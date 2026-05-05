Šok obrt! Nestala važna osoba u slučaju Epstin, svi sumnjaju na najgore

Od 22. aprila nema vesti o Elizabeti Fereto, pedesetogodišnjoj italijanskoj manekenki i preduzetnici koja je imala hrabrosti da javno govori o zlostavljanju koje je doživela od američkog pedofila i finansijera Džefrija Epstina.

Porodica koja živi u Venetu danima ne može da stupi u kontakt sa njom.

Tišina je uznemirila porodicu koja je nestanak prijavila tužilaštvu u Rovigu.

Slučaj je sada u rukama Ministarstva spoljnih poslova, koje je navodno već kontaktiralo američke vlasti.

Poslednji dan kada su roditelji i prijatelji Elizabete Fereto mogli da stupe u kontakt sa njom bio je 22. april.

Od tada, kako navodi Il Mattino di Padova vlada potpuna tišina.

Do nekoliko dana pre njenog nestanka, poruke i telefonski pozivi njenoj majci iz Montanjane nastavljali su se uobičajenim tempom.

Početkom aprila Feretova se vratila sa Menhetna u Veneto kako bi posetila roditelje i brata.

Međutim, po povratku u SAD mobilni telefon joj je isključen.

Pozivi su uzaludni, a čak su i njeni kanali na društvenim mrežama deaktivirani ili izbrisani.

Elizabeta Fereto bila je među prvim ženama koje su izašle iz anonimnosti i otvoreno osudile zločine Džefrija Epstina, koji je izvršio samoubistvo u njujorškom zatvoru u avgustu 2019. godine

Venecijanka, koja je tada koristila prezime Tai, izjavila je za Njujork Post tih meseci da je pobegla iz luksuzne njujorške vile nakon što je odbila seksualne ponude Džefrija Epstina.

Prema rečima Italijanke, preselila se iz Italije u Sjedinjene Države 2001. godine, prateći svoj san o uspehu u svetu mode.

Godine 2004. njen agent joj je predložio da upozna muškarca "koji će joj promeniti život", dajući joj priliku da počne da radi kao model za poznati brend Viktorija Sikret.

Taj muškarac nije bio niko drugi nego sam Epstin, pouzdani prijatelj i finansijski savetnik Leslija Veksnera, vlasnika Viktorija Sikreta. Elizabeta je "otišla kod njega kući na ono što je mislila da je audicija".

- Pozvonila sam na vrata ove neverovatne vile, a batler mi je otvorio vrata - ispričala je Tai svojevremeno za Njujork Post.

U njujorškoj vili dočekala ju je Gislejn Maksvel, britanska saučesnica finansijera koja je u zatvoru od 2021. godine, a zatim je odvedena u Epstinovu kancelariju.

Epstin je inače zaista bio vrlo blizak prijatelj sa milijarderom iz Ohaja, Leslijem Veksnerom, vlasnikom Limited Brandsa.

Štaviše, Veksner je bio toliko blizak Epstinu da su obojica delili vlasništvo nad prostranom vilom u Istočnoj 71. ulici gde je Tai otišla na sastanak. Vlasništvo je 2011. godine preneto na Epstinovu kompaniju Virgin Islands LLC.

Beg od neprikladnih ponuda

Gislejn Maksvel upoznala je Italijanku sa Epstinom, koji je bio ležerno obučen u košulju i farmerke.

Ostali su nasamo, a dok ju je Epstin ispitivao o njenoj prošlosti, primetila je sto za masažu blizu njegovog stola. Rekla je da tome nije pridavala važnost i posegnula je za svojim portfoliom kako bi Epstinu pokazala prethodni rad.

Dok je Tai pričala o svom iskustvu na lošem engleskom, Epstin se skinuo go i legao na sto za masažu. Potom je ustao, počeo da joj se približava i pružio joj vibrator.

Ona mu ga je, kako je rekla, "bacila u glavu" pre nego što je pobegla.

"Ne možeš samo tako da odeš", vikala je za njom Gislejn Maksvel, koja sada služi zatvorsku kaznu zbog učešća u Epstinovim gnusnim delima.

Epstin, osuđeni seksualni prestupnik, umro je u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. čekajući suđenje za trgovinu ljudima.

Autor: A.A.