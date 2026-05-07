'NEMA PANDEMIJE HANTAVIRUSA' Oglasila se SZO: Čovek ga drugima prenosi samo 'produženim kontaktom'

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi zaraze hantavirusom na kruzeru "MC Hondus" ne predstavljaju početak nove pandemije, kao i da je prenošenje tog virusa sa čoveka na čoveka moguće samo kod "produženog kontakta".

"Ovo nije KOVID, nije influenca i širi se na drugačiji način", rekla je danas doktorka Marija van Kerhove, a prenosi Skaj njuz.

Ona je dodala da SZO sarađuje sa operaterima kruzera na kojem je izbila epidemija na merama koje uvode na kruzer.

"Radimo na tome da, korak po korak, uvedemo odgovarajuće i potpune procedure iskrcavanja kako bismo pomogli vlastima na Kanarskim ostrvima za sledeću fazu ljudi koji su na brodu", navela je ona.

Generalni sekretar SZO Tedros Adanom Gebrejesus je potvrdio da se kruzer uputio ka Kanarskim ostrvima, a rizik od zaraze po lokalno stanovništvo opisao je kao nizak.

Dodao je da je SZO prosledila uputstva operatorima kruzera kako da se brinu o zdravlju onih koji se nalaze na brodu.

"Svi putnici su zamoljeni da ostanu u svojim kabinama. Trenutno se kabine dezinfikuju i svako kod koga se jave simptomi ići će u izolaciju", rekao je Tedros.

Iz SZO je saopšteno da je ovo prvi slučaj da je epidemija nekog virusa zabeležena na samo jednom brodu.

"Neobično je da je transmisije bilo na brodu. Brod stvara veoma specifično okruženje za koje želimo da se uverimo da dobro razumemo kako se prenos dogodio i, što je najvažnije, da pojačamo sve mere. Do sada nema naznaka da postoji nešto neobično, ali očigledno je da se to dogodilo na kruzeru sa ljudima različitih nacionalnosti i da je to nešto što ranije nismo videli", rekla je lekarka Anais Legand.

Autor: Marija Radić