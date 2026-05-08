OPŠTA PANIKA U SVETU: Gde su putnici koji su napustili KRUZER SMRTI pre nego što su ljudi krenuli da umiru od hantavirusa?

Zdravstvene vlasti na četiri kontinenta su u četvrtak pratile putnike koji su se iskrcali sa kruzera zaraženog hantavirusom pre nego što je otkrivena njegova smrtonosna epidemija i pokušavale da pronađu druge koji su možda bili u kontaktu sa njima od tada.

U Argentini, tim istražitelja još uvek nije otputovao u južni grad odakle je, kako se sumnja, potekla epidemija, rekli su u četvrtak zvaničnici Ministarstva zdravlja te zemlje za AP. Argentinski istražitelji sumnjaju da su se supružnici iz Holandije, koji su u međuvremenu preminuli, možda zarazili virusom dok su bili na izletu posmatranja ptica pre nego što su se ukrcali na kruzer.

Dana 24. aprila, skoro dve nedelje nakon što je prvi putnik preminuo na brodu, više od dve desetine ljudi iz najmanje 12 različitih zemalja napustilo je brod.

Tri putnika su preminula u epidemiji - holandski par i nemački državljanin - a nekoliko drugih je bolesno. Simptomi se obično javljaju između jedne i osam nedelja nakon izlaganja.

Nijedan od preostalih putnika ili članova posade na brodu trenutno nema simptome, saopštila je u četvrtak kompanija za krstarenje "Oceanwide Expeditions" sa sedištem u Holandiji.

Svetska zdravstvena organizacija kaže da je rizik za širu javnost nizak. Hantavirus se obično širi udisanjem kontaminiranog izmeta glodara i ne prenosi se lako među ljudima.

"Verujemo da će ovo biti ograničena epidemija ako se primene mere javnog zdravlja i pokaže solidarnost u svim zemljama", rekao je u četvrtak dr Abdirahman Mahamud, direktor SZO za upozoravanje i reagovanje.

Prvi slučaj hantavirusa na brodu potvrđen 2. maja

Tri osobe, uključujući i brodskog lekara, evakuisane su u sredu dok se brod nalazio u blizini zapadnoafričke ostrvske države Zelenortska Ostrva i prebačene su u specijalizovane bolnice u Evropi na lečenje.

Telo Holanđanina, koji je prvi preminuo na brodu 11. aprila, skinuto je sa broda na udaljenom južnoatlantskom ostrvu Sveta Jelena 24. aprila, kada se iskrcala i njegova supruga. Ona je potom dan kasnije odletela u Južnu Afriku i tamo umrla.

Operator broda je u četvrtak saopštio da je ukupno 30 putnika - uključujući preminulog Holanđanina i njegovu suprugu - napustilo brod na Svetoj Jeleni. Holandsko ministarstvo spoljnih poslova je procenilo da je taj broj oko 40. Kompanija ranije nije javno saopštila da su desetine ljudi napustile brod 24. aprila. Zaustavljanje je bio planirani kraj krstarenja za neke putnike.

Tek 2. maja zdravstvene vlasti su prvi put potvrdile hantavirus kod putnika sa broda, navodi SZO. To je bilo kod Britanca evakuisanog sa broda u Južnu Afriku tri dana nakon zaustavljanja na Svetoj Jeleni. Testiran je u Južnoj Africi i tamo se nalazi na intenzivnoj nezi.

Šta je sa putnicima koji su napustili brod?

U sredu se saznalo da je muškarac bio pozitivan na hantavirus u Švajcarskoj nakon što se iskrcao na Svetoj Jeleni, iako njegovo precizno kretanje između toga nije jasno.

U četvrtak su zdravstvene vlasti Singapura saopštile da prate dvojicu muškaraca koji su sišli sa broda na Svetoj Jeleni, odleteli u Južnu Afriku, a zatim se vratili kući. Dvojica muškaraca, koji su stigli u Singapur u različito vreme, izolovani su i testirani, rekli su zvaničnici.

Vlasti na Svetoj Jeleni, vulkanskoj britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku gde su se putnici iskrcali, saopštile su da prate mali broj ljudi koji se smatraju "kontaktima sa višim rizikom". Tim kontaktima je rečeno da se izoluju 45 dana, saopštila je vlada ostrva.

