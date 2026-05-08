Pucano na tri osobe iz puške ispred sinagoge: Drama u Torontu

Nepoznati napadač pucao je na tri osobe koje su stajale ispred sinagoge u Torontu, a policija istražuje moguću povezanost sa sličnim incidentom usmerenim na jevrejsku zajednicu prošle nedelje.

Policija navodi da su tri osobe u četvrtak uveče stajale ispred sinagoge kada je u njih iz vozila pucano replikom vatrenog oružja, za koje se sumnja da je vazdušna puška, prenosi CP24.

Prilikom incidenta pogođena je jedna osoba koja je zadobila lakše povrede.

Za sada policija nije objavila opise počinilaca, ali se slučaj istražuje kao "incident motivisan mržnjom"

Nedaleko od mesta incidenta, 30. aprila osumnjičeni je iz vozila u pokretu pucao iz pištolja sa vodenom municijom na tri osobe koje su bile vidno identifikovane kao Jevreji, nanevši im lakše povrede.

Tokom prve nedelje marta, tri sinagoge u širem području Toronta bile su mete pucnjave: Emanu-El 2. marta, Bet Avraham Jozef u Vonu 7. marta i Šaarei Šomajim u Torontu 7. marta, gde nije bilo povređenih.

Autor: Marija Radić