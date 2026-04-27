NEMA POPUŠTANJA TEHERANU! Fon der Lajen jasna: Prerano je za ukidanje sankcija Iranu, prvo moramo da vidimo OVO!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Abdul Saboor (POOL) ||

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je danas iz Berlina da još uvek nisu ispunjeni uslovi za ublažavanje kaznenih mera prema Iranu.

Tokom sastanka sestrinskih partija CDU i CSU, Fon der Lajen je naglasila da su sankcije direktan odgovor na represiju koju iranske vlasti sprovode nad sopstvenim narodom.

Smatramo da bi ukidanje sankcija bilo preuranjeno. Prvo mora da se uoči promena, suštinska promena u Iranu kako bi došlo do ukidanja mera - jasna je bila predsednica EK, a prenosi Rojters.

Šta obuhvataju sankcije EU?

Evropska unija drži Iran pod strogim ograničenjima zbog nuklearnog programa, razvoja balističkih raketa, ali i drastičnog kršenja ljudskih prava. Kaznene mere uključuju:

- Trgovinska ograničenja i blokade u finansijskom sektoru;

- Energetske sankcije;

- Zamrzavanje imovine pojedinaca i institucija blisko povezanih sa iranskim režimom.

Dokle god se ne dogode korenite promene u ponašanju Teherana, Brisel planira da zadrži postojeći kurs, potvrđeno je danas u nemačkoj prestonici.

