji „verovanje da su Amerikanci bili prevareni i uvučeni u ovaj rat od strane izraelskog premijera, Bendžamina Netanjahua, iz svojih razloga“.

„I, stoga, Iranci veruju da se Amerikanci neće vratiti u rat“, dodao je Vagorn.

„Dakle, veruju da dolaze ovde u suštini da bi nekako razgovarali o uslovima svoje pobede.“

Očekuje se da će se iranski tim uskoro sastati sa premijerom Pakistana

Prema novinskoj agenciji Tasnim, iranski pregovarači bi trebalo da se sastanu sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom.

Sastanak je zakazan za 12:00 u Islamabadu, što odgovara 9:00 po srednjoevropskom vremenu.

Stigla i američka delegacija u Islamabad

U poslednjim minutima, izvori iz Pakistana javljaju da je u zemlju stigao i američki tim, koji predvodi potpredsednik SAD-a Džej Di Vens, javlja Skaj njuz.

Pored Džej Di Vensa, u američkoj delegaciji su još i specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, kao i njegov zet, Džared Kušner.

Prekid interneta u Iranu preko hiljadu sati

Digitalni monitor Netblocks navodi da je prekid interneta u Iranu trajao više od hiljadu sati, u objavi na X.

Iako je iranski domaći intranet i dalje operativan — podržava lokalne aplikacije za razmenu poruka, bankarske platforme i druge usluge — pristup globalnom internetu je ozbiljno ograničen od početka februara.

Američke obaveštajne službe ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme PVO Iranu

Američke obaveštajne službe ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedelja, javlja CNN , pozivajući se na tri izvora upoznata sa nedavnim obaveštajnim procenama.

Ovaj medij navodi da obaveštajni podaci pokazuju da bi Teheran mogao da koristi pauzu u borbama kako bi obnovio zalihe sistema naoružanja.

Dva izvora su za CNN rekla da Peking koristi treću zemlju za usmeravanje oružja kako bi se prikrilo odakle se ono isporučuje.

Hezbolah napao izraelske vojnike

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima.

Kako je prenela libanska državna agencija NNA, Hezbolah je naveo da je "Islamski otpor" ponovo gađao izraelsko naselje Kirjat Šmona raketnom paljbom, kao i okupljanja izraelskih vojnika i vozila u mestima Al-Bijada i Šama.

Al Džazira je prenela da je Hezbolah saopštio kako je oko 1.40 po lokalnom vremenu napao izraelske vojnike u kući u gradu Šama u južnom Libanu, kao i da je raketnom baražnom vatrom gađao izraelska naselja Metula i Misgav Am. Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se u nekoliko zajednica na severu Izraela u blizini libanske granice zbog sumnje na napad dronovima koje je lansirao Hezbolah.

Iranska delegacija stigla sinoć u Islamabad

Iranska delegacija je stigla u Islamabad na razgovore sa Sjedinjenim Državama sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju, objavila je iranska novinska agencija Fars kasno u ponedeljak.

Delegaciju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u njoj su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar Saveta odbrane Ali Akbar Ahmadijan i guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati.

Autor: Iva Besarabić