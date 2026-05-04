Azerbejdžan dom najvećeg broja blatnih vulkana u svetu

Sa više od 350 aktivnih blatnih vulkana, Azerbejdžan je zemlja sa najvećom koncentracijom ovog prirodnog fenomena, a prema poslednjim podacima, gotovo polovina svih registrovanih blatnih vulkana na svetu nalazi se upravo na teritoriji ove zemlje.

Najveći deo tih vulkana nalazi se na dnu Kaspijskog jezera i u blizini Nacionalnog parka Gobustan, koji je od 2007. godine na listi svetske baštine UNESKO.

Blatni vulkani izbacuju hladno blato i gas, a nastaju usled pritiska gasova iz dubokih slojeva zemlje, zbog čega predstavljaju važnu geološku atrakciju i jedno od najneobičnijih prirodnih obeležja u svetu.

Oko 60 odsto azerbejdžan

skih blatnih vulkana smatra se aktivnim, a povremene erupcije mogu biti praćene snažnim izbacivanjem blata i gasova, dok u pojedinim slučajevima dolazi i do paljenja metana.

Njihova velika zastupljenost povezana je sa činjenicom da je područje Azerbejdžana izuzetno bogato naftom i gasom. Podzemni pritisak potiskuje mešavinu vode, gline i gasa ka površini, što dovodi do nastanka blatnih vulkana.

U Azerbejdžanu se nalaze neki od najvećih blatnih vulkana na svetu, visoki i više od 700 metara.

Nedavno otvoren luksuzni turistički kompleks kod Bakua omogućava posetiocima bezbedan pristup kraterima koji neprestano "ključaju".

Naučna istraživanja pokazala su da blato koje ovi vulkani izbacuju sadrži visok nivo joda, broma i magnezijuma, zbog čega nalazi primenu u farmaceutskoj industriji

Stručnjaci ističu da azerbejdžanski vulkani nisu samo prirodna atrakcija, već i "prozori u dubinu zemlje" koji pomažu u istraživanju novih nalazišta energenata.

Zbog jedinstvenog pejzaža i retkog geološkog fenomena, blatni vulkani su postali jedna od najprepoznatljivijih prirodnih atrakcija Azerbejdžana, koja svake godine privlači desetine hiljada posetilaca iz celog sveta.

Autor: D.Bošković