(UZNEMIRUJUĆI FOTO) MUŠKARAC IZBO ŽENU NOŽEM NA ULICI USRED BELA DANA! Ubio je na licu mesta, nije joj bilo spasa! Horor u Barseloni

U Barseloni je juče muškarac nasmrt izbo ženu, a vlasti veruju da je reč o nasumičnom ubistvu, javlja MSN.com.

Tokom noći pojavila se i fotografija napadača kako maše oružjem kojim je navodno usmrtio žrtvu, a policija je potvrdila da je osumnjičeni uhapšen.

Smrtonosni napad dogodio se usred dana, juče oko 11 sati ujutru u četvrti Esplugues de Llobregat. Reč je o jugozapadnom delu grada Barselone, smeštenom otprilike tri kilometra zapadno od stadiona Kamp Nou, doma fudbalskog kluba FK Barselona.

Istražitelji još uvek pokušavaju da utvrde da li je napadač poznavao žrtvu, čija starost i nacionalnost još nisu zvanično objavljene. Policija je potvrdila da par, prema njihovim saznanjima, nije bio u ljubavnoj vezi, a dobro upućeni izvori navode da je u fokusu istrage teorija da je žrtva odabrana potpuno nasumično.

Ubodena u vrat, grudi i stomak

Lokalni mediji žrtvu opisuju kao mlađu ženu, dok u jednom nepotvrđenom izveštaju stoji da je možda azijskog porekla. Napadač ju je izbo u vrat, grudi i stomak. U incidentu je povređen i 50-godišnji muškarac koji je pokušao da interveniše kako bi spasio ženu. On je zadobio rane na ruci, ali njegovo stanje nije kritično.

Osumnjičeni ubica, koji je u trenutku napada nosio farmerke, duksericu sa kapuljačom i veliki crni ranac, uhapšen je oko podneva u četvrti Les Korts, koja se nalazi odmah pored mesta zločina.

Gradska uprava Esplugues de Llobregata u zvaničnom saopštenju izrazila je duboko žaljenje zbog nasilne smrti sugrađanke i uputila saučešće njenoj porodici.

Veće je osudilo sve oblike nasilja i izrazilo veliku zabrinutost zbog ovog teškog incidenta koji narušava sigurnost i mir zajednice. U gradu je proglašena dvodnevna zvanična žalost koja je počela danas u ponoć.

Iz regionalne policije potvrđeno je da je dojava na broj 112 stigla oko 11 sati, nakon što je muškarac povredio ženu i pobegao sa mesta događaja. Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren, ali ženi, nažalost, nije bilo spasa.

Autor: D.Bošković