BLISKI ISTOK U PLAMENU! Liban pod napadima, verski objekti oštećeni - Svet u strahu od ESKALACIJE

Rat na Bliskom istoku ušao je u 64. dan.

Ministri spoljnih poslova Irana i Francuske razgovarali

Ministri spoljnih poslova Irana i Francuske razgovarali su večeras telefonom, u kojem su razgovarali o regionalnim i međunarodnim dešavanjima u vezi sa američko-izraelskim ratom protiv Irana, navodi se u saopštenju Aragčijevog tima.

Iranski ministar spoljnih poslova navodno je obavestio svog francuskog kolegu o strateškim naporima Irana da okonča rat, dok je Žan-Noel Baro, francuski ministar spoljnih poslova, izrazio podršku Francuske tekućim diplomatskim razgovorima i izrazio nadu da će oni dovesti do trajnog mira i bezbednosti u regionu.

Izraelska vojska kaže da su trupe oštetile verski objekat u Libanu

Izraelska vojska je u subotu saopštila da su njene snage oštetile "verski objekat" na jugu Libana, što je izazvalo osudu katoličke dobrotvorne organizacije, koja ga je identifikovala kao manastir i osudila "namerno" ciljanje mesta bogosluženja.

Vojska je saopštila da su trupe koje deluju u selu Jarun oštetile objekat unutar verskog kompleksa dok su demontirale ono što je opisala kao "terorističku infrastrukturu" u tom području.

Premijer Libana poziva građane da odbace govor mržnje i izbegnu sektaške sukobe

Premijer Navaf Salam poziva građane da "pokažu najviši stepen svesti i odbace jezik mržnje, kako bi sprečili uvlačenje zemlje u atmosferu sukoba čije se posledice ne mogu pohvaliti".

"Bez obzira na to koliko duboko može biti političko neslaganje, i dok se čvrsto držim slobode mišljenja, uvek sam upozoravao da se ne upada u bilo kakve oblike izražavanja koji uključuju lične uvrede, klevetu, maltretiranje i osuđivanje izdaje, sve to podstiče emocije i rasplamsava tenzije", objavio je Salim na mreži X.

Izrael napada južni Liban dok vojska nastavlja da uništava kuće

Libanska državna Nacionalna novinska agencija izveštava da je izraelska vojska izvršila vazdušni napad na Burdž Kalaviju u okrugu Bint Džbejl, a takođe je izvršila artiljerijsko granatiranje tog područja.

Novinska agencija takođe navodi da je izraelska vojska zapalila nekoliko kuća u pograničnom selu Kjam.

Iran je potpuno spreman da odbije svaku agresiju

Zamenik ministra spoljnih poslova, Kazem Garibabadi, kaže da je Iran oduvek verovao u diplomatiju zasnovanu na interesima za rešavanje postojećih problema i da je odigrao svoju ulogu.

- Iran je predstavio svoj plan Pakistanu kao posredniku sa ciljem trajnog okončanja nametnutog rata, a sada je lopta na američkom dvorištu da izabere put diplomatije ili da nastavi konfrontacioni pristup - rekao je.

Iran priprema zakon o upravljanju Ormuskim moreuzom

Zamenik predsednika iranskog parlamenta, Hamidreza Hadži-Babaei, kaže da bi novi zakon sprečio izraelske brodove da u bilo kom trenutku prolaze kroz vitalnu pomorsku rutu.

Irak bi mogao da obnovi izvoz nafte u roku od nedelju dana

Irak može da obnovi proizvodnju i izvoz nafte na normalan nivo u roku od sedam dana od završetka krize oko Ormuskog moreuza, kaže zamenik ministra za naftu Basim Mohamed.

Ministar je rekao da proizvodnja trenutno iznosi 1,5 miliona barela dnevno, sa oko 200.000 barela dnevno koji se izvoze preko Džejhana u Turskoj, dok su dva tankera pripremljena, a očekuju se još dva u zavisnosti od bezbednosnih uslova u moreuzu, koji je uglavnom bio zatvoren tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Katarski premijer primio poziv od Aragčija

Katarski premijer i ministar spoljnih poslova, šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani, primio je poziv od iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, koji ga je obavestio o trenutnom statusu pregovora sa SAD o pronalaženju trajnog okončanja rata.

Al Tani je izrazio punu podršku Katara posredničkim naporima za postizanje mirnog okončanja rata, naglašavajući da je sloboda plovidbe u Ormuskom moreuzu neophodna i da je treba vratiti što je pre moguće.

