PLANINA EKSPLODIRALA U SEKUNDI! Stravična ERUPCIJA VULKANA, IMA MRTVIH, nestalo najmanje 20 ljudi (FOTO+VIDEO)

Spasilačke ekipe užurbano tragaju za grupom nestalih planinara nakon što je vulkan izbacio pepeo i do 10 kilometara visoko u atmosferu tokom jutra.

Policija je potvrdila da su stradale dve strane državljanke i jedan lokalac, dok je najmanje pet osoba povređeno. Najmanje 20 planinara, uključujući devet turista i dalje se vodi kao nestalo.

Načelnik policije Severnog Halmahera Erličson Pasaribu rekao je da su oni otišli na Maunt Dukono uprkos zabrani penjanja.

Šef lokalne spasilačke agencije Ivan Ramdani naveo je da su angažovane desetine pripadnika službi, uključujući policiju, kako bi se pronašlo 20 planinara zarobljenih tokom erupcije. Devetoro nestalih su državljani Singapura, dok su ostali Indonežani.

Terjadi erupsi "GUNUNG DUKONO" - Maluku Utara pada hari Jumat, 08 Mei 2026, pukul 07:41 WIT dengan tinggi kolom abu letusan teramati ± 10000 m di atas puncak (± 11087 m di atas permukaan laut), berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke… — t°Jabar (@tijabar) 08. мај 2026.

Erupcija se dogodila u 7:41 sati po lokalnom vremenu u petak ujutru. Maunt Dukono je na trećem od četiri nivoa indonežanskog sistema upozoravanja. Vlasti su upozorile stanovnike da izbegavaju aktivnosti u radijusu od 4 kilometra od kratera još od decembra.

BREAKING: Three hikers, including two foreign nationals, were killed and 10 others remain missing after Mount Dukono erupted on Halmahera Island, North Maluku Province, Indonesia. — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 08. мај 2026.

- Naš tim je na putu. Još nije potvrđeno da li ima povređenih. Prema izveštajima, traži se oko 20 ljudi - rekao je Ramdani.

Dodao je i da postoji mogućnost od pojave opasnosti od vulkanskog blata u okolnom području. Rana jutarnja erupcija bila je praćena jakim „grmljavinskim zvukom“ i gustim stubom dima, saopštila je Geološka agencija.

Mount Dukono erupted this morning (7:40 WIT) in North Halmahera, North Maluku, Indonesia, and reportedly killed 2 foreign nationals (from China and Singapore). #Gunung #Dukono



The large blast sent ash columns up to 10km high. — GeoTechWar (@geotechwar) 08. мај 2026.

Naveli su da se oblak pepela širi prema severu, pa stanovništvo i grad Tobelo moraju biti oprezni zbog mogućeg padanja vulkanskog pepela. Takođe su upozorili da erupcija može ugroziti javnost i izazvati poremećaje u saobraćaju.

Maunt Dukono je jedan od tri vulkana na ostrvu Halmahera i aktivan je još od 1933. godine, uz česte erupcije i emisije pepela i gasova.

Indonesian rescue teams are racing to reach 20 hikers stranded after Mount Dukono erupted on Halmahera island Friday. — Open Source Intel (@Osint613) 08. мај 2026.

Podseća se i na erupciju vulkana Maunt Levotobi Laki-Laki prošle godine, koji je tokom nekoliko dana izbacivao pepeo i lavu, obasjavajući nebo i izazivajući munje u oblacima pepela.

Gunung Dukono ini sering erupsi dan rekomendasi dari PVMBG tidak beraktivitas/mendaki dan mendekati Radius 4KM. Tapi tetap banyak yg mendaki.



Namun kali ini erupsi nya besar dan kabarnya puluhan pendaki terjebak (termasuk WNA)



Semoga aman aman aja — BaraJiwa 🌋 (@Pyroncalanyala) 08. мај 2026.

Indonežanska Geološka agencija je tada zabeležila i lavine vrelih gasova, kamenja i lave koje su se kretale do oko pet kilometara niz padine planine.

Autor: S.M.