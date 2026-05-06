Brisel i Kijev pokreću 'Alijansu za dronove': Hitna reakcija na povrede vazdušnog prostora EU

Evropska komisija je, u bliskoj saradnji sa Ukrajinom, objavila poziv za osnivanje Alijanse za dronove EU i Ukrajine (EU-Ukraine Drone Alliance).

Ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na nedavne, ponovljene povrede vazdušnog prostora država članica Evropske unije, što je ukazalo na hitnu potrebu za stvaranjem naprednih evropskih kapaciteta za borbu protiv bespilotnih letelica.

Odbrana od dronova kao apsolutni prioritet

Pitanje dronova i sistema za njihovo suzbijanje (anti-dron sistemi) identifikovano je kao jedan od ključnih prioriteta država članica. Prema „Mapi puta za odbrambenu spremnost 2030“ (Defence Readiness Roadmap 2030), naglašena je potreba za koordinisanim delovanjem kako bi se osigurala bezbednost Unije.

Ovaj poduhvat će činiti okosnicu Evropske inicijative za odbranu od dronova, koja za cilj ima stvaranje fleksibilnog i tehnološki najsavremenijeg sistema zaštite.

Lekcije sa ukrajinskog ratišta

Osnova za razvoj snažnog evropskog kapaciteta biće iskustva iz Ukrajine. Evropska komisija ističe da su „naučene lekcije“ o važnosti inovativnih ekosistema dronova ključne za uspeh misije. To podrazumeva direktno povezivanje istraživanja i razvoja (R&D) sa proizvodnim procesima. Zatim fokus je slanjanje na skalabilne proizvodne kapacitete (brzo povećanje obima proizvodnje). Prioritet je kontinuirani tehnološki napredak u realnom vremenu.

Inicijativa predvođena industrijom

Alijansa će funkcionisati kao platforma predvođena industrijom, okupljajući proizvođače sistema, inovatore, startap kompanije, kao i krajnje korisnike iz država EU, članica EFTA i Ukrajine.

Cilj je tesna saradnja sa već postojećom Koalicijom za prioritetne kapacitete, kojom upravljaju države članice, kako bi se osigurala isporuka konkretnih odbrambenih rešenja na terenu.

Poziv za osnivačke članove

Evropska komisija je otvorila proces prijave za osnivačke članove. Traže se pravna lica sa dokazanim iskustvom i ekspertizom u oblasti dronova i anti-dron sistema unutar EU ili ukrajinskog odbrambenog ekosistema. Od aplikanata se zahteva jasna posvećenost aktivnom učešću u radu Alijanse kako bi se izgradio sveobuhvatan i neprobojan evropski štit protiv pretnji iz vazduha.

Analitičari ocenjuju da ovaj korak predstavlja značajnu evoluciju u odbrambenoj saradnji Brisela i Kijeva, integrišući ukrajinsko borbeno iskustvo direktno u bezbednosnu arhitekturu Evropske unije.