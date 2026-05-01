Fon der Lajen u Evropskom parlamentu: Plan za energetsku nezavisnost, milijarde za Ukrajinu i nova realnost na Bliskom istoku

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predstavila je u sredu pred Evropskim parlamentom sveobuhvatnu strategiju Evropske unije kao odgovor na tekuću krizu na Bliskom istoku, energetske izazove i nastavak podrške Ukrajini.

Njena poruka bila je jasna: Evropa mora postati ekonomski nezavisnija, vojno spremnija i energetski suverenija.

Ukrajina: 90 milijardi evra i 20. paket sankcija Rusiji

Fon der Lajen je započela obraćanje potvrdom da je EU ispunila obećanje o kreditu od 90 milijardi evra za Ukrajinu. Prva tranša od 45 milijardi evra biće isplaćena tokom drugog kvartala 2026. godine, pri čemu će jedna trećina biti namenjena budžetskim potrebama, dok će dve trećine ići direktno za odbranu.

„Prvi odbrambeni paket od 6 milijardi evra biće usmeren na dronove – od Ukrajine, za Ukrajinu“, naglasila je predsednica, ističući da je usvojen i 20. paket sankcija koji Rusiju gura iza „digitalne gvozdenog zavese“.

Bliski istok i sigurnost plovidbe

Povodom sukoba na Bliskom istoku, koji traje već dva meseca, Fon der Lajen je izrazila nadu da će primirje u Iranu i Libanu opstati. Kao ključni cilj navela je uspostavljanje trajne slobode plovidbe u Ormuskom prolazu bez plaćanja taksi, ali je upozorila da svaki mirovni sporazum mora adresirati iranski nuklearni i balistički program.

Energetska kriza: Račun od 27 milijardi evra bez kapi nove energije

Govoreći o posledicama sukoba na cene energenata, iznela je podatak da je EU u samo 60 dana sukoba platila 27 milijardi evra više za uvoz fosilnih goriva, a da pritom nije dobila „ni jedan dodatni molekul energije“.

„Lekcija je jasna: u turbulentnom svetu ne smemo biti previše zavisni od uvezenih energenata. Put napred je domaća, čista energija – od obnovljivih izvora do nuklearne energije“, poručila je ona.

Kao primer uspeha navela je Švedsku, gde povećanje cene gasa minimalno utiče na cenu struje jer se većina dobija iz nuklearnih i obnovljivih izvora.

Akcioni plan za elektrifikaciju i budžetska jednačina

Evropska komisija planira da do leta predstavi Akcioni plan za elektrifikaciju sa ambicioznim ciljevima. Od preostalih 300 milijardi evra u energetskom budžetu EU, dostupno je još 95 milijardi, koje bi trebalo iskoristiti za modernizaciju mreža i prelazak industrije na struju, što je ključno za ekonomsku bezbednost.

Na kraju, Fon der Lajen se osvrnula na budžet EU (MFF) nakon 2028. godine. Upozorila je da će Unija morati da počne sa otplatom duga za NextGenerationEU, uz povećana ulaganja u odbranu i konkurentnost.

„Budžetska jednačina je jasna: novi sopstveni resursi su neophodni. Bez njih, izbor je težak – ili veći nacionalni doprinosi država članica ili manji kapacitet za potrošnju tamo gde je Evropa najpotrebnija“, zaključila je predsednica EK uz poruku: „Živela Evropa“.

