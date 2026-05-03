HOROR U DRAČU: Dvoje mališana izgubilo život, treće dete teško povređeno

Dvoje dece starosti 10 godina izgubilo je život, dok je jedno dete teško povređeno, a jedno prošlo bez povreda, nakon teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u naselju 15 u Draču.

Prema prvim informacijama, četvoro dece se igralo na trotoaru kada je automobil, kojim je upravljao 57-godišnji Nikol Radaci, izgubio kontrolu i udario troje od njih. Dvoje mališana preminulo je na licu mesta, dok je treće dete hitno prebačeno u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju.

Vozač je, prema navodima policije i svedoka, nakon nesreće pobegao sa lica mesta, ostavivši vozilo, ali je kasnije uhapšen. Nezvanično se navodi da je bio pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, dok su nadležni najavili dodatne mere kontrole i bezbednosti u saobraćaju.

O događaju su se oglasili i najviši državni zvaničnici, izražavajući saučešće porodicama stradalih i pozivajući na hitno poboljšanje bezbednosti u saobraćaju.

Osumnjičeni za izazivanje nesreće, 57-godišnji Nikoll Rradaći, tokom policijskog ispitivanja izjavio je: „Ubijte me, ne zaslužujem da živim“, prenose mediji pozivajući se na izvore iz istrage. On je dva puta saslušan od strane istražnih organa, nakon što je prvobitno bio u teškom psihičkom stanju i pod sumnjom da je bio pod dejstvom alkohola.

Prema istim navodima, osumnjičeni je rekao da je u trenutku nesreće bio u alkoholisanom stanju i da se ne seća samog događaja, ali je izrazio šok i žaljenje zbog teških posledica.

Stanovnici ovog područja navode da je vozač ranije bio poznat policiji zbog nesavesne vožnje i vožnje pod uticajem alkohola, kao i da su protiv njega više puta podnošene prijave. U dva navrata mu je, kako se navodi, oduzimana vozačka dozvola.

Građani tvrde i da je samo dan pre tragedije izbegnut potencijalni udes u kojem je, prema njihovim rečima, umalo učestvovalo i dete sa dedom, zbog njegove brze i rizične vožnje.

Istraga o svim okolnostima ove tragedije je u toku.

Autor: Iva Besarabić