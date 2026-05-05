UŽIVO! TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU SVE JAČE: Ispaljeni projektili, Tramp uputio stravične pretnje Iranu

Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju, a primirje je na tankom ledu.

07:44 Sumirano najvažnije

U prethodna 24 časa, ako bismo sumirali dešavanja, postoje tri stavke koje su trenutno najviše pod lupom sveta.

Primirje pod pritiskom

Primirje između SAD i Irana se testira nakon što su obe strane ispalile hice u Ormuskom moreuzu, što je navelo predsednika Donalda Trampa da odbije da kaže da li primirje ostaje na snazi. Pored toga, Ujedinjeni Arapski Emirati, saveznik SAD, saopštili su da je njihova protivvazdušna odbrana "angažovala" 19 iranskih raketa i dronova i da je napad dronom izazvao požar u naftnoj luci u regionu Fudžejra.

Pretnja SAD

Tramp je takođe upozorio iranske snage da će biti "zbrisane sa lica Zemlje" ako pokušaju da ciljaju američke brodove u moreuzu ili Persijskom zalivu.

Uticaj na ekonomiju

Cene nafte su porasle, a akcije pale zbog zabrinutosti oko bezbednosti tranzita kritičnim plovnim putem. Prosečne cene benzina u SAD mogle bi dostići 5 dolara po galonu ako moreuz ostane zatvoren, rekao je stručnjak za tržište nafte za CNN.

07:25 Američki razarači prošli kroz Ormuski moreuz uprkos iranskom napadu

Dva razarača američke mornarice prošla su kroz Ormuski moreuz i ušla u Persijski zaliv nakon što su bila izložena koordinisanom iranskom napadu, izjavili su zvaničnici za CBS pod uslovom anonimnosti.

Prema njihovim navodima, brodovi USS "Trakstan" i USS "Mejson" suočili su se sa baražnom vatrom koja je uključivala male čamce, rakete i dronove, uz podršku helikoptera "apač" i drugih letelica.

Uprkos intenzitetu napada, nijedan američki brod nije pogođen, a sve pretnje su presretnute.

Tranzit je usledio nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će SAD pomoći u obezbeđivanju prolaza kroz moreuz, ključnu tačku globalnog transporta nafte. Zbog višemesečnih tenzija, stotine tankera su ostale blokirane u regionu, što je uticalo na rast cena nafte.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je prolazak izveden u okviru inicijative "Projekat sloboda", bez preciziranja broja uključenih brodova.

Dodaje se da su i dva komercijalna broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz moreuz.

Komandant Centralne komande, admiral Bred Kuper rekao je da su SAD tokom incidenta uništile šest iranskih čamaca, što su iranski državni mediji negirali.

07:19 Indija osudila napad na UAE, tri državljanina povređena

Indija je ocenila kao "neprihvatljiv" napad na industrijsku zonu u Fudžairi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojem su povređena tri indijska državljanina, saopštilo je indijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da Nju Delhi poziva na hitan prekid neprijateljstava i napada na civilnu infrastrukturu i civile, uz naglasak na potrebu zaštite nevinih, preneo je Rojters.

Indijske vlasti poručile su da će pratiti situaciju.

06:49 Starmer osudio iranske napade na UAE

Britanski premijer Kir Starmer osudio je iranske napade dronovima i raketama na Ujedinjene Arapske Emirate i pozvao Teheran da se uključi u diplomatske napore kako bi se sprečila dalja eskalacija na Bliskom istoku.

"Solidarni smo sa UAE i nastavićemo da podržavamo odbranu naših partnera u Zalivu. Ova eskalacija mora da prestane", naveo je Starmer, dodajući da Iran mora ozbiljno da pristupi pregovorima kako bi se očuvao prekid vatre i postiglo dugoročno rešenje, preneo je Rojters.

Iran je ranije u ponedeljak pogodio više brodova u Ormuskom moreuzu i zapalio naftnu luku u UAE, dok je pokušaj američkog predsednika Donalda Trampa da angažuje mornaricu radi obezbeđivanja plovidbe doveo do najveće eskalacije sukoba od proglašenja primirja pre četiri nedelje.

06:44 Ugašen požar na brodu HMM u Ormuskom moreuzu

Požar koji je izbio nakon eksplozije na teretnom brodu pod zastavom Paname, kojim upravlja južnokorejska kompanija HMM, ugašen je u Ormuskom moreuzu i nema povređenih, saopštila je kompanija.

Eksplozija se dogodila sinoć oko 20.40 po korejskom vremenu na brodu HMM Namu, dok je bio usidren u vodama kod Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneo je Jonhap.

Požar je izbio u mašinskoj sobi, a posada ga je gasila ugljen-dioksidom tokom nekoliko sati.

Na brodu su bila 24 člana posade, uključujući šest državljana Južne Koreje, a prema navodima kompanije niko nije povređen.

Snimci bezbednosnih kamera potvrđuju da je požar ugašen, dok će naknadnom inspekcijom biti utvrđen obim štete.

