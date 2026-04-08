AKTUELNO

Svet

Iran otvara Ormuz! Ministar saopštio udarnu vest!

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

Iran otvara Ormuski moreuz za brodove na dve nedelje. Prolaz će biti moguć uz koordinaciju sa iranskom vojskom i uz tehnička ograničenja, objavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

"Tokom perioda od dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uzimajući u obzir tehnička ograničenja", rekao je Aragči u saopštenju na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio svoj pristanak da obustavi napade na Iran na dve nedelje i uverio da će prekid vatre biti obostran.

Nakon toga, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost objavio je da će Teheran početi razgovore sa SAD u petak, 10. aprila, u Islamabadu, u Pakistanu.

Autor: A.A.

#Brodovi

#abas aragči

#ormuski moreuz

