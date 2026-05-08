Tramp proglasio primirje između Rusije i Ukrajine: Sve objavio na društvenoj mreži

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je dogovoreno trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial objavio šta se sve podrazumeva pod ovom obustavom vatre.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da će uslediti TRODNEVNO PRIMIRJE (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine. Proslava u Rusiji je povodom Dana pobede, ali takođe i u Ukrajini, jer su oni bili veliki deo i faktor u Drugom svetskom ratu. Ovo primirje će uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz obe zemlje. Ovaj zahtev sam lično uputio i veoma cenim pristanak predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog. Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata. Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže i bliže. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD TRAMP", naveo je u objavi američki lider.

