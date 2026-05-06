Istorijski samit u Jerevanu potpisana zajednička deklaracija: Jermenija i EU koračaju ka čvršćoj integraciji i članstvu

Lideri Republike Jermenije i Evropske unije održali su danas u Jerevanu svoj prvi zvanični samit, koji je ocenjen kao „istorijski miljokaz” u odnosima dve strane.

Samit je rezultirao zajedničkom deklaracijom koja potvrđuje stratešku nameru Jermenije da se približi porodici evropskih naroda, uz snažnu podršku Brisela njenom suverenitetu i reformskom putu.

Evropske aspiracije i put ka članstvu

Jedna od ključnih tačaka samita bilo je priznanje evropskih težnji jermenskog naroda. EU je primila k znanju usvajanje „Zakona o pokretanju procesa pristupanja Jermenije EU” iz marta 2025. godine, čime je zvanično potvrđena namera Jerevana da krene putem evrointegracija.

„Budućnost Jermenije moraju odrediti njeni građani slobodno i demokratski”, navodi se u zajedničkoj izjavi, uz napomenu da će EU podržati usklađivanje jermenskog zakonodavstva sa tekovinama EU (acquis).

Ekonomski zamah: Milijarde za infrastrukturu i „Raskrsnicu mira”

Finansijska i infrastrukturna podrška bila je u centru dijaloga. Kroz strategiju „Global Gateway”, očekuje se da investicije EU u Jermeniju dostignu 2,5 milijardi evra. Pored aktuelnog Plana za otpornost i rast od 270 miliona evra, razmatraju se i novi vidovi finansijske podrške nakon 2027. godine.

Poseban naglasak stavljen je na regionalnu povezanost:

„Raskrsnica mira” (Crossroads of Peace): EU je podržala ovu jermensku inicijativu koja promoviše regionalnu stabilnost kroz otvaranje komunikacija.

TRIPP ruta: Pozdravljen je napredak na „Trampovoj ruti za međunarodni mir i prosperitet” (TRIPP) kao ključnom projektu za održivu i inkluzivnu regionalnu povezanost.

Energetika: Razmatra se uključivanje Jermenije u projekat podvodnog kabla ispod Crnog mora, čime bi se osigurala energetska diverzifikacija.

Bezbednost i odbrana: Nova misija i vojna pomoć

U svetlu složene geopolitičke situacije, EU i Jermenija su potpisale sporazume o jačanju odbrambene otpornosti. Najavljeno je uspostavljanje nove Partnerske misije EU u Jermeniji, koja će pomagati u upravljanju krizama.

Takođe, potvrđena su dva paketa bespovratne pomoći u okviru Evropskog mirovnog instrumenta (EPF) u iznosu od 30 miliona evra. Ova sredstva su namenjena jačanju otpornosti i interoperabilnosti jermenskih oružanih snaga za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama.

Digitalna budućnost i vizna liberalizacija

Samit je doneo i konkretne vesti za građane i privredu:

Vize: Zabeležen je značajan napredak u dijalogu o liberalizaciji viznog režima, što bi uskoro moglo omogućiti jermenskim državljanima putovanje u EU bez viza.

Tehnologija: Jermenija je izrazila nameru da se pridruži zajedničkim poduhvatima EU za čipove (Chips JU) i veštačku inteligenciju, usklađujući se sa Aktom o AI Evropske unije.

Sankcije: Obe strane su se obavezale na čvrstu saradnju u sprečavanju zaobilaženja sankcija EU, posebno kada je reč o robi dvostruke namene i osetljivim tehnologijama.

Regionalna stabilnost

Lideri su pohvalili napore za postizanje trajnog mira između Jermenije i Azerbejdžana, pozivajući na potpisivanje mirovnog sporazuma zasnovanog na principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Takođe je iskazana podrška normalizaciji odnosa Jermenije i Turske.

Samit u Jerevanu, održan neposredno nakon 8. samita Evropske političke zajednice, jasno je pozicionirao Jermeniju kao ključnog partnera EU na Južnom Kavkazu, otvarajući novu eru saradnje koja prevazilazi puku ekonomsku pomoć i prelazi u duboko političko i bezbednosno partnerstvo.

