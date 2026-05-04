Uhapšen osumnjičeni koji se zaleteo automobilom u pešačku zonu u centru Lajpciga

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Boris Roessler

Nemačka policija je saopštila da je uhapšen osumnjičeni nakon što je automobilom uleteo u gomilu ljudi u centru istočnonemačkog grada Lajpciga, prenosi Bild.

Reč je o 33-godišnjem nemačkom državljaninu, koji je sam zaustavio vozilo i priveden na licu mesta, a trenutno se nalazi u pritvoru i ne predstavlja opasnost po javnost, navodi se u saopštenju.

Prema navodima policije, vozač je velikom brzinom prošao kroz pešačku zonu, pri čemu su dve osobe izgubile život, dok su najmanje tri teško povređene, uz veći broj lakše povređenih i osoba u stanju šoka.

Hitne službe su proglasile situaciju sa masovnim brojem povređenih, a na terenu je angažovan veliki broj ekipa hitne pomoći i spasilačkih službi, dok je uspostavljen i centar za psihološku podršku.

Tužilaštvo u Lajpcigu pokrenulo je istragu zbog sumnje na ubistvo u dva slučaja i pokušaj ubistva u više slučajeva, dok se utvrđuju motivi i okolnosti incidenta.

Autor: D.Bošković