U Južnoj Africi traže putnike koji su sleteli u državu 25. aprila.

Holandsko ministarstvo zdravlja saopštilo je u četvrtak da stjuardesa u avionu u koji se nakratko ukrcao zaraženi putnik sa kruzera u Južnoj Africi pokazuje simptome hantavirusa i da će biti testirana na izolacionom odeljenju u bolnici u Amsterdamu. Putnica sa kruzera, Holanđanka čiji je muž preminuo na brodu, bila je previše bolesna da bi se ukrcala na međunarodni let za Evropu i izbačena je iz aviona u Johanesburgu, gde je i preminula.

Ako holandska stjuardesa bude pozitivna na test, mogla bi biti prva poznata osoba koja nije bila na brodu "MV Hondius", a koja se zarazila tokom epidemije.

Brod sada plovi ka Kanarskim ostrvima, gde se očekuje da će stići u subotu ili nedelju, sa više od 140 putnika i članova posade koji su još uvek na brodu. Generalni direktor SZO Tedros Gebrejesus rekao je u četvrtak da je bio u redovnom kontaktu sa kapetanom broda i da se moral poboljšao kada je brod ponovo počeo da se kreće.

Vlasti u Južnoj Africi takođe pokušavaju da pronađu kontakte svih putnika koji su prethodno izašli sa broda. Uglavnom su se fokusirali na let 25. aprila iz Svete Jelene za Johanesburg, dan nakon što su se putnici tamo iskrcali.

Francuski državljanin sa "benignim simptomima" je u izolaciji i podvrgava se medicinskim testovima, nakon što je identifikovan kao kontaktni slučaj povezan sa putnikom sa broda koji je 25. aprila leteo iz Svete Jelene za Johanesburg i kod koga je potvrđeno da ima hantavirus, saopštilo je francusko Ministarstvo zdravlja u četvrtak.

Holanđanka sa kruzera koja je kasnije preminula u Južnoj Africi bila je na tom letu, rekli su zvaničnici. Nije poznato koliko je drugih putnika sa kruzera bilo među 88 ljudi na njemu, ali letovi sa Svete Jelene su retki. Letovi za Južnu Afriku su obično jednom nedeljno.

Telo treće žrtve, Nemice, još uvek je na brodu, nakon što je preminula 2. maja.

Koliko je opasan ovaj hantavirus?

Testovi su potvrdili da je najmanje pet ljudi koji su bili na brodu zaraženo hantavirusom koji se nalazi u Južnoj Americi, nazvanim Andski virus. Jedini hantavirus za koji se smatra da se širi sa čoveka na čoveka, može izazvati tešku i često smrtonosnu plućnu bolest nazvanu hantavirusni plućni sindrom.

Brod je isplovio iz Argentine i istrage o izvoru epidemije su usmerene tamo.

Holandski par, koji slovi za "prva dva slučaja" putovao je kroz Argentinu, Čile i Urugvaj pre nego što se ukrcao na brod, saopštila je SZO. Posetili su mesta gde je bila prisutna vrsta pacova za koju se zna da nosi Andski virus.

Argentinsko Ministarstvo zdravlja se u svojoj istrazi usmerilo na grad Ušuaju, ali još uvek nisu poslali tim. Naučnici iz državnog instituta Malbran planirali su da otputuju u Ušuaju "u narednim danima", navodi se u saopštenju.

Zvaničnici su rekli da će, kada stignu u Ušuaju, koja se nalazi na 3,5 sata leta od glavnog grada Argentine, Buenos Ajresa, stručnjaci analizirati glodare na tamošnjoj deponiji kako bi videli da li nose virus Anda.

SZO sarađuje sa zdravstvenim vlastima u Argentini kako bi razumela kretanje para i organizovala je isporuku 2.500 dijagnostičkih kompleta iz Argentine u laboratorije u pet zemalja. Argentinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je prošle godine bilo 28 smrtnih slučajeva od hantavirusa, u odnosu na prosečnu stopu smrtnosti od 15 u pet godina pre toga. Skoro trećina slučajeva prošle godine bila je fatalna, navodi se.

Autor: S.M.