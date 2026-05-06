Rat se završava za 48 SATI? Bela kuća sada očekuje potez Teherana

Sjedinjene Države i Iran su veoma blizu postizanja dogovora o jednostraničnom memorandumu o razumevanju kojim bi se formalno okončali neprijateljstva i otvorio put za detaljnije pregovore, prenose mediji.

Prema informacijama dva američka zvaničnika i još dva izvora upoznata sa pregovorima, Bela kuća očekuje odgovor Irana na ključne tačke u narednih 48 sati.

Memorandum se sastoji od 14 tačaka, a u pregovore su uključeni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, direktno i preko posrednika.

Glavne odredbe nacrta memoranduma:

Deklaracija o okončanju rata u regionu;

Uvođenje 30-dnevnog perioda za detaljne pregovore (verovatno u Islamabadu ili Ženevi);

Iran se obavezuje na moratorijum na obogaćivanje uranijuma (trajanje se još pregovara);

Prihvatanje pojačanih inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju, uključujući iznenadne inspekcije;

Postepeno ukidanje dela američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava;

Postepeno ukidanje iranskih ograničenja plovidbe i američke blokade Ormuskog moreuza.

Nijedna strana za sada nije potvrdila detalje, a u Beloj kući ističu da „ništa nije konačno dogovoreno“, ali da je ovo najznačajniji napredak od početka sukoba.

Predsednik SAD Donald Tramp je, prema izvorima, privremeno obustavio planirane nove operacije u Ormuskom moreuzu kako bi se dala šansa diplomatskom rešenju. Državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da SAD traže jasne i proverljive garancije od Irana.

Pregovori dolaze nakon više od dva meseca intenzivnih vazdušnih i pomorskih sukoba, koji su počeli 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran. Privremeno primirje postignuto je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali je više puta bilo ugroženo.

Situacija se i dalje veoma brzo razvija, a kako se navodi, narednih 48 sati biće ključni za određivanje da li će doći do formalnog okončanja rata ili će tenzije ponovo eskalirati.

Autor: S.M.