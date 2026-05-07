ZELENSKI PRETI: Dan pobede zavisi od nas - to je faza u kojoj su se Rusi našli

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski obratio se javnosti u videu objavljenom na društvenim mrežama, oštro kritikujući Rusiju zbog odbijanja predloga o prekidu vatre.

Zelenski je naglasio da je Moskva odgovorila na mirovnu inicijativu samo novim napadima širom zemlje.

- Zahvaljujem svakoj državi i lideru koji su podržali ukrajinski predlog o potpunom prekidu vatre. Rusija je odgovorila samo novim udarima i napadima. Tokom celog dana, skoro svakog sata, stižu izveštaji o napadima iz različitih regiona Ukrajine - rekao je Zelenski, dodajući da će Ukrajina odgovoriti na isti način.

„Rusija zna kako da nas kontaktira“

Zelenski je naglasio da je Kijev poslao jasan predlog za prekid vatre i diplomatiju, i da Moskva veoma dobro zna kako da kontaktira Ukrajinu ili njene partnere kako bi koordinirala detalje.

Međutim, čini se da rusko rukovodstvo trenutno ima druge prioritete.

- Ako jedna osoba u Moskvi, koja ne može da živi bez rata, mari samo za jednu paradu i ništa drugo, to je druga priča. Ukrajina je spremna da radi na miru i želi da dostojanstveno okonča ovaj rat. Rusija je došla do faze u kojoj čak i njihova glavna parada sada zavisi od nas. Ovo je jasan signal: Dosta je bilo - rekao je ukrajinski predsednik.

Prvi put od 1945. godine, parada bez tenkova Ove izjave Zelenskog dolaze u vreme kada se Moskva sprema da proslavi Dan pobede 9. maja u znatno drugačijim okolnostima. Prema najavama, tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu biće drastično „skraćena“.

Prvi put od kraja Drugog svetskog rata, teška vojna oprema, tenkovi i raketni sistemi neće proći ulicama Moskve, već će parada biti svedena isključivo na marširanje vojnih jedinica.

Odluka o uklanjanju vojne opreme sa parade tumači se kao direktna posledica ogromnih gubitaka koje ruska vojska trpi na ukrajinskom bojištu. Analitičari smatraju da Kremlj jednostavno nema dovoljno ispravne i moderne opreme koju bi mogao da povuče sa fronta samo radi parade, dok su bezbednosni rizici od ukrajinskih napada dronova primorali ruske vlasti da budu u maksimalnoj pripravnosti.

Istovremeno, atmosfera u ruskoj prestonici je napeta. Novinarska anketa sprovedena među Moskovljanima pokazala je da su Rusi zbunjeni nedostatkom tenkova na paradi, dok neki to vide kao poniženje.

Zelenski je iskoristio upravo te slabosti u svom govoru, sugerišući da je bezbednost same ruske proslave sada u rukama ukrajinske vojske i njenih odluka o „opravdanim odgovorima“.

Autor: A.A.