Rekordna zaplena kokaina: Španska policija prerela brod ogromnom količinom droge

Španska policija zaplenila je rekordnih 40 tona kokaina u Atlantskom okeanu, saopštio je danas sindikat španske Civilne garde (AUGC).

Izvori iz AUGC rekli su da je španska Civilna garda u petak presrela švercerski brod u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva, a tokom policijske intervencije je uhapšeno oko 20 ljudi.

Brod, koji španska policija trenutno detaljno pregleda na Kanarskim ostrvima, napustio je glavni grad Sijera Leonea Fritaun i zaplovio u pravcu Bengazija u Libiji jer, kako se navodi obrazac sličnih, prethodnih operacija sugeriše da se droga istovara na manje brodove za dalju distribuciju po Evropi, prenosi Euronews.

Ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande-Marlaska rekao je novinarima u Madridu da je zaplena "bila jedna od najvećih, ne samo na nacionalnom već i na međunarodnom nivou", bez navođenja dodatnih detalja.

Bliske veze Španije sa Latinskom Amerikom i blizina Maroka, vodećeg proizvođača kanabisa, čine Španiju ključnom ulaznom tačkom za drogu u Evropu.

Autor: D.Bošković