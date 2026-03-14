ARAKČI NAJAVIO ODMAZDU: Iran će napasti američke kompanije ako bude gađana energetska infrastruktura

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da će Islamska Republika napasti postrojenja američkih kompanija na Bliskom istoku ukoliko iranska energetska infrastruktura bude meta napada, uz poruku da će Teheran u eventualnim odmazdnim akcijama nastojati da izbegne gusto naseljena područja.

- Ako budu gađani iranski objekti, naše snage će ciljati postrojenja američkih kompanija u regionu ili kompanija u kojima Sjedinjene Amerilke Države imaju udeo - rekao je Arakči, prenela je Al Džazira.

On je dodao da će Iran u eventualnim odmazdnim udarima "delovati oprezno kako gusto naseljena područja ne bi bila meta".

Arakči je rekao i da je moreuz Ormuz "otvoren", ali da Iran neće dozvoliti prolazak "naftnim tankerima i brodovima neprijatelja i njihovih saveznika".

Kroz strateški važan moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Indijskim okeanom, prolazi oko 20 odsto svetskog prometa nafte.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) 14. март 2026.

Američke snage su tokom noći izvele napad velikih razmera na ostrvo Hark u Iranu, a u udaru su uništena skladišta pomorskih mina, bunkeri za skladištenje raketa i brojni drugi vojni objekti,saopštila je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM).



- Američke snage su uspešno pogodile više od 90 iranskih vojnih ciljeva na ostrvu Hark, uz očuvanje naftne infrastrukture - navodi se u saopštenju CENTCOM-a na mreži Iks.

Korpus Islamske Revolucionarne garde (IRGC) saopštio je zatim da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, legitimne mete nakon američkog napada na iranska ostrva.

Iran izvozi 90 odsto svoje nafte preko postrojenja na ostrvu Hark, na severoistoku Persijskog zaliva.

Američki predsednik je izjavio da će preispitati svoju odluku da poštedi od napada naftnu infrastrukturu na ostrvu Hark ako Iran nastavi da ometa prolaz brodova kroz ključnu naftnu rutu.

Autor: D.Bošković