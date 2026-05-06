Samit EU–Jermenija: Nova era partnerstva i put ka viznoj liberalizaciji

Odnosi između Evropske unije i Jermenije dostigli su istorijski maksimum. Tokom zvanične posete Jerevanu povodom Samita Evropa–Jermenija, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da dve strane nikada nisu bile bliže, najavljujući ambiciozne planove koji će transformisati ovu kavkasku državu u ključno strateško čvorište.

Napredak ka slobodnom kretanju

Jedna od najznačajnijih tema samita bila je vizna liberalizacija. Fon der Lajen je potvrdila da se proces kreće u dobrom smeru, prepoznajući važnost ovog pitanja za jermenski narod.

„Ostvarujemo napredak u viznoj liberalizaciji. Znam koliko je to duboko važno Jermencima, ali to je važno i Evropskoj uniji, jer nas to zbližava. Sigurna sam da ćemo stići do cilja“, izjavila je predsednica EK.

Partnerstvo za povezivanje: Jermenija kao strateško čvorište



Ključni dokument potpisan tokom samita je Partnerstvo za povezivanje (Connectivity Partnership). Ovaj sporazum obuhvata sveobuhvatnu saradnju u oblastima transporta, energetike i digitalnih mreža.

Cilj je jasan: pretvoriti Jermeniju u strateško čvorište na raskrsnici kontinenata, povezujući Evropsku uniju, Južni Kavkaz i Centralnu Aziju. Fon der Lajen je povukla istorijsku paralelu, ističući da povezivanje danas ima istu težinu koju su imali ugalj i čelik pri stvaranju Evropske unije – postavljanje temelja za trajni mir i prosperitet.

Stubovi evropske nezavisnosti

Tokom razgovora, naglašeno je da je Jermenija deo „velike i široke evropske porodice“ koja se suočava sa zajedničkim izazovima. Buduća saradnja će se fokusirati na tri glavna stuba:

Energetika – Jačanje energetske stabilnosti i nezavisnosti.

Odbrana – Saradnja u svetlu savremenih bezbednosnih izazova.

Povezanost – Infrastrukturni projekti koji brišu granice.

„Živelo prijateljstvo“

U emotivnom obraćanju, Fon der Lajen je na jermenskom jeziku poručila: „Կեցցե՜ ԵՄ-ի և Հայաստանի բարեկամությունը“ (Živelo prijateljstvo EU i Jermenije).

Ovaj samit nije bio samo diplomatski susret, već jasna poruka da Evropa vidi Jermeniju kao ključnog partnera u izgradnji stabilnog i prosperitetnog Južnog Kavkaza. „Ovde smo da pokažemo da mir donosi prosperitet,“ zaključila je Fon der Lajen, podižući partnerstvo na potpuno novi nivo.