Uzrok eksplozije i požara i dalje se istražuje, a iz kompanije navode da nije jasno da li je incident posledica spoljnog napada ili tehničkog kvara.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je Iran gađao južnokorejski teretni brod i druge ciljeve, dok američke vlasti nastoje da obezbede plovidbu kroz strateški važan moreuz u okviru operacije "Projekat sloboda".

06:41 Južnokorejski brod koji se zapalio u Ormuskom moreuzu biće odvučen i istražen

Brod kojim upravlja Južna Koreja u Ormuškom moreuzu, a koji se zapalio nakon eksplozije u ponedeljak, biće odvučen u obližnju luku radi provera i popravki, saopštilo je u utorak seulsko ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je saopštilo da će se sprovesti istrage kako bi se utvrdio tačan uzrok požara nakon što brod bude odvučen.

Brod je prevozio 24 člana posade, uključujući šest Južnokorejaca, a nije bilo žrtava, saopštile su vlasti.

Dvadeset šest brodova povezanih sa Južnom Korejom nasukano je u moreuzu od početka rata na Bliskom istoku.

06:33 Trampovo putovanje u Kinu moglo bi da zakomplikuje odluku o prekidu vatre

Dugo očekivana poseta američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu sledeće nedelje mogla bi da iskomplikuje bilo kakvu odluku o nastavku rata sa Iranom.

On je prvobitno odložio putovanje od aprila dok je besneo sukob. Kina je pozvala na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi veliki deo energetskih proizvoda na koje se oslanja.

Dolazak u Peking sa sukobom u najboljem slučaju nerešenim ili u najgorem ponovo besnećim, mogao bi da oslabi Trampa u njegovim razgovorima sa kineskim liderom Si Đinpingom.

U razgovoru za Foks njuz u ponedeljak, ministar finansija Skot Besent, koji je vodio preliminarne razgovore sa Kinezima pre Trampove posete, rekao je da zemlja može da učini više da ubedi Iran da dozvoli brodovima da prođu kroz moreuz.

- Da vidimo da li će Kina - da vidimo da li će pojačati diplomatiju i naterati Irance da otvore moreuz - rekao je.

06:29 "Nema vojnog rešenja za političku krizu": Iranski ministar upozorava SAD i UAE

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči upozorio je Sjedinjene Države i Ujedinjene Arapske Emirate da se ne uvuku u "močvaru", rekavši da nedavni "događaji u (Ormuskom moreuzu) jasno pokazuju da nema vojnog rešenja za političku krizu".

Aragči je u ponedeljak napisao u objavi na X da razgovori "napreduju uz ljubazne napore Pakistana" i da "SAD treba da budu oprezne da ih nenamernici ne povuku nazad u močvaru. Isto bi trebalo da rade i UAE".

Aragči je takođe odbacio vašingtonski plan "Projekat sloboda" za izvođenje trgovačkih brodova iz moreuza, napisavši: "Projekat sloboda je ćorsokak projekta".

Aragčijeve izjave usledile su nakon što su američka i iranska vojska razmenile udarce u moreuzu, što je izazvalo pitanja o tome da li će se skoro mesec dana dugo primirje nastaviti.

06:01 Tramp odbija da kaže da li je primirje sa Iranom još na snazi

Američki predsednik Donald Tramp odbio je da kaže da li krhko primirje između SAD i Irana ostaje na snazi u ponedeljak nakon što su obe strane pucale u Ormuškom moreuzu.

Na pitanje konzervativnog radio voditelja Hjua Hjuita da li je primirje sa Iranom "završeno" i da li bi se napadi mogli nastaviti već u ponedeljak uveče, Tramp je rekao Hjuitu: "Pa, to vam ne mogu reći".

- Ne biste - ako bih odgovorio na to pitanje, rekli biste da ovaj čovek nije dovoljno pametan da bude predsednik - rekao je Tramp.

Ranije u ponedeljak, u intervjuu za Foks njuz, Tramp je upozorio iranske snage da će biti "zbrisane sa lica Zemlje" ako pokušaju da ciljaju američke brodove u moreuzu ili Persijskom zalivu.

Kasnije u intervjuu, insistirao je da je rat sa Iranom "vojno... u suštini završen".

06:01 Uticaj na ekonomiju

Cene nafte su porasle, a akcije pale zbog zabrinutosti oko bezbednosti tranzita preko ključnog plovnog puta. Prosečne cene benzina u SAD mogle bi dostići 5 dolara po galonu ako moreuz ostane zatvoren, rekao je stručnjak za tržište nafte za CNN.

06:01 Iranski napad dronom izazvao "veliki požar" u naftnom postrojenju u UAE

Iran je u ponedeljak pokrenuo napade dronovima i raketama na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštile su vlasti.

UAE, saveznik SAD, saopštili su da je njihova protivvazdušna odbrana „angažovala“ 19 iranskih raketa i dronova. Međutim, tri indijska državljanina su lakše povređena nakon napada dronom koji je izazvao „veliki požar“ u naftnoj industrijskoj zoni Fudžejra.

