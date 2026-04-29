AKTUELNO

Svet

Kraj: Tramp proglasio vojni poraz Ukrajine

Izvor: Pink.rs/Alo

Američki predsednik Donald Tramp proglasio je vojni poraz Ukrajine nakon razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

„Mislim da je Ukrajina vojno poražena. Ne biste to znali čitajući lažne vesti… Imali su 159 brodova. Svi ti brodovi su sada pod vodom… Svi njihovi avioni su oboreni“, rekao je američki predsednik.

Nagovestio je da bi se ukrajinski i iranski sukob mogao završiti u istom vremenskom okviru. Tramp tvrdi da bi pomoć Rusije u rešavanju sukoba sa Iranom bila prikladnija nakon što se reši sukob u Ukrajini.

"Neki ljudi" su sprečili ruskog predsednika Vladimira Putina da postigne dogovor o Ukrajini, rekao je predsednik SAD.

Podsećamo, danas su Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali telefonom. Putin je rekao Trampu da Kijev pribegava terorističkim metodama.

pročitajte još

IZNENADNI TELEFONSKI RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA! Oglasio se Kremlj, delimično otkrio o čemu se govorilo i koliko

Autor: Jovana Nerić

#Donald Tramp

#Ukrajina

#vojni poraz

POVEZANE VESTI

Svet

Svet

Svet

Svet

Svet

Svet

