AKTUELNO

Svet

Imala je 5 meseci i samo 2 kilograma: Potresni detalji sa suđenja za smrt bebe u Mađarskoj

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Potresni detalji čuli su se na suđenju za smrt petomesečne bebe u Mađarskoj, koja je preminula pre tri godina od posledica neuhranjenosti.

Majka devojčice, koja je u trenutku smrti težila tek nešto više od dva kilograma, rekla je na sudu da se kaje što se nije pravilno brinula o svojoj bebi.

Prema tužilaštvu, žena iz Tarnazdanja je, nakon što joj je mleko stalo, hranila dete kravljim mlekom umesto formulom, što je zabranjeno za dete od nekoliko meseci. Prema tužilaštvu, devojčica je umrla jer ju je majka zanemarivala i nije je odvela kod lekara i što se nije obratila Centru za socijalni rad.

Dvadesettrogodišnja žena nije priznala krivicu na sudu, a takođe je negirala da je bebi dala kravlje mleko.

"Nismo je izgladnjivali, hranili smo je kako treba, ali jedva da je htela da jede. Morali smo da biramo hranu, ali jedva da je jela nešto iz flašice, a ono što je jela, povraćala je. Već neko vreme smo joj davali posebnu, dijetalnu formulu, ali ni to nije pomoglo", tvrdila je ranije majka za medije.

Ono što je majka rekla kasnije je potvrdila i baka.

Međutim, na ročištu koje je u toku, sudija je rekao da su medicinska sestra nadležnog doma zdravlja, služba za podršku porodici i zaposleni u civilnoj organizaciji takođe ponudili pomoć ženi u propisivanju i zameni formule, kao i u organizovanju lekarskih pregleda, i redovno su se pojavljivali u porodičnom domu kako bi joj pružili savete.

pročitajte još

Drama kod Pojata: Autobus pun putnika sleteo s puta (VIDEO)

Da li je iste primenjivala, nije poznato.

RTL news piše da su medicinska sestra i pedijatar porodice kažnjeni zbog toga što nisu pravilno prijavili incident. Pošto majka nije prihvatila optužbe, slučaj će se nastaviti saslušanjima svedoka u septembru.

Autor: Marija Radić

#Beba

#Majka

#Mađarska

#Smrt

#ročište

POVEZANE VESTI

Svet

'ONA JE OLIČENJE ZLA!' Majka ubila ćerku i iz njenog stomaka izvadila nerođenu bebu, očuh je bacio u đubre!

Domaći

ON JE POSLEDNJI VIDEO SLAĐANU MILOŠEVIĆ: Pevačica pre 10 dana primljena u bolnicu, imala je problem sa nogama...

Domaći

Naša pevačica neće da čuje za svoje biološke roditelje: Poreklom je iz Indije, a usvojena je sa 6 meseci!

Domaći

GOVORIO JE DA NE OSEĆA BOL, BIO JE SIGURAN DA ĆE POBEDITI BOLEST... Osman Hadžić progovorio o Halidovim poslednjim danima, pa otkrio i kako se njegova

Domaći

Emina Jahović ostala bez oca u ranom detinjstvu, a evo šta kaže o bolnim ranama: SVE VREME MI JE BIO NA RUKAMA KAD JE PAO!

Hronika

Telo bebe koja je preminula u zdravstvenom centru u Surdulici: Ovo su novi detalji