Izveštava Pola Hankoks sa CNN-a.

06:01 Ministarstvo odbrane UAE: Vazdušna odbrana presrela 19 raketa i dronova u ponedeljak

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je njihova vazdušna odbrana u ponedeljak "stupila u dejstvo" protiv 19 iranskih raketa i dronova.

Vazdušna odbrana UAE "presrela je 12 balističkih raketa, 3 krstareće rakete i 4 bespilotne letelice lansirane iz Irana, što je rezultiralo sa tri umerene povrede", navelo je Ministarstvo odbrane u saopštenju. Za sada nije precizirano koliko je tačno projektila uništeno od strane odbrambenih sistema Emirata.

Ranije su vlasti emirata Fudžajra saopštile da je napad dronom na naftnu luku izazvao požar u kojem su povređena tri državljana Indije.

Vlada Katara izrazila je podršku svom susedu u Persijskom zalivu u saopštenju kasno u ponedeljak, obećavajući "punu solidarnost s Ujedinjenim Arapskim Emiratima" i podršku za "sve mere koje UAE preduzimaju u cilju očuvanja svog suvereniteta, bezbednosti i teritorijalnog integriteta".

Katar je bio meta sličnih iranskih napada tokom rata, a u martu je čak učestvovao u svojoj prvoj vazdušnoj borbi protiv iranskih bombardera.

Izvori su za CNN izjavili da je izraelski sistem vazdušne odbrane "Gvozdena kupola" (Iron Dome) korišćen za presretanje iranskih projektila u vazdušnom prostoru Emirata. CNN se obratio Ministarstvu spoljnih poslova UAE za komentar.

Portal Axios je prvobitno izvestio da je Izrael tajno rasporedio "Gvozdenu kupolu" kako bi pomogao UAE, što je znak sve bliskijih odnosa između dve zemlje koje su uspostavile formalne diplomatske odnose pre samo šest godina.

06:015 UKMTO: Tanker pogođen projektilima; prijavljena dva požara na brodovima kod obale UAE

Jedan tanker je prijavio da je pogođen projektilima sedam nautičkih milja severno od Fudžajre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštila je u ponedeljak britanska Agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Svi članovi posade su na bezbednom i nije prijavljen "nikakav uticaj na životnu sredinu", naveo je UKMTO. Poreklo projektila za sada nije poznato.

UKMTO je takođe saopštio da je jedan teretni brod prijavio požar u mašinskom odeljenju dok se nalazio 36 nautičkih milja severno od Dubaija, pri čemu je uzrok požara nepoznat. Svi članovi posade su "bezbedni i na broju", navodi se u saopštenju.

U odvojenom izveštaju, UKMTO navodi da je primio informaciju od treće strane da je jedan brod u plamenu 14 nautičkih milja zapadno od luke Mina Sakr, takođe u UAE, i zatražio je od obližnjih brodova da drže bezbedno rastojanje. Uzrok tog požara još nije potvrđen.

06:01 Oman saopštio da je ciljana stambena zgrada

Stambena zgrada u kojoj su smešteni zaposleni u Omanu bila je meta napada u ponedeljak, saopštili su zvaničnici, mada nisu naveli detalje o samom incidentu.

Ministarstvo odbrane je u saopštenju na platformi X, pozivajući se na neimenovani bezbednosni izvor, navelo da su u zgradi bili smešteni radnici jedne kompanije u okrugu Tibat u gradu Buha. Dva strana državljanina su umereno povređena, četiri vozila su oštećena, a prozori na obližnjoj kući su polupani.

Buha je grad na omanskom poluostrvu Musandam, enklavi na južnoj ivici Ormuskog prolaza koja je odvojena od ostatka sultanata.

Vlasti nisu saopštile da li je incident rezultat napada niti su identifikovale izvor, dodajući da je istraga u toku.

06:01 Tramp upozorava da će Iran biti "zbrisan sa lica Zemlje" ako ciljaj američke brodove

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je u ponedeljak iranske snage da će biti "zbrisane sa lica Zemlje" ako pokušaju da ciljaju američke brodove u Ormuškom moreuzu ili Persijskom zalivu.

U telefonskom intervjuu za Foks njuz, Tramp je takođe rekao da su iranski pregovarači "mnogo popustljiviji" nego što su bili ranije.

Tramp je i ranije iznosio slične pretnje - uključujući pisanje na društvenim mrežama prošlog meseca da će "čitava civilizacija umreti", ali ovog puta, pratile su ih vojne akcije koje će testirati produženi prekid vatre između dve zemlje. Predsednik je u ponedeljak popodne na svom nalogu na Truth Social naveo da je vojska "oborila" sedam iranskih brodova u moreuzu nakon što je Teheran ciljao druge brodove koji su pokušavali da pređu prolaz.

Tramp je takođe rekao za Foks njuz da vidi dva puta napred: postizanje dogovora u dobroj veri ili nastavak vojnih operacija.

Autor: Marija Radić