Iran: SAD ne poštuju sporazum o neširenju nuklearnog oružja

Iranska misija pri UN smatra da SAD ne poštuju sporazum o neširenju nuklearnog oružja (NPT), nazivajući to "licemernim ponašanjem".

"SAD, posednik hiljada nuklearnih bojevih glava i širitelj broj 1 takvog oružja, već 56 godina nisu ispunjavale svoje obaveze o neširenju nuklearnog oružja i nuklearnom razoružanju prema članovima I i VI Sporazuma o neširenju oružja", navodi se u saopštenju stalne misije Irana pri UN.

Hezbolah tvrdi da izvodi napade na izraelske vojnike u Al-Kantari

Hezbolah je objavio video koji, kako tvrdi, prikazuje borce kako ciljaju izraelske vojnike raketnom vatrom i artiljerijskim granatama u gradu Al-Kantari na jugu Libana.

Hezbolah je takođe izvestio o napadima na izraelske vojnike u gradu Al-Bajada, od kojih je jedan pogođen.

SAD kažu da su preusmerile 48 brodova iz iranskih luka tokom blokade

Centralna komanda SAD (CENTCOM) kaže da je "48 brodova preusmereno kako bi se osiguralo poštovanje blokade" u poslednjih 20 dana.

Ažurirani ukupan broj pokazuje povećanje od četiri preusmerena broda u poređenju sa 44 prijavljena ranije.

Ministri spoljnih poslova Južne Koreje i Irana razgovarali su telefonom

Čo Hjun i Sejed Abas Aragči razgovarali su o bilateralnim odnosima, kao i o najnovijim regionalnim dešavanjima i inicijativama vezanim za diplomatiju usmerenim na okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana, navodi se u saopštenju na Telegram kanalu iranskog ministra spoljnih poslova.

Broj poginulih u Libanu za dva meseca izraelskih napada dostigao je 2.659

Libansko Ministarstvo javnog zdravlja pružilo je najnovije podatke o žrtvama od početka izraelskih napada na Liban pre tačno dva meseca.

Između 2. marta i 2. maja, u izraelskim napadima širom Libana ubijeno je 2.659 ljudi, a ranjeno 8.183, saopštilo je ministarstvo.

Katar obnavlja letove za Irak

Kompanija Katar ervejz saopštila je da će od 10. maja nastaviti letove za aerodrome u Bagdadu, Basri i Erbilu u Iraku.

Katar je prvobitno zatvorio svoj vazdušni prostor 28. februara nakon američkih i izraelskih udara na Iran koji su pokrenuli rat, navodeći mere predostrožnosti preduzete kao odgovor na najnovija dešavanja u regionu i potrebu da se garantuje najviši nivo bezbednosti za sve letove.

Ministarstvo trgovine Kine blokira sankcije SAD protiv pet kineskih rafinerija

Ministarstvo trgovine Kine saopštilo je danas da je izdalo zabranu kako bi se blokirale američke sankcije uvedene za pet kineskih rafinerija koje SAD optužuju za kupovinu iranske nafte, prenosi Sinhua.

Kako navodi, kinesko ministarstvo je zabranilo bilo kakvo priznavanje, nametanje ili usklađivanje sa američkim sankcijama koje su uvedene za pet kineskih kompanija na osnovu njihove navodne umešanosti u transakcije sa iranskom naftom.

Američke sankcije krše "međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa", navodi ministarstvo.

Kao rezultat, kako dodaje, uvodi se zabrana. Avio-saobraćaj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima normalizovan

Generalna uprava civilnog vazduhoplovstva Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštila je danas da se avio-saobraćaj u toj zemlji vratio u normalu.

Odluka o normalizaciji je doneta nakon što su ukinute mere predostrožnosti koje su bile uvedene 28. februara, na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Ovaj potez je usledio nakon sveobuhvatne procene operativnih i bezbednosnih uslova u koordinaciji sa relevantnim entitetima, navodi se u saopštenju Generalne uprave civilnog vazduhoplovstva UAE.

U Iranu pogubljena dva muškarca zbog špijunaže za Izrael

Dve osobe pogubljene su zbog špijunaže za izraelsku obaveštajnu službu Mosad tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Iranska agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, identifikovala ih je kao Jakuba Karimpura i Nasera Bekerzadeha.

Bekerzadeh je optužen da je prikupljao podatke o „važnim državnim, verskim i pokrajinskim ličnostima" i dostavljao informacije o „važnim centrima" u oblasti Natanz, gde se nalazi veliko nuklearno postrojenje.

Karimpur je, kako tvrde iranske vlasti, prosleđivao osetljive informacije jednom oficiru Mosada.

Autor: Iva Besarabić