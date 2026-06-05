'Iran ne želi rat, ali će se braniti od svake agresije' Oglasio se Arakči

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da Teheran ne želi rat, ali da će se odlučno braniti ako mu se nametne agresija.
Arakči je, u intervjuu za televiziju Al Majadin, rekao da Iran ne traži rat, ali da je spreman za njega ako bude nametnut, kao i da je Teheran direktno komunicirao sa američkim zvaničnicima i regionalnim vladama, koje je upozorio da bi svaka veća eskalacija nasilja u Libanu i Bejrutu izazvala širi odgovor.
On je kazao da je tokom svojih turneja po Persijskom zalivu preneo zemljama regiona da bi svako učešće američkih baza u agresiji protiv Irana primoralo Teheran da gađa te baze u znak odmazde.
Arakči je kritikovao američki "kišobran bezbednosti" na Bliskom istoku, navodeći da je on doneo samo nesigurnost regionu, a ne zaštitu.
"Da ove američke baze nisu bile prisutne u susednim zemljama oko Irana, ne bi bile žrtve iranske odmazde", kazao je Arakči.
On je kazao da vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, vodi zemlju sa punim autoritetom i veoma uticajnom ulogom u svim nacionalnim poslovima.
"Sajed Modžtaba Hamnei ima veoma uticajno i snažno prisustvo u tekućim poslovima zemlje i drži potpunu kontrolu nad vlastima", rekao je Arakči, koji je naveo da njegove direktive blagovremeno stižu do zvaničnika i da se sprovode precizno.
Dodao je da je ograničeno javno pojavljivanje Modžtabe Hamneija posledica bezbednosnih razloga i da vlasti ne preporučuju proširenje njegovih pojavljivanja iznad trenutnog nivoa kao zaštitnu meru.
Arakči je kazao da je rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom ojačao, a ne oslabio poziciju Irana, kao i da je vojna infrastruktura te zemlje, uključujući strukture komandovanja za nepredviđene situacije i planiranje sukcesije, omogućila da održi kontinuitet čak i pod ciljanim napadima.
On je rekao da je bio u kancelariji ajatolaha Alija Hamneija kada je napadnuta u ranim satima rata 28. februara, kada je Hamnei poginuo.
Arakči je ponovio principijelne stavove Irana o podršci Osovini otpora, odnosno pokretima na Bliskom istoku koje Iran podržava, navodeći da svaki prekid vatre mora obuhvatiti sve frontove, uključujući i Liban.
Naglasio je da se Iran nikada nije mešao u unutrašnje poslove Libana i da ga smatra bratskom nacijom.
Autor: Marija Radić