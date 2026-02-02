Fon der Lajen najavila 20. paket sankcija Rusiji kao vid pritiska ka pregovorima

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je danas predstavljanje 20. paketa sankcija protiv Rusije i istakla napredak ka jedinstvenom ''Okviru prosperiteta'' sa Ukrajinom i američkim partnerima.

Ona je na svom nalogu na mreži Iks, nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, navela da je predstojeći paket sankcija novi vid pritiska na Rusiju da sedne za pregovarački sto sa ''iskrenom namerom da se postigne mir''.

Kako se približavamo četvrtoj godini brutalnog rata protiv Ukrajine, Rusija nastavlja da udvostručuje ratne zločine, napadajući civilnu infrastrukturu i domove. Dan za danom, godinu za godinom, podrška Evrope Ukrajini ostaje nepokolebljiva. Šaljemo stotine generatora da bi grejanje i svetlo bili upaljeni. Podnosili smo predlog zajma od 90 milijardi evra za naredne dve godine, napisala je ona.

Zelenski je prethodno najavio da će se naredni krug trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o završetku rata u Ukrajini održati 4. i 5. februara